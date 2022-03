6cfa734754

Derechos Humanos Nacional Política Senador Juan Luis Castro (PS): “Sería muy patético y lamentable que el proyecto de amnistía naufragara” Abordando la arremetida de los senadores socialistas contra el ministro de la Segpres, el legislador aseguró que un rechazo al proyecto de amnistía en la cámara alta, deja a la corporación en una circunstancia delicada, considerando la discusión radicada en la Comisión 1 de la Convención, sobre eliminar el Senado. Diario Uchile Miércoles 23 de marzo 2022 9:26 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el senador Juan Luis Castro (PS), abordó el roce de los senadores socialistas con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, luego que el secretario de Estado anunciara la aplicación de suma urgencia al proyecto de amnistía a los denominados “presos de la revuelta”. A raíz de este hecho, los legisladores emanaron una declaración pública en tanto Alfonso De Urresti y Fidel Espinoza encabezaron una vocería este martes en el Congreso acusando a Jackson de no realizar un trabajo pre-legislativo que permitiera garantizar los votos para que la iniciativa sea visada por la corporación. Al respecto Castro aseguró que la polémica no radica en cómo votarán los socialistas, considerando que ellos están por aprobar la iniciativa en la Cámara Alta, sino que “siendo una materia muy delicada, no se ha tomado la cautela de hablar, de persuadir, de destrabar los nudos que tiene el proyecto para que sea exitoso“. “Es evidente que en un Senado que hoy día tiene dos mitades o en una Cámara que hoy día tiene una correlación más estrecha de fuerza de la que tuvo antes, no es llegar y pasar un proyecto de ley. Entonces pensamos que aquí hubo poca proactividad en trabajar esto para asegurar una votación que permita que no fracase una iniciativa tan importante como esta y eso le hicimos ver en la declaración de los senadores socialistas al ministro Jackson, porque él está a cargo de la agenda legislativa, él es el representante del Presidente para estos efectos y no se ha dado una instancia profunda. Recién nosotros como socialistas la vamos a tener hoy con él y pasado mañana será con el conjunto de todo el oficialismo”, sostuvo el senador. Al no contar con mayoría en ambas Cámaras la estrategia a seguir por parte del Ejecutivo es dialogar con todos los sectores para concitar la voluntad de avanzar en el trámite legislativo de los proyectos de ley, aseveró el senador y si bien aseguró que en esto el gobierno “sabe que cuenta con nosotros”, consideró que no se puede soslayar el hecho de que parte de la Democracia Cristiana, de los independientes y que la derecha en su conjunto, votarán en contra de amnistiar a los llamados presos del estallido social. “Lo que nos complicó es anunciar antes que va a haber un trabajo pre-legislativo, de conversación, luego no tenerlo y después anunciar una suma urgencia para algo tan delicado como es una iniciativa del mundo de los derechos humanos que viene de arrastre de la explosión social y que tiene que ser resuelto favorablemente. Sería muy patético y lamentable que simplemente por falta de dedicación, de esfuerzo político naufragara este proyecto de ley de amnistía que está entre manos para poder resolverse“. Respecto a las acusaciones enarboladas por los senadores del PS relativas a una presunta intención del Ejecutivo de desprestigiar a la corporación en el marco de la discusión en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Castro consideró que existen desacuerdos importantes entre las fuerzas de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático al interior del órgano redactor que involucran al Senado, y que por ende un rechazo al proyecto de amnistía deja a dicha instancia en un circunstancia compleja. “Como el Senado está de por medio en el desacuerdo de estos mundos, claro, puede resultar mucho más sencillo decir ‘nosotros quisimos libertad para los presos políticos de conciencia que están con procesos en la revuelta y los señores del Senado impidieron eso‘. Es fácil hablar de los señores del Senado pero queda la marca, queda el estigma hacia la institución que algunos quisieran que desapareciera, lo cuál es un error a mi juicio, creo que hay corregirlo, cambiar las facultades, pero naturalmente estamos en un escenario muy frágil también en ese debate”. En ese sentido el senador consideró adecuado que el Ejecutivo converse con el mundo que apoyó al mandatario para mediar y resolver las diferencias que han surgido no sólo en la Comisión de Sistema Político, sino además en Medio Ambiente, y es que “la gente a veces no se explica cómo capítulos completos son derribados en el plenario de la Convención”, comentó. Un cometido que dijo necesario en la medida que la nueva constitución es al gobierno de Boric “un cordón umbilical íntimamente ligado”. “O sea, en pocas palabras, si fracasa el proceso constituyente o se rechaza al final del período, eso va a ser en la práctica políticamente un fracaso para el gobierno del presidente Boric”, aseveró, administración a la que afirmó sentirse integrado toda vez que “somos parte de una experiencia nueva en que hay un gobierno con dos coaliciones y yo soy parte de una de ellas“.

