99c9e56200

8223391211

Nacional Política Ximena Ossandón y el presente de Renovación Nacional: “Tenemos que recuperar nuestro prestigio” La parlamentaria ahondó en la crisis interna de la actual oposición y aseguró que la coalición de Chile Vamos pagó los costos del manejo político del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Diario UChile Martes 22 de marzo 2022 10:53 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, la diputada por el distrito 12 y militante de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la crisis interna que atraviesa Chile Vamos luego de la elección de la presidencia del Senado ocurrida el pasado viernes 11 de marzo y, en ese contexto, aseguró que más allá de todas sus opiniones a título personal, lo ocurrido en la coalición de oposición “viene tras una serie de desencuentros y deslealtades que vienen desde hace un tiempo hasta la fecha”. “El tema del Senado, como quien dice, ya fue la guinda de la torta, pero esta es una situación que se viene prologando hace un tiempo y hace que, de alguna forma, la directiva de Renovación Nacional diga que nos vamos a cuestionar la esencia de Chile Vamos y si, en el fondo, tenemos o no cabida ahí, porque somos el partido más grande y en el último tiempo hemos sido toreados por esta alianza que se ha dado entre la UDI y Evópoli”, expuso Ossandón. En esa línea, Ossandón aseguró que Renovación Nacional actualmente se encuentra en estado de reflexión y señaló que se han mantenido conversaciones internas con las bases del partido para encauzar el rumbo de la derecha y analizar “si queremos ser una centro derecha que sea social, moderna y propositiva, o queremos una derecha que vaya al choque” en estos cuatros años del gobierno de Apruebo Dignidad. Al ser consultada sobre la alternativa que tomaría Renovación Nacional si decide separarse de la coalición de Chile Vamos, la diputada Ossandón sostuvo que ese tipo de decisiones son comunes antes de una elección presidencial y que el accionar del partido hoy es diferente en un escenario que mantiene un ambiente de crisis al interior de la centroderecha. “Es distinto en cómo vamos a enfrentar este nuevo gobierno y nosotros vamos a pasar a ser oposición. Claramente, lo ideal es ir en conjunto pero tampoco tienes que elegir con qué compañeros vas a ir caminando porque, en el fondo, no puede ser que se vayan haciendo estas zancadillas”, señaló. Además, la parlamentaria también se refirió a la polémica suscitada por la elección de la presidencia del Senado, ya que inicialmente se conoció que los votos de la centroderecha serían para Manuel José Ossandón. No obstante, la negociación entre sus camaradas de la UDI y Evópoli con el PS, el PPD y la DC aseguraron la presidencia para Álvaro Elizalde (PS) y la vicepresidencia a Luz Ebensperger (UDI). En ese sentido, aseguró que la votación del Senado provocó que “los que nos farreamos en Chile Vamos fueron cuatro años de la presidencia junto con las vicepresidencias para poder ser un equilibrio al gobierno que está hoy día”. Al referirse a los costos que la coalición pagó debido a la gestión de Sebastián Piñera, la diputada de Renovación Nacional aseguró que “siempre se dijo que muchas de las cosas que mueven esta brújula, que son normalmente las ayudas sociales, llegaron tarde”, situación que “ayudó poco” al conglomerado durante las últimas elecciones. “Yo le echaría la culpa a este gobierno (de Sebastián Piñera) porque no nos quiso escuchar porque efectivamente muchas personas hicimos muchas tentativas para que nos escucharan y siempre había una respuesta de vuelta. De alguna forma, al menos en el caso particular de los diputados, se nos mira siempre en menos”, señaló Ossandón y añadió que “personalmente tuve una conversación con el Presidente antes del estallido social sobre el malestar que la gente sentía y la respuesta fue: ‘Ximena, usted está en una posición donde los árboles no le dejan ver el bosque’. Esa fue la respuesta y el resumen final, y esas cosas fueron las que mermaron”. Sobre el nuevo camino de Renovación Nacional, aseguró que es una decisión que será analizada en el consejo del partido y sostuvo que la afinidad con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana les permitirá crecer hacia el centro político. No obstante, señaló que el accionar de RN dependerá de “cómo lo vaya haciendo el Gobierno”, que se reflejará en los ejes de alianzas y cooperación que se establezca en el Congreso Nacional. “Es bueno estar en bloque pero, al menos en lo personal, es muy agradable estar en un sector donde una puede disentir y votar distinto o dialogar y discutir y no ser como los partidos laborales o conservadores que existen en otros países, que les dicen ‘así se vota’ y la gente vota por los partidos y no por las personas. En Chile votan por las personas (…) y yo represento a un distrito que es muy diverso y tengo que responder a quien puso su voto de confianza en mí”, señaló Ossandón y aseguró que, desde Renovación Nacional, “necesitamos dejar la confrontaciones y que realmente nos preocupemos de las necesidades de la gente. Tenemos que recuperar nuestro prestigio, pero ese prestigio se recupera a través de un trabajo bien hecho, y cuando hay que apoyar, hay que apoyar, y cuando hay que ser oposición, hay que ser oposición”.

