Nacional Convencional Yarela Gómez valora trabajo para articular un proyecto de constitución con carácter ecológico La convencional e integrante de Modatima proyectó una votación favorable del pleno al segundo informe de la comisión de Medioambiente, aunque consideró que la norma sobre bienes comunes naturales requiere de una nueva revisión en la instancia. Natalia Palma Jueves 24 de marzo 2022 16:06 hrs.

Será mañana viernes que el pleno de la Convención realice la votación del informe de reemplazo y segunda propuesta de la comisión de Medioambiente, cuyos artículos, de ser aprobados, pasarán al borrador de nueva constitución. Esto, con el fin de revertir el malogrado resultado que tuvieron con el primer informe en el hemiciclo, donde del total de 40 artículos planteados originalmente solo se visó en particular el inciso segundo del artículo 1 y el epígrafe sobre “Crisis climática”. Para esta ocasión, los convencionales tendrán que revisar 9 normas en las que se abordan temas tales como derechos de la naturaleza, bienes comunes naturales, crisis climática y ecológica y de los animales. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la convencional del Frente Amplio y e integrante de la agrupación medioambiental Modatima, Yarela Gómez, proyectó un escenario favorable, asegurando que “gran parte de las normas van a ser aprobadas y aquellas que no también son temáticas que se han ido profundizando estos días y que se está evaluando también su remisión a comisión para lograr un consenso mayoritario”. Respecto a la decisión de la comisión de suprimir gran parte del articulado contenido en la propuesta inicial, Gómez expresó que “creo que se hizo un excelente trabajo en el informe de reemplazo con la priorización de aquellas materias que eran trascendentales para la construcción de una constitución ecológica”. Desde esa perspectiva, sostuvo que “me parece que cada una de las normas presentadas justamente lo que hace es articular un esqueleto constitucional que luego se va complementando con los bloques siguientes que va a abordar la comisión y, en ese sentido más que el énfasis en el número de normas, lo enfocaría en el contenido de las mismas y en la profundidad de la transformación que se quiere realizar”. Así, por ejemplo, la convencional destacó la importancia del artículo 33 sobre Democracia ambiental, en la que se reconoce el derecho a la participación informada en estas materias. “Creo que el ejercicio que se realizó tiene vocación de 2/3 y eso es lo prioritario también para abordar la nueva constitución, que aquellos elementos que consideramos que son trascendentales puedan quedar incorporados”, afirmó. Sin embargo, planteó la posibilidad de que en el pleno se rechace el artículo 12 sobre bienes comunes naturales, adelantando que podría ser una de las iniciativas que marquen la discusión de la jornada. En esa línea, la convencional por el Distrito 27 dijo que, si bien la norma “llega con un marco general de consenso, no está del todo procesada para obtener los 2/3. Esperamos que en particular esta nuevamente se remita a la comisión para poder construir ese acuerdo general de qué entendemos por bienes comunes naturales, cuál va a ser el deber del Estado, si va a existir o no uso o aprovechamiento. Son elementos en los que hay que profundizar aún más”. En concreto, detalló que la iniciativa requiere de mayores definiciones en torno a su regulación, a qué cosas se consideran bienes comunes naturales, si son inapropiables y quiénes serían responsables de estos. Con todo, la activista afirmó que lo que se está tratando en materia ambiental en la Convención “es clave para poder cimentar las bases democráticas, donde la gente pueda decidir de qué manera se desarrollan proyectos productivos, cuál va a ser el impacto, sabemos que existe consulta, pero no es vinculante y por eso también tenemos distintas zonas de sacrificio”. Para Gómez “lo que se está planteando acá es que las decisiones también se tomen en base al conocimiento científico. Ahí los principios ambientales que son considerados en este nuevo informe de reemplazo son cruciales para la toma de decisiones y creemos que es ese el conocimiento que tiene que ponerse incluso por sobre la decisión política o que esta esté supeditada a tenerlo como antecedente”. “Lo que está sucediendo es profundamente transformador para un marco de coexistencia que necesitamos, o sea, no solamente estamos en crisis climática global, sino que además tenemos que remirar cómo vamos a seguir sustentándonos. Entonces, creo que vamos en buen camino”, manifestó. En cuanto a las inquietudes expuestas por senadores del Partido Socialista al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en relación al debate al interior de la Convención, la convencional Yarela Gómez dijo esperar del Gobierno “una relación de cooperación y facilitación del proceso constituyente. Esos son aspectos administrativos, financieros, no de materia constitucional. Yo no espero que exista incidencia en contenidos por parte del Gobierno, por cierto, que estamos llamados a emitir las opiniones que queramos de respecto a esta materia”.

