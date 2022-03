99c9e56200

Medio Ambiente Nacional Ministro de Obras Públicas por racionamiento hídrico: “El riesgo es permanente y estructural” Juan Carlos García visitó una obra de Aguas Andinas donde destacó que existe una posibilidad cierta de restringir el acceso a agua potable en los próximos meses debido a la extensa sequía y la disminución de los caudales de los ríos. “La situación estructural que vive la zona central de Chile no nos permite descuidarnos”, precisó. Diario Uchile Martes 22 de marzo 2022 14:11 hrs.

“El agua no es un recurso infinito” señaló el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, durante una visita a una planta de Aguas Andinas en el sector oriente de la Región Metropolitana, zona que se vería afectada con la disminución de las reservas del elemento vital en los próximos meses debido a la ausencia de lluvias, la disminución de caudales de ríos y de masas de hielo y nieve. La situación es similar e incluso más aguda en otras comunas de la Región Metropolitana y en el resto del país donde las personas no pueden acceder a la base de 50 litros por día por habitante que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y deben surtirse de agua potable a través de camiones aljibe. García recordó que en vastas zonas del país “llevamos 12 años de sequía y necesitamos tener una conciencia integral como ciudadanía, del uso racional del agua en las ciudades. Y debemos tener presente y no olvidarnos que si bien en las ciudades tenemos riesgo de sequía, no olvidarnos que hay familias que hoy día no tienen agua en ciertos sectores y necesitamos hacer esfuerzos adicionales como Estado para proveer los sistemas de agua potable rural a lugares donde hoy día están con camiones aljibe”. El ministro de Estado puntualizó que “es un esfuerzo importante que está haciendo el Estado y las empresas sanitarias. La empresa Aguas Andinas viene desarrollando un trabajo de manera de asegurar la cobertura de agua potable en la Región Metropolitana vinculando sectores que hoy día no estaban vinculados, el área del sector oriente con el sector poniente y sur de Santiago”. Respecto a la posibilidad de racionar el consumo de agua potable en los próximos meses, García comentó que es algo que no está lejos de ocurrir debido al escenario hídrico que enfrenta el país, por lo que llamó a la población y también a las grandes empresas a tener conciencia en el consumo del elemento. “El riesgo es permanente y estructural. La situación estructural que vive la zona central de Chile no nos permite descuidarnos. Obras como las que vinimos a visitar hoy día nos permiten paliar de mejor manera la situación los próximos meses. Sin embargo, también dependemos de las lluvias de este invierno y cuánta nieve se acumule. Si los ríos siguen decayendo, evidentemente tendremos que tomar decisiones más drásticas, probablemente en el verano de 2023. Esperemos que eso no suceda”, adelantó. García se refirió además al rol que juegan las comunidades, en especial de las juntas de Agua Potable Rural donde “hemos aumentado significativamente los recursos para proveer de agua a todas las comunidades que hoy no tienen acceso a ella”. Gobernador Claudio Orrego: “Vamos a tener escenarios moderados, intermedios y críticos” En el marco del Día Internacional del Agua, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, volvió a referirse al problema que está afectando a sus comunas y en especial a lo que se proyecta con la evidente disminución del caudal del Río Mapocho. Durante el fin de semana la autoridad metropolitana había adelantado el riesgo que eso significa en especial para las comunas del sector oriente donde se prevé un racionamiento en los próximos meses, incluso el segundo semestre de este año. “Evidentemente vamos a tener escenarios moderados, intermedios y críticos y la frecuencia y la cobertura del racionamiento va a cambiar. Si uno dice que en un caso de racionamiento moderado pudiéramos ser cada de 12 días, probablemente en un caso de racionamiento extremo podrían ser cada de seis”, indicó. Orrego precisó que “yo creo que el caso extremo este año es más improbable, pero el caso moderado es más probable”, respecto a cuándo comenzarían los racionamientos en la capital y la región más poblada del país. (Imagen de portada: @mop_chile)

