Cultura Películas de 22 países, 4 competencias, retrospectivas y foros: Así será la nueva edición de FEMCINE En conversación con el programa Semáforo, la directora ejecutiva del Festival de Cine de Mujeres (FEMCINE), Claudia Gutiérrez, se refirió a la décima segunda versión del evento que se realizará entre el 22 y el 27 de marzo. Diario Uchile Lunes 21 de marzo 2022 12:36 hrs.

Este 22 de marzo iniciará la 12ª edición del Festival de Cine de Mujeres, FEMCINE, certamen que este año se realizará en sedes como Matucana 100, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Biblioteca Nicanor Parra y el Centro Cultural de España con actividades en el GAM. En esta ocasión, todas las películas y las actividades tendrán acceso liberado. Las funciones online, en tanto, se realizarán a través de la plataforma Festhome. Además, este año la programación la integran películas de 22 países. Los temas de los filmes son contingentes y dialogan con el acontecer político social actual. En total, habrá 4 competencias: Internacional de Largometrajes, Internacional de Largometrajes, Cortometrajes de Escuelas de Cine de Chile y FEMCINE WIP. Además de las instancias competitivas, están la sección Panorama, Cine Foros, focos dedicados a la cineasta estadounidense Su Friedrich y al festival Porto Femme, la categoría Ellas por Ellos, FEMCINE Inclusivo y las habituales actividades de formación. Claudia Gutiérrez, directora ejecutiva de FEMCINE, en conversación con el programa Semáforo, espacio conducido por la periodista Antonella Estévez, una de las fundadoras del certamen, sostuvo que la producción de esta edición fue compleja, ya que en la práctica se trata de la realización de dos festivales: uno de manera presencial y el otro en modalidad virtual. “Ha habido unos grandes avances, pero no hemos logrado la equidad, no hemos logrado un sinnúmero de cosas que estaban en deuda hace 12 años (…)”, dijo respecto de la importancia de seguir realizando el festiva. “Es mucho más importante el día de hoy realizar FEMCINE y finalmente buscar la manera de hacerlo”, comentó Gutiérrez. “Es nuestro símbolo de amor y resistencia con lo que ha pasado con las mujeres”, añadió la directora ejecutiva de FEMCINE. Programación La obra inaugural, que se proyectará el miércoles 23 de marzo a las 18:00 horas en Matucana 100, es Malas que danzan, de la destacada cineasta chilena Verónica Quense. Mientras, la película de clausura, que se proyectará el domingo 27 de marzo por Festhome, será L´événement, de la francesa Audrey Diwan. La Competencia Internacional de Largometrajes, en tanto, estará compuesta por 6 películas, entre ficciones y documentales, que hacen su estreno en Chile. Se trata de obras que debutaron en festivales tan importantes como Cannes, Rotterdam, Berlin y Mar del Plata, entre otros. Por otra parte, la Competencia Internacional de Cortometrajes estará integrada por 10 obras que han pasado por Cannes y Locarno, entre otros festivales. Mientras, la Competencia de Cortometrajes de Escuela de Cine de Chile tendrá 10 obras de 5 escuelas chilenas. Además, este año, habrá un foco especialmente dedicado a Su Friedrich, fuerza fundamental para el cine lésbico-queer. Su trabajo radicalizó ciertas formas del cine incorporando una perspectiva feminista y temas de identidad lesbiana con ingenio y un estilo visceral, logrando una remarcable e innovadora síntesis entre lo experimental, lo documental y lo narrativo. Sus películas se mueven entre lo personal y lo político, cruzando su propia biografía de filmaciones caseras con archivo encontrado, investigación, entrevista y narraciones para hablar de los roles femeninos, la heterosexualidad obligatoria y sobre todo otras formas de vida posibles. Las obras que se exhibirán son: Sink or Swim (48’, Estados Unidos, 1990), Cool Hands, Warm Heart (16’, Estados Unidos, 1979), The Odds of Recovery (65’, Estados Unidos, 2002) y Hide and Seek (63’, Estados Unidos, 1996). Con el objetivo de vincular y dar a conocer otros festivales de cine de mujeres en el mundo, FEMCINE dedica un foco a Porto Femme, festival de cine portugués que se propone exhibir y difundir el trabajo de las mujeres en el séptimo arte, fomentando su igualdad y empoderamiento en el universo cinematográfico. Cine hecho por personas que se identifican como mujeres, protagonizado por mujeres, sobre temas de mujeres, pero que básicamente es cine para todos los géneros. A través de las películas se pretende educar e informar al público sobre los problemas sociales y políticos que afectan a las mujeres en el mundo, y dar voz a los feminismos, buscando abarcar los diversos colectivos y luchas. En tanto, en la Panorama es una invitación a acercarse a producciones muy diferentes que exponen la diversidad, inquietudes y estilos de las realizadoras del mundo. Una mirada amplia y diversa a temas que sensibilizan a las directoras en diferentes culturas y cinematografías, con historias que hablan sobre memoria, familia y empoderamiento femenino. FEMCINE también dedica una sección a las películas dirigidas por hombres, que tienen a la mujer como eje central. En esta edición, Ellas por Ellos exhibe dos documentales de directores que observan las luchas sociales y feministas que se han tornado urgentes e indispensables en los últimos tiempos. Desde el estallido chileno hasta las protestas en Hong Kong, pasando por la despenalización del aborto en Argentina, las mujeres se instalan en el centro de las movilizaciones en busca de cambios y concientización. Destacan producciones como La ola verde – Qué sea ley de Juan Solanas y Dear Future Children de Franz Böhm. Cabe señalar que FEMCINE se propone como un espacio plural, que busca integrar a todo tipo de audiencia. Con el objetivo de hacer llegar relevantes contenidos al público más amplio, FEMCINE Inclusivo presenta una función especial presencial del reconocido documental El agente topo, de Maite Alberdi, con interpretación en lengua de señas chilena y subtitulaje descriptivo. Finalmente, CINE FOROS presentará documentales que exponen tres temas centrales: artistas chilenas, trabajadoras sexuales, infancia trans. Cada exhibición se complementa con una conversación con las directoras para analizar el contenido de cada película. Esta actividad se realiza en colaboración con el Centro para las Humanidades UDP. Más información sobre el festival aquí.

