Cultura Casa de la Décima: una escuela para difundir la cultura y las artes tradicionales El proyecto liderado por La Chinganera, Manuel Sánchez, Moisés Chaparro y Sergio Sauvalle contempla talleres, clases magistrales, conversaciones y seminarios. Las clases inician la primera semana de abril. Abril Becerra Martes 29 de marzo 2022 8:42 hrs.

“No trabajamos con nada que no esté vigente. Partamos por ahí. No enseñamos cosas que son piezas de museo o que no se están ejerciendo”. De esa manera, el payador Manuel Sánchez definió el trabajo realizado por Casa de la Décima, escuela virtual de cultura y artes tradicionales, que surgió en 2021 y que durante la primera semana de abril inaugurará un nuevo ciclo. El proyecto es liderado por La Chinganera, Manuel Sánchez, Moisés Chaparro y Sergio Sauvalle y contempla la realización de talleres, clases magistrales, conversaciones y seminarios. Según comentó Manuel Sánchez, la iniciativa nació con el objetivo de reunir los esfuerzos que, de manera individual y frente al confinamiento, hacían los músicos respecto de la difusión de la cultura popular. “La pandemia nos obligó a buscar una fórmula”, dijo el payador, señalando que la idea original fue de la poeta popular Fabiola González, La Chinganera. “Esta escuela se genera por el amor a la cultura tradicional y, el resultado del año pasado, fue maravilloso: tuvimos más de 100 alumnos entre los cuatro talleres que impartimos. Tuvimos alumnos de Francia, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. La virtualidad nos ha dado la posibilidad de llegar a lugares impensados”, añadió Sánchez. Manuel Sánchez también se refirió a las principales líneas programáticas de Casa de la Décima e indicó que el proyecto abarca temas como la guitarra traspuesta, el guitarrón chileno, el canto a lo divino y el canto a lo poeta, en donde destacan la enseñanza de la décima, la cuarteta y la seguidilla. “Todas son formas vigentes”, recalcó. El payador también indicó que, durante los últimos diez años, el interés respecto de estos temas ha crecido de manera exponencial y que, en ese proceso, la virtualidad ha sido un factor clave. “Hay un interés creciente. Hace diez años atrás, podía nombrarte todos los guitarreros que habían en Chile, dónde estaban y quienes eran, porque nos conocíamos todos. Hoy, ya perdí la cuenta”, comentó. Por su parte, el guitarrista Sergio Sauvalle manifestó su gratitud respecto de la posibilidad de integrar el equipo de Casa de la Décima e indicó que, cada uno de los maestros que conforman este proyecto, trabajan con una metodología “profunda” y “fina”, que ha sido probada a lo largo de los años y gracias a la transmisión de la cultura oral. “Estamos siguiendo esas tradiciones”, sostuvo y comentó que “esta es una escuela más rigurosa que la formal”. “No estudiamos 6 ó 7 años como se hace en la academia, sino que estudiamos todos los días (…). Hay una fineza y maestría, ganada en la experiencia de la vida y del hacer, que es la base de todo nuestro arte y manera de enseñar”, agregó el músico. El guitarrista también reflexionó respecto de la negación de estos saberes e indicó que cuando las y los estudiantes se encuentran con este tipo de conocimientos, experimentan “una explosión” y , a su vez, “desarrollan grandes talentos”. “Eso es producto del neocolonialismo que el Estado chileno ha hecho con toda la cultura popular desde que llegaron los españoles. La educación es una heredera directa del colonialismo español que niega todo lo que existe e impone una cultura, un saber, desde la religión, al idioma, a todo eso. Entonces, ahí hay una relación directa”, expresó sobre el desconocimiento de las tradiciones populares. Este nuevo ciclo de Casa de la Décima contará con cuatro talleres virtuales: Guitarrón chileno, dictado por Manuel Sánchez; Introducción al canto a lo divino de Moisés Chaparro; Saberes del Folclor. Taller de poesía popular, de La Chinganera; y Especialización en arreglos y guitarra traspuesta e Iniciación en Guitarra tradicional y afinaciones traspuestas de Sergio Sauvalle. Junto con ello, se efectuará un taller de “formación de payadores” que será en modalidad presencial y que se realizará en asociatividad con la corporación cultural de Lo Barnechea. “Esto es para la gente que ame expresarse. La invitación es a que se atrevan. No se trata de tener dedos para el piano. La invitación es a descubrir nuestra genética cultural, nuestra alma más profunda. La edad no importa”, comentó, en ese sentido, Sergio Sauvalle. Quienes estén interesados en participar en alguna de estas instancias pueden hacer sus consultas en el Facebook e Instagram de Casa de la Décima.

