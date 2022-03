99c9e56200

Nacional Proceso Constituyente María Elisa Quinteros: “No es cierto que esta Constitución refleje sólo el pensar de un sector de la población” La presidenta de la Convención Constitucional efectuó la cuenta pública de la instancia donde además el Pleno decidió ratificar a la Mesa Directiva actual por 114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones. Diario Uchile Martes 22 de marzo 2022 15:01 hrs.

Tras 261 días de funcionamiento, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, realizó una cuenta pública en que repasó el trabajo de la instancia y proyectó los desafíos que debe enfrentar ante de cara a la presentación del texto definitivo y al posterior plebiscito de salida. En la ocasión se hizo efectiva la extensión del plazo de nueve a 12 meses para que la Convención redacte la Carta Fundamental, texto que debe estar listo el 4 de julio venidero. Ante las y los constituyentes, Quinteros hizo un recorrido por lo que ha sido la labor de la Convención, recordando que “la instalación fue compleja. Enfrentamos varias dificultades que el país conoce. No obstante, superamos desacuerdos y diferencias gracias a la disposición colectiva de construir acuerdos, de escuchar y dialogar con generosidad; de respetar y practicar la tolerancia, tal como lo exige un proceso institucional en un marco democrático”. “¿Y qué hemos logrado? Mucho, sin lugar a dudas. Logramos instalar democráticamente una Convención Constitucional inédita a nivel mundial, con paridad, escaños reservados para los pueblos indígenas, perspectiva de género y una diversidad y representatividad que no conocía nuestra historia republicana”, continuó. 💬”Hoy activamos la prórroga constitucional que nos permite extender el plazo de esta Convención por 3 meses más. Así, nuestro trabajo tendrá que estar concluido el 5 de julio, fecha en que deberemos hacer entrega al Pdte de la República de la propuesta de texto constitucional”. pic.twitter.com/gmywOXyjZ7 — María Elisa Quinteros Cáceres (@MEQChile) March 22, 2022 En cuanto a lo complejo que fue el inicio de la Convención, Quinteros reconoció errores de la instancia haciendo especial autocrítica en lo que fue la comunicación hacia la ciudadanía. “Reconocemos que no fue fácil comunicar en forma oportuna todo lo que estábamos haciendo. Probablemente no explicamos lo suficiente que el proceso de instalación era fundamental para lo que venía después. He aquí una de nuestras autocríticas”, sostuvo. “Sin embargo, el reglamento permitió dotar a la Convención de una arquitectura institucional sólida y robusta a través de diversas secretarías técnicas y unidades, lo que llevó a ordenar nuestro funcionamiento que al principio se construyó sobre la marcha”, agregó. La presidenta de la Convención destacó las siete comisiones temáticas creadas para discutir de mejor manera los artículos que tendrá el texto final, así como resaltó las 5 mil 365 solicitudes de audiencias por parte de la población, de las cuales 1.083 se pudieron concretar. “De todas las audiencias realizadas, la Comisión de Sistema Político recibió 123 audiencias; Sistemas de Justicia 127; Principios Constitucionales y Sistemas de Conocimientos 120 cada una; Forma de Estado 112; Medioambiente 280 y Derechos Fundamentales 201”. Además recordó el proceso en que ingresaron iniciativas de convencionales constituyentes, iniciativas populares indígenas e iniciativas populares de norma, estas últimas presentadas por las y los ciudadanos. “Así sumamos un total de mil 327 iniciativas, las que fueron distribuidas entre las siete comisiones, según el tema que proponían”. “Hasta la fecha ya hemos deliberado en general los primeros informes de cada una de las siete comisiones y el segundo informe en el caso de la Comisión de Sistemas de Justicia. Tras estas deliberaciones y votaciones, el Pleno de la Convención tiene a su haber 135 normas aprobadas que están contenidas en 84 artículos, los cuales serán incorporados al borrador de la nueva constitución”, informó Quinteros. “Así, lo que comenzó como una hoja en blanco, ya tiene aprobado artículos sobre igualdad; naturaleza; interculturalidad; probidad y transparencia; forma de Estado; entidades territoriales; participación; plurinacionalidad, postulación y cese de cargos; gobierno regional; derechos fundamentales; libertad personal y derechos sexuales y reproductivos”. Muchas críticas hacia la Convención apuntan a que los plazos no alcanzarían para presentar un buen borrador de Constitución, plazo que termina a principios del mes de julio. Al respecto, Quinteros reconoció que es difícil, pero que el objetivo se cumplirá de todas maneras. “Hoy, 22 de marzo, les puedo decir que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llegar al 5 de julio con una propuesta de texto constitucional en forma y fondo, cumpliendo el mandato que el país nos dio. Lo vamos a lograr. Y sí, lo vamos a aprobar. Esa es mi más profunda convicción”. Otra de las críticas que se le han formulado a la Convención es la supuesta exclusión de una parte importante de la población, específicamente de la derecha política, tomando en cuenta que sus convencionales no alcanzan el tercio que les permitiría bloquear alguna iniciativa. Al respecto, la presidenta de la instancia desmintió que fuera así afirmando que “esta Convención es probablemente el órgano más representativo que ha tenido Chile en su historia, y nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos de ello”. “Por aquí han pasado diversas organizaciones sociales, numerosas instituciones públicas y privadas, colectivos de diferentes orígenes, y representantes de pueblos, comunidades y territorios, entre muchos otros actores”. Ante esto Quinteros afirmó que “no es cierto que esta Constitución que se está escribiendo refleja sólo el pensar y sentir de un sector de la población. Nada más lejos de la realidad”. “Este es un órgano especialmente representativo de la diversidad del país, y que ha aprobado normas con quórums supra mayoritarios de 2/3 o más, lo que necesariamente ha requerido esfuerzos de todo tipo, para encontrar puntos de encuentro”, recalcó. Finalizado el discurso, el Pleno decidió ratificar a la Mesa Directiva actual por 114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones. De esta manera, María Elisa Quinteros sigue como Presidenta y Gaspar Domínguez como Vicepresidente.

