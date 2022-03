99c9e56200

Educación Conferencia de Eric Toussaint inaugurará Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta La actividad, patrocinada por Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra casa de estudios, se efectuará el lunes 28 de marzo, a las 12 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile, y considera además la participación telemática del economista argentino, Julio Gambina, quien comentará la exposición central del coloquio. Diario Uchile Martes 22 de marzo 2022 16:03 hrs.

“El potencial transformador de la economía política frente al pensamiento único neoliberal” es el nombre de la conferencia que dictará el intelectual belga Eric Toussaint y que inaugurará el Instituto de Economía Política (IEP) de la Universidad Abierta de Recoleta, entidad que nace para contribuir a llenar el vacío de opinión crítica y la ausencia de una práctica heterodoxa y contrahegemónica en el ámbito de la economía. La actividad, patrocinada por Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra casa de estudios, se efectuará el lunes 28 de marzo, a las 12 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile, y considera además la participación telemática del economista argentino, Julio Gambina, quien comentará la exposición central del coloquio. El Instituto de Economía Política de la UAR nace en un momento en que, como se señala en su descripción, «se requiere dotar de contenido y de proyecto alternativo las transformaciones que vendrán en los próximos años y décadas. De esta forma también estaremos haciendo un aporte a la construcción de alternativas al capitalismo global que domina nuestras sociedades». Según explica, David Debrott, director del IEP, el «Instituto está al servicio de la comunidad y su territorio, y a la vez de la causa global de las y los trabajadores, del feminismo de impronta clasista, de los pueblos originarios que luchan por sus derechos, de los movimientos socioambientales que tienen a la humanidad como preocupación vital, y de las diversidades y minorías que sufren la desigualdad y la explotación social del capital». Panelistas Toussaint es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège, Bélgica, y de la Universidad Paris VIII, Francia. Es portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas ilegitimas presente en más de treinta países; y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde su fundación en 2001. Gambina, por su parte, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e integra la directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). En enero de 2022 obtuvo el premio “The distinguished achievement award in political economy for the twenty-first century” otorgado en la reciente versión del Foro de la World Association for Political Economy (WAPE). Registro para la conferencia



Las y los interesados en asistir a la conferencia inaugural del IEP y acceder a los cupos limitados que tiene la actividad deben registrarse en el siguiente formulario de inscripción.

