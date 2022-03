3161ae0249

Cultura Orquesta Clásica Usach anuncia conciertos gratuitos en Independencia y San Joaquín El programa se podrá escuchar el 30 y 31 de marzo e incluye obras de François-Adrien Boieldieu, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y el compositor chileno Rodrigo Herrera. Diario Uchile Jueves 24 de marzo 2022 10:01 hrs.

La Orquesta Clásica Usach ha destacado durante las últimas temporadas por traspasar los límites de su más habitual escenario, el Teatro Aula Magna. Salas de conciertos, centros culturales, iglesias y numerosos recintos repartidos por diferentes comunas de la Región Metropolitana han recibido sus conciertos, cuyo acceso siempre es gratuito. Luego de dos años marcados por las restricciones y la pandemia, ese recorrido continuará la próxima semana en dos espacios diferentes de Santiago. El miércoles 30 de marzo la agrupación se presentará en la Iglesia Niño Jesús de Praga de Independencia, mientras que el 31 de marzo estará en el Teatro Municipal de San Joaquín. Ambos conciertos se realizarán a las 19:30 horas y con entrada gratuita, previa inscripción. De este modo, cumplirá con dos compromisos que estaban programados para enero de este año y debieron postergarse por el alza en los contagios de Covid-19. En Independencia y San Joaquín la Orquesta Usach abordará obras del compositor francés François-Adrien Boieldieu (1775 – 1834), el austriaco Franz Schubert (1797 – 1828) y el alemán Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), además del chileno Rodrigo Herrera (1981). La conducción estará a cargo de Víctor Hugo Toro, quien suma más de 20 años de trayectoria en los que ha sido titular de la Orquesta Sinfónica de Campinas (Brasil), asistente de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo (Brasil) y director principal de la Orquesta Sinfónica del Sodre (Uruguay). Como invitado, ha dirigido también en Argentina, México, Italia y China, entre otros países. “Es bonito salir a tocar a diferentes comunas de Santiago”, dice el director. “Es algo que está en la naturaleza de la Orquesta Usach, que no se queda simplemente esperando que venga el público. Es una orquesta que va al público, tiene un vínculo importante con las comunas y, personalmente, me permite llegar a lugares donde normalmente no iría con otras orquestas, así que estoy muy animado”. De acuerdo a Víctor Hugo Toro, el evento permitirá escuchar música que usualmente no se encuentra en los conciertos de música clásica. Por ejemplo, el programa se inicia con la obertura de La dama blanca, una ópera cómica que François-Adrien Boieldieu estrenó en París en 1825, basado en libros del escritor escocés Walter Scott, y que en la actualidad solo se presenta excepcionalmente. Luego se escuchará la Obertura en Re mayor D. 590 “En estilo italiano”, compuesta en 1817 por Franz Schubert. “Es el caso perfecto del compositor del que se tocan dos o tres obras. En su época, él era una especie de sucesor de Beethoven. Definitivamente se debería tocar más su música sinfónica. En esta obertura, lo italiano se nota en cómo construyó la obra y en el tipo de melodía. Incluso hay una que recuerda el ‘Va, pensiero’ de (Giuseppe) Verdi”, destaca Víctor Hugo Toro. En la misma línea, la Orquesta Clásica Usach abordará la suite de Las criaturas de Prometeo (1801), un ballet que el coreógrafo y bailarín italiano Salvatore Viganò creó a partir del mito griego, cuya música fue encargada especialmente a Ludwig van Beethoven. “Es interesante que hasta los compositores famosos tienen muchas obras que no se tocan nunca. Este ballet es un ejemplo de eso”, indica. “Beethoven se asocia a sus sinfonías y solo compuso una ópera, así que se piensa que no era un creador para el escenario, pero sí tenía esa sensibilidad. Las criaturas de Prometeo está pensado específicamente para los bailarines que estrenaron la obra, entonces es una música donde él tenía que contar una historia. Es una pieza que merece más espacio”. Una cueca para orquesta En sus últimas temporadas, la Orquesta Clásica Usach ha destacado también por difundir música chilena y promover especialmente a autores contemporáneos. Por eso, este concierto incluirá además una pieza que cumple con esas características: Cueca porteña y levemente guachaca, de Rodrigo Herrera (Santiago, 1981). Formado primero como intérprete de corno francés, Herrera hizo estudios de composición en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Alejandro Guarello, Rafael Díaz y Pablo Aranda, y de dirección coral con maestros como Juan Pablo Villarroel, Alejandro Reyes y el catalán Josep Prats. Su música ha sido interpretada por diversas agrupaciones, en eventos como los festivales de Música Contemporánea de las universidades de Chile y Católica, así como en el Festival Musicahora de La Serena. La obra que interpretará la Orquesta Clásica Usach lleva ese título porque fue estrenada en 2003 por la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y utiliza “ideas muy contrastantes, como si fuera un diálogo entre dos personas completamente distintasz”, dice su creador. “Está basada en giros melódicos y ritmos típicos de la cueca, pero también en los desfases rítmicos que aparecen ocasionalmente en ella. Ese es un aspecto que desarrollo harto durante la obra”. “Es muy importante que la Orquesta Usach pueda acercar su trabajo a comunas que muchas veces no tienen acceso a conciertos como estos. Para mí es un gran honor que esta obra sea parte de ese trabajo de difusión tan valioso”, destaca Rodrigo Herrera.

