Política Respeto a los derechos humanos con control del orden público: La búsqueda de equilibrio que tensiona al Gobierno y al oficialismo Tras un fin de semana colmado de emplazamientos por el actuar de Carabineros sobre los manifestantes de "Plaza Dignidad", el Ejecutivo arribó al inicio de semana con anuncios sobre los protocolos de la institución y la reforma estructural para garantizar el derecho a la protesta social. Un tema que preocupa a la coalición de gobierno, en cuanto se busca dejar atrás la represión que se perpetró en la administración anterior. Maria Luisa Cisternas Lunes 21 de marzo 2022 20:49 hrs.

La seguridad ha sido un tema que ha tensionado la relación entre el Gobierno y la coalición de Apruebo Dignidad. Fue por el incidente de Ercilla que la diputada y presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Karol Cariola, acusó al Ejecutivo de pecar de confiados y de no prever ciertas situaciones que a juicio de la legisladora terminó por poner en riesgo a una comitiva ministerial. Por otro lado, la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en cuatro provincias del norte incomodó a las bancadas del partido Comunista, el FRVS e independientes, quienes cuestionaron al titular de la Segpres, Giorgio Jackson, por llegar con una ampliación de las atribuciones de las Fuerzas Armadas como primera solicitud al Congreso Nacional. Así las cosas, la primera semana de la administración Boric cerró con la represión de Carabineros hacia quienes se manifestaban en la llamada “Plaza Dignidad”, hecho por el cual figuras como las diputadas Emilia Schneider y Lorena Pizarro; las senadoras Fabiola Campillai y Claudia Pascual; junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emplazaron al gobierno para que interviniera en el modo de operar de los uniformados. Éste fue uno de los primeros puntos sobre los que se refirió este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Tras la realización del Comité Político, la secretaria de Estado recalcó la investigación que el Ejecutivo requirió a Carabineros para efectos de conocer más antecedentes de lo sucedido el pasado viernes. Por otro lado, informó que se encuentran revisando los protocolos de la institución en el uso de la fuerza, al tiempo que se desarrolla una agenda de trabajo en materia de reparación de víctimas de vulneración a los derechos humanos. Esto, para efectos de apuntar hacia el fondo de las protestas que persisten en el epicentro del estallido social, sostuvo la Ministra. “Queremos señalarle a los ciudadanos y ciudadanas nuestro compromiso ineludible con la necesaria reforma a Carabineros, algo que ya se está trabajando. Nuestro gobierno es parte de esa conversación, por cierto, porque está en nuestro programa. Es un cambio de fondo, un cambio estructural: queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con el apego irrestricto a los derechos humanos”. En cuanto a las acciones que el gobierno ha impartido, Vallejo señaló “hay cosas que se han instruido al corto plazo, de acción más inmediata y en eso también ha estado trabajando el Ministerio del Interior como por ejemplo la prohibición del uso de balines y otras medidas que ya han sido instruidas, no simplemente por el hecho que tuvimos que presenciar el día viernes pasado en plaza Dignidad, sino que se ha venido trabajando desde antes. Pero hay un camino que tiene que ver con los protocolos, se está trabajando en modificaciones para permitir y resguardar la manifestación porque es un derecho humano, pero también entender la importancia de combatir ciertos delitos y los procedimientos para perseguirlos“. Más temprano fue el presidente del partido Comunista, Guillermo Teiller, quien fue requerido por este hecho. En su paso por el patio de Los Naranjos, el ex parlamentario aseguró que los emplazamientos del PC no fueron emanados como una crítica hacia el Gobierno, sino que surgen como una preocupación de que no se repita el nivel de represión que se vivió durante el gobierno anterior. “Para esto desde luego el Gobierno tiene en su programa de alguna manera la reforma de la fuerza policial y también se nos explicó que ya se está conversando con Carabineros, que se están entregando instrucciones y que se espera que esto tenga un efecto positivo. Ahora todos estamos claros de que esto no puede terminar de la noche a la mañana, hay normas que quedan y hay que hacer mucho esfuerzo para que esto cambie, pero esperamos que sí y el Gobierno nos dio la seguridad de que están trabajando en el tema”, sostuvo. Sin perjuicio de lo anterior, al ser consultado sobre si la respuesta del Ejecutivo lo había dejado satisfecho, Teillier acotó que “hay que esperar la investigación que inició el Gobierno respecto a lo que sucedió ese día y cuando nos den una respuesta sobre esa investigación veremos si estamos conformes o si todavía hay que avanzar más“. Desde la tienda política del presidente de la República existe la conciencia de que el manejo del orden público es una materia compleja. Así lo señaló la jefa de bancada de Convergencia Social, Gael Yeomans, y es que a juicio de la legisladora la coalición está heredando una forma de actuar de las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas que implica necesariamente levantar una reforma y revisar los protocolos de la institución. En esa línea, consideró que lo más importante será “mantener y profundizar el diálogo entre el Gobierno, los representantes y quienes tienen vocerías públicas”. “Sobre todo en el entendido que hay un programa que es común y que es nuestro gobierno y por lo mismo todos queremos que le vaya bien. Tenemos que poner nuestras energías en ello. Obviamente eso no quita que en algunas ocasiones nosotros tengamos que cumplir nuestro rol y funciones, lo digo porque a pesar de que soy diputada de gobierno, también voy a tener que cumplir con mis roles de fiscalización y legislativas en donde uno no solamente vota cuadrado, sino que también hay un juicio de representación, porque salimos electos y estamos representando a la ciudadanía. El diálogo va a ser determinante para poder realmente ver si estamos todos bajo el mismo paradigma”, señaló. Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, consideró que no ha habido fuego amigo al interior de la coalición ni, en particular, desde el Partido Comunista. Esto en cuanto a que los planteamientos referidos al respeto de los derechos humanos son transversalmente compartidos por el Frente Amplio y en Apruebo Dignidad, aseveró el legislador. “Nosotros hemos sido muy consistentes y muy críticos con el gobierno del presidente Piñera sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, a la necesidad de una reforma profunda de las policías, a una supervisión de los protocolos y un control civil mucho más activo y si esos problemas siguen ocurriendo, aunque sea nuestro gobierno, esa preocupación tiene que estar en el centro. Sobre todo cuando hay víctimas relacionadas, el Estado de Chile tiene el deber de investigar, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y generar garantías de no repetición y esas garantías tienen que ver con reformas a las policías, mayor supervisión, mayor control. Por tanto no creo que sea una crítica al gobierno, ni fuego amigo ni una deslealtad, sino que tienen que ver con una preocupación genuina por los derechos humanos en democracia y porque se respete el derecho a la protesta social en democracia, obviamente resguardando el orden público, pero tiene que haber un equilibrio entre orden público y respeto por los derechos humanos, no puede ser lo uno por sobre lo otro“.

