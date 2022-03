3161ae0249

Justicia Juan Ignacio Latorre y solución para los “presos de la revuelta”: “Ha habido falta de convicción y de voluntad política” El senador de Revolución Democrática se refirió a la suma urgencia que el Gobierno decretó para el proyecto de amnistía a los detenidos en el contexto del estallido social y no descarta que a futuro se avance en indultos presidenciales individuales. Diario UChile Jueves 24 de marzo 2022 12:08 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió al debate en torno al proyecto de amnistía a los llamados presos de la revuelta, luego que el Gobierno decidiera dar suma urgencia a la iniciativa. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del complejo panorama que presenta la iniciativa respecto de su aprobación, el parlamentario señaló que “desde el inicio y fue algo que conversamos con las familias cuando presentamos el proyecto de ley, siempre supimos que iba a ser difícil, la vía legislativa, lo advertí desde el inicio, es compleja y más este proyecto que iba a ser polémica, controvertido, había que ir ganando adhesiones, no iba a ser rápido ni tampoco fácil”. En ese sentido, el senador Latorre agregó que “ha sido lento, he pedido muchas veces que aceleremos el tranco incluso antes de entrar a la coyuntura electoral, hubiese preferido que esto quedara zanjado antes de entrar en la coyuntura electoral porque ahí también se entrampó el asunto. Estamos llegando ya a un momento donde el Gobierno pone suma urgencia, solo falta votar en la sala del Senado y el mismo Gobierno ha estado acompañando a las familias, algo que no se vio en el gobierno de Piñera”. Respecto de la falta de voluntad política evidenciada por algunos sectores del parlamento para avanzar en una solución, el representante de la región de Valparaíso sostuvo que “no quiero juzgar intenciones pero efectivamente llevamos un debate de más de un año y donde ha faltado voluntad política. Recordemos que la propia Convención Constitucional saca su primera declaración pública aprobada por más de dos tercios y donde se pide al Congreso apurar y tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley de indulto, porque entendía que es una solución política a cosas que están conectadas. Los presos de la revuelta, el estallido social, son parte del proceso que se habló en Chile y que derivó en el proceso constituyente”. Por lo mismo, el senador Latorre afirmó que “ha habido falta de voluntad política, de convicción, cuando entramos en la coyuntura electoral mucha gente de centro izquierda decía que esto era complicado, nos puede afectar electoralmente, la derecha explotó esto comunicacionalmente para sacar provecho electoral en favor de Kast y ahí fue donde se decidió hacer el trabajo en particular en la comisión de Constitución y no se votó en sala. No se pudo antes del receso y ahora a la vuelta en marzo tampoco y tuvo que venir el Gobierno, en su primera medida, pone urgencia al proyecto de indulto”. En esa línea, se refirió también a las críticas de algunos senadores socialistas que han visto en esta suma urgencia un gesto para desprestigiar al Senado, al respecto Latorre recalcó que “la verdad es que cuando discutimos esto y con la senadora Fabiola Campillay lo pedimos, jamás estuvo presente el poner en aprietos al Senado por la coyuntura de la Convención Constitucional, esa es una discusión que continuará en dicha instancia pero esto le venimos pidiendo desde hace tiempo y la verdad es que el foco mío, del Gobierno y de Fabiola Campillay está puesto en buscar una salida política a los presos de la revuelta”. Juan Ignacio Latorre aclaró además que la posibilidad de realizar indultos individuales por parte del Presidente de la República “es algo que no se descarta”, pero también señaló que “primero queremos agotar la instancia legislativa que viene tramitándose hace un año y que es el indulto o amnistía general porque además para el indulto presidencial tu necesitas que hayan condenas, en cambio, el proyecto de ley incluye personas que están en proceso”. Finalmente, respecto de si fue un error anunciar el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, el senador Latorre afirmó que “yo defiendo esa medida, no solo porque fue un compromiso de campaña, sino que porque además se trabajó con las familias y los abogados. Nunca se pretende que esa medida por sí sola genere la libertad inmediata de personas privadas de libertad, eso no es lo que genera, lo que hace es que en procesos que todavía están pendientes acelerar los procesos judiciales”. Por lo misma, recalca Latorre, “es una medida administrativa que está en manos del Gobierno y que permite que el proceso judicial continúe pero sin la presencia del Gobierno y con toda la agravante que significa la Ley de Seguridad del Estado. Eso se buscaba, no la liberación inmediata de las personas porque eso no es posible“.