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, la diputada por el distrito 12 y militante de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la crisis interna que atraviesa Chile Vamos luego de la elección de la presidencia del Senado ocurrida el pasado viernes 11 de marzo y, en ese contexto, aseguró que más allá de todas sus opiniones a título personal, lo ocurrido en la coalición de oposición “viene tras una serie de desencuentros y deslealtades que vienen desde hace un tiempo hasta la fecha”. “El tema del Senado, como quien dice, ya fue la guinda de la torta, pero esta es una situación que se viene prologando hace un tiempo y hace que, de alguna forma, la directiva de Renovación Nacional diga que nos vamos a cuestionar la esencia de Chile Vamos y si, en el fondo, tenemos o no cabida ahí, porque somos el partido más grande y en el último tiempo hemos sido toreados por esta alianza que se ha dado entre la UDI y Evópoli”, expuso Ossandón. En esa línea, Ossandón aseguró que Renovación Nacional actualmente se encuentra en estado de reflexión y señaló que se han mantenido conversaciones internas con las bases del partido para encauzar el rumbo de la derecha y analizar “si queremos ser una centro derecha que sea social, moderna y propositiva, o queremos una derecha que vaya al choque” en estos cuatros años del gobierno de Apruebo Dignidad. Al ser consultada sobre la alternativa que tomaría Renovación Nacional si decide separarse de la coalición de Chile Vamos, la diputada Ossandón sostuvo que ese tipo de decisiones son comunes antes de una elección presidencial y que el accionar del partido hoy es diferente en un escenario que mantiene un ambiente de crisis al interior de la centroderecha. “Es distinto en cómo vamos a enfrentar este nuevo gobierno y nosotros vamos a pasar a ser oposición. Claramente, lo ideal es ir en conjunto pero tampoco tienes que elegir con qué compañeros vas a ir caminando porque, en el fondo, no puede ser que se vayan haciendo estas zancadillas”, señaló. Además, la parlamentaria también se refirió a la polémica suscitada por la elección de la presidencia del Senado, ya que inicialmente se conoció que los votos de la centroderecha serían para Manuel José Ossandón. No obstante, la negociación entre sus camaradas de la UDI y Evópoli con el PS, el PPD y la DC aseguraron la presidencia para Álvaro Elizalde (PS) y la vicepresidencia a Luz Ebensperger (UDI). En ese sentido, aseguró que la votación del Senado provocó que “los que nos farreamos en Chile Vamos fueron cuatro años de la presidencia junto con las vicepresidencias para poder ser un equilibrio al gobierno que está hoy día”. Al referirse a los costos que la coalición pagó debido a la gestión de Sebastián Piñera, la diputada de Renovación Nacional aseguró que “siempre se dijo que muchas de las cosas que mueven esta brújula, que son normalmente las ayudas sociales, llegaron tarde”, situación que “ayudó poco” al conglomerado durante las últimas elecciones. “Yo le echaría la culpa a este gobierno (de Sebastián Piñera) porque no nos quiso escuchar porque efectivamente muchas personas hicimos muchas tentativas para que nos escucharan y siempre había una respuesta de vuelta. De alguna forma, al menos en el caso particular de los diputados, se nos mira siempre en menos”, señaló Ossandón y añadió que “personalmente tuve una conversación con el Presidente antes del estallido social sobre el malestar que la gente sentía y la respuesta fue: ‘Ximena, usted está en una posición donde los árboles no le dejan ver el bosque’. Esa fue la respuesta y el resumen final, y esas cosas fueron las que mermaron”. Sobre el nuevo camino de Renovación Nacional, aseguró que es una decisión que será analizada en el consejo del partido y sostuvo que la afinidad con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana les permitirá crecer hacia el centro político. No obstante, señaló que el accionar de RN dependerá de “cómo lo vaya haciendo el Gobierno”, que se reflejará en los ejes de alianzas y cooperación que se establezca en el Congreso Nacional. “Es bueno estar en bloque pero, al menos en lo personal, es muy agradable estar en un sector donde una puede disentir y votar distinto o dialogar y discutir y no ser como los partidos laborales o conservadores que existen en otros países, que les dicen ‘así se vota’ y la gente vota por los partidos y no por las personas. En Chile votan por las personas (…) y yo represento a un distrito que es muy diverso y tengo que responder a quien puso su voto de confianza en mí”, señaló Ossandón y aseguró que, desde Renovación Nacional, “necesitamos dejar la confrontaciones y que realmente nos preocupemos de las necesidades de la gente. Tenemos que recuperar nuestro prestigio, pero ese prestigio se recupera a través de un trabajo bien hecho, y cuando hay que apoyar, hay que apoyar, y cuando hay que ser oposición, hay que ser oposición”.