Migración Nacional Política Senador Esteban Velásquez por anuncios para la Macrozona Norte: “El Gobierno ha escuchado lo que autoridades le hemos manifestado” El representante de la Región de Antofagasta valoró el anuncio realizado por el subsecretario del Interior luego de la última prórroga del Estado de Excepción en la zona. “Espero que el plan de inversión atienda de manera integral al norte”, sostuvo. Lorena Moreno Berroeta Jueves 24 de marzo 2022 19:41 hrs.

Este miércoles por 128 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte, que inició su vigencia el pasado 15 de febrero a través de un Decreto Supremo firmado por el ex presidente Sebastián Piñera que regía hasta el 2 de marzo, y que luego fue extendido por la actual administración hasta el 17 de este mes. Mientras que por 42 votos a favor, uno en contra y una abstención, en el Senado se ratificó la decisión de la Cámara Baja y la nueva prórroga vencerá el viernes 1 de abril, luego de la votación anticipada solicitada por el Ejecutivo ya que la próxima es semana distrital y los representantes de ambas cámaras trabajarán en terreno en sus respectivas regiones. En la exposición que realizó ante el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el primer compromiso que quiero hacer (…) por parte del Gobierno es que ésta es la última solicitud de prórroga de Estado de Excepción en la zona norte de Chile” ya que, actualmente, desde el Ejecutivo se encuentran trabajando en un plan que permitirá una transición por el retiro de la medida constitucional, con iniciativas de inversión y recuperación de los espacios públicos de la zona que han sido ocupados por migrantes, identificación a cargo de la Policía de Investigaciones de migrantes que hayan ingresado por pasos no habilitados, y mejoramiento de las políticas en materia migratoria. En ese contexto, el senador de la Federación Regionalista Verde Social y representante de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, aseguró que el plan anunciado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reflejó que “el Gobierno ha escuchado lo que autoridades le hemos manifestado”, ya que la medida no sólo estaría relacionada con el control de la situación migratoria, sino que abordaría problemas más de fondo que las comunidades de esa zona han denunciado durante años. “El plan contempla un trabajo permanente en cuanto a muchas debilidades y necesidades que ya tenían las regiones del norte, especialmente las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Tarapacá, porque era vital atender ese aislamiento y ese estado de abandono”, valoró. En esa línea, Velásquez señaló que la inversión pública anunciada por el Ejecutivo debería focalizarse en proyectos sectoriales de mejoramiento en torno a la seguridad, a lo urbano y a obras sociales relacionadas al ámbito de la educación, cultura y deporte, aspectos que “están vedados en el norte porque los pocos recursos de los municipios y gobiernos regionales son ocupados en infraestructura muy elemental”. En ese sentido, el senador consideró que “al hacerse cargo de las debilidades y necesidades de las comunas del norte, sí podría implementarse la nueva política migratoria que pretende el presidente Gabriel Boric”. Al referirse a la situación en la Macrozona Norte luego de un mes bajo la medida constitucional, el senador por Antofagasta explicó que progresivamente se retomó el control de la situación en la zona, ya que “se han ido encauzando las vías que en algún momento estaban completamente descontroladas y comienza a establecerse un orden de manera más permanente”, y aseguró que debido a esas condiciones “se comienzan a observar estados de seguridad y la sensación de mayor tranquilidad”. En ese sentido, destacó que si bien la crisis migratoria sigue en curso, la declaración de Estado de Excepción permitió reforzar el trabajo de las policías. “No es que haya terminado la emergencia ni que hayan dejado de llegar migrantes, pero con la presencia de Fuerzas Armadas, del Ejército y el fortalecimiento de las policías, se ha notado un trabajo de inteligencia. La Policía de Investigaciones y Carabineros comienzan a desbaratar bandas de grupos organizados que trafican con migrantes y son parte de redes de narcotráfico que, cuando se producen estos fenómenos migratorios, aprovechan de ganar dinero y usar a estas personas para sus fines”, sostuvo el senador. Al profundizar en la decisión del Ejecutivo de no solicitar una nueva prórroga del Estado de Excepción, Esteban Velásquez aseguró que “este proceso migratorio es de ensayo y error”, ya que estos fenómenos seguirán mientras existan las crisis políticas y económicas que concentren la riqueza de los países en unos pocos y “se den estos bolsones de pobreza que buscan nuevos rumbos”, y señaló que aquello debería enfrentarse con el fortalecimiento del control fronterizo y la implementación de una nueva medida migratoria con sentido humano, y no con decretos constitucionales que ignoren el problema de fondo. “No está garantizado que vuelva la seguridad y el orden que toda comunidad quiere, pero en algún momento tiene que terminar porque como sociedad tenemos que vivir dentro de la normalidad, y esa normalidad no es con uniformados que, si bien no están en las calles o el área urbana, sí están en las fronteras. Pero nuestra Constitución y ordenamiento jurídico establece que las policías uniformadas y civiles, junto con personal de Aduanas, están encargados de ese control fronterizo”, subrayó el senador, y agregó que, de ser necesario, solicitará una nueva prórroga o eventualmente un nuevo decreto de Estado de Excepción porque “me parece que muchas de estas políticas migratorias, estos planes y programas, no garantizan nada, pero sí creo que bien encauzado pueden permitir un poco más de tiempo” para resolver la actual situación. Mientras que al referirse a la gestión del presidente Gabriel Boric en relación a la crisis migratoria en el norte del país, Esteban Velásquez destacó que “se ha visto interés por atender lo que las regiones necesitan y espero que el plan de inversión atienda de manera integral al norte” y reconoció que, si bien el Gobierno está recién comenzando y aún no se puede evaluar, sí hay una actitud de escuchar y de trabajar en conjunto. “Las autoridades de Gobierno han escuchando y están reuniéndose con alcaldes y parlamentarios de la zona. Y el subsecretario Manuel Monsalve anunció que la próxima semana él estará en las tres regiones, así que nos vamos a reunir nuevamente allá en el norte, porque me parece que el diálogo también es importante para solucionar un problema como este que requiere el respaldo de todos”, reflexionó el senador.

