ebda098427

c551d819cb

Educación Presidente del Colegio de Profesores analiza violencia en las escuelas y apunta a jornada escolar completa: “No es casualidad” Para Carlos Díaz la actual situación obedece a reiterados errores del Ministerio de Educación, entidad que se habría apresurado en retornar a las clases presenciales cuando aún no estaban preparadas las condiciones. Camilo Villa J. Lunes 28 de marzo 2022 18:52 hrs.

Whatsapp Tweet

La vuelta presencial a clases no ha sido como esperaban las autoridades. Desde que se hizo efectivo el retorno a las escuelas, los hechos de violencia entre el mismo estudiantado se han tomado la agenda nacional y han obligado al Gobierno a tomar medidas. El último hecho violento ocurrió este lunes, en un establecimiento de Quinta Normal. El Liceo Industrial Benjamín Franklin debió suspender las clases luego de que circulara un video anónimo en donde se amenaza a los alumnos. “Espero estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril de 2022; tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse ni menos correr”, se escucha en un video que circuló vía WhatsApp. Ante los constantes episodios de violencia, Radio y Diario Universidad de Chile se comunicó con Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Para el líder del Magisterio, la actual situación obedece a reiterados errores del Ministerio de Educación, entidad que se habría apresurado en retornar las clases presenciales cuando aun no estaban preparadas las condiciones. “Nos parece gravísimo. No es casualidad, tiene que ver con el iniciar las clases presenciales haciendo creer de que aquí existía una normalidad que no era tal, nosotros lo dijimos desde un comienzo: aquí se conjugan distintos temas que tienen que ver con la pandemia pero también con decisiones equivocadas que ha tomado el Ministerio de Educación y que se evidencian en un retorno a la presencialidad con jornada escolar completa desde el día uno, con no tener las condiciones que realmente se necesitan tener para poder avanzar”. Dentro de esas condiciones están, evidentemente, las materiales. De hecho, al momento de ser contactado, Carlos Díaz se encontraba recorriendo el Liceo Darío Salas, establecimiento que, según el dirigente, contaría con “paupérrimas condiciones”, situación que incluso, ha derivado en accidentes. Para el presidente del Magisterio es indispensable mejorar las condiciones de todos los establecimientos educacionales, siendo esto acompañado por medidas que vayan en la lógica de la educación integral, lo que, a su juicio, “es el punto central”. Por lo demás, Carlos Díaz descartó de plano que la solución a la violencia en las escuelas se pueda resolver con intervención policial. “Indudablemente que este nivel de violencia que se está viviendo no se ha enfrentado como corresponde. El problema no tiene que ver con respuestas policiales, no queremos transformar a Chile en un segundo Estados Unidos, no queremos tener detectores de metales en las puertas, esa no es la solución. La solución es más educación, más aprender a convivir entre todas y todos porque en definitiva lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos para Chile y en eso la educación tiene mucho que aportar”. Con miras a buscar soluciones al problema, Carlos Díaz adelantó que este martes se reunirá con el ministro de Educación. Además informó que como Magisterio están próximos a mandar una propuesta a la Mesa de Trabajo conformada para tal objetivo. “Tenemos una reunión este martes con el ministro de Educación y, por supuesto, tocaremos estos temas. El jueves pasado participé en una reunión con los alcaldes y el Ministerio, se conformó una mesa de trabajo a la cual entregaremos una propuesta concreta desde el gremio para enfrentar el tema de la violencia escolar. Nos parece que eso es lo serio, es lo que corresponde, vamos a exigir a la autoridad que, efectivamente, garantice las condiciones tanto para los docentes como para los estudiantes”.

La vuelta presencial a clases no ha sido como esperaban las autoridades. Desde que se hizo efectivo el retorno a las escuelas, los hechos de violencia entre el mismo estudiantado se han tomado la agenda nacional y han obligado al Gobierno a tomar medidas. El último hecho violento ocurrió este lunes, en un establecimiento de Quinta Normal. El Liceo Industrial Benjamín Franklin debió suspender las clases luego de que circulara un video anónimo en donde se amenaza a los alumnos. “Espero estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril de 2022; tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse ni menos correr”, se escucha en un video que circuló vía WhatsApp. Ante los constantes episodios de violencia, Radio y Diario Universidad de Chile se comunicó con Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. Para el líder del Magisterio, la actual situación obedece a reiterados errores del Ministerio de Educación, entidad que se habría apresurado en retornar las clases presenciales cuando aun no estaban preparadas las condiciones. “Nos parece gravísimo. No es casualidad, tiene que ver con el iniciar las clases presenciales haciendo creer de que aquí existía una normalidad que no era tal, nosotros lo dijimos desde un comienzo: aquí se conjugan distintos temas que tienen que ver con la pandemia pero también con decisiones equivocadas que ha tomado el Ministerio de Educación y que se evidencian en un retorno a la presencialidad con jornada escolar completa desde el día uno, con no tener las condiciones que realmente se necesitan tener para poder avanzar”. Dentro de esas condiciones están, evidentemente, las materiales. De hecho, al momento de ser contactado, Carlos Díaz se encontraba recorriendo el Liceo Darío Salas, establecimiento que, según el dirigente, contaría con “paupérrimas condiciones”, situación que incluso, ha derivado en accidentes. Para el presidente del Magisterio es indispensable mejorar las condiciones de todos los establecimientos educacionales, siendo esto acompañado por medidas que vayan en la lógica de la educación integral, lo que, a su juicio, “es el punto central”. Por lo demás, Carlos Díaz descartó de plano que la solución a la violencia en las escuelas se pueda resolver con intervención policial. “Indudablemente que este nivel de violencia que se está viviendo no se ha enfrentado como corresponde. El problema no tiene que ver con respuestas policiales, no queremos transformar a Chile en un segundo Estados Unidos, no queremos tener detectores de metales en las puertas, esa no es la solución. La solución es más educación, más aprender a convivir entre todas y todos porque en definitiva lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos para Chile y en eso la educación tiene mucho que aportar”. Con miras a buscar soluciones al problema, Carlos Díaz adelantó que este martes se reunirá con el ministro de Educación. Además informó que como Magisterio están próximos a mandar una propuesta a la Mesa de Trabajo conformada para tal objetivo. “Tenemos una reunión este martes con el ministro de Educación y, por supuesto, tocaremos estos temas. El jueves pasado participé en una reunión con los alcaldes y el Ministerio, se conformó una mesa de trabajo a la cual entregaremos una propuesta concreta desde el gremio para enfrentar el tema de la violencia escolar. Nos parece que eso es lo serio, es lo que corresponde, vamos a exigir a la autoridad que, efectivamente, garantice las condiciones tanto para los docentes como para los estudiantes”.