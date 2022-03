f9258fc51b

Economía José De Gregorio y eventual alza en la tasa de interés: “Esto no es una obsesión tecnócrata, puede ser mucho más difícil y costoso bajar la inflación” Abordando el plan de estabilización económica que fragua el gobierno y el proyecto del quinto retiro, el ex titular del Banco Central llamó al instituto emisor a aumentar la Tasa de Política Monetaria con gradualidad. Radio Uchile Martes 29 de marzo 2022 10:54 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el ex presidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, abordó la coyuntura económica del país y junto a eso, el plan de recuperación económica inclusiva del gobierno. Nombre con el que se dio a conocer la estrategia en materia económica del Ejecutivo y con el cual el economista dijo mantener un problema conceptual, en la medida que la economía ya se encuentra recuperada más allá de su potencial, por lo que precisando el objetivo del plan, De Gregorio señaló que lo que a su juicio se busca es ayudar a los sectores golpeados de forma desmedida producto del estallido social y la pandemia, y que han quedado atrás en la recuperación. En ese sentido, el académico de la FEN sostuvo que hoy no se justicia, por ejemplo, el IFE para la contratación, en atención a que el problema es la inserción de la mano de obra y por este motivo consideró relevante que se involucre al ministerio de la Mujer en la estrategia. Si bien no se conoce el detalle del plan, hay trascendidos de que la inversión fiscal ascendería a 3.500 millones de dólares, lo que constituye una suma bastante significativa a la que “habrá que buscar espacio”, comentó el economista, en la medida que se acerca a un punto del PIB. Por otro lado valoró los énfasis que ha puesto el gobierno en cuanto a contemplar, entre a otros sectores, el turismo, dado que el rubro tiene una dimensión territorial muy relevante desde el punto de vista de entregar apoyo a las regiones y de rescatar “lo propio del país”, señaló. En esa línea consideró que el Ejecutivo debe garantizar la integración de los sectores marginados de la recuperación con estabilidad. “Aquí está la discusión de la focalización, uno tiene que ir en ayuda de quienes se quedaron atrás. Yo creo que es muy importante buscar mecanismos, no conozco y estoy seguro que tienen en el programa, de reincorporación de la mujer a la fuerza de trabajo que fue lo más dramático de la recesión. Esta fue una recesión machista patriarcal, diría yo, la de la pandemia, porque todas las recesiones afectaban a los hombres, en el sentido de que quienes perdían la pega eran los hombres, los que ganaban la pega eran los hombres. Las mujeres con menor participación mostraban más estabilidad, sin embargo con la pandemia, la mujer, por la naturaleza de las labores que hacía en el hogar, fue la más afectada y la caída del empleo fue fundamentalmente en mujeres, por lo tanto uno tiene que buscar no sólo establecer las condiciones para que ellas vuelvan, sino para que sea una integración con altos grados de estabilidad y no esté sujeta a este tipo de vaivenes”, consideró. En ese sentido consideró que el programa del ministro Marcel es razonable, pese a que desde la magnitud de la macroeconomía, “puede ser un poquito alta”, dado que “estamos con una economía que llamaríamos sobre recalentada”. “Nuestra economía tiene bolsones de problemas, cuesta encontrar en muchas áreas trabajadores”, señaló. Una problemática que el ex titular del Central atribuye a que después de los episodios críticos de la pandemia, “en el mundo entero lo que ha ocurrido es una reasignación de demandas y ofertas de puestos de trabajo que no cuadran, entonces hay muchos sectores muy tensionados por falta de mano de obra”. Aún cuando el gobierno lo ha descartado, hay quienes asocian el plan económico del Ejecutivo con la discusión legislativa del quinto retiro, esto en cuanto se ha considerado que las medidas que ponga sobre la mesa los secretarios de Estado, podrían disminuir los respaldos hacia un nuevo rescate de los fondos previsiones en el Congreso Nacional. Una relación que descartó De Gregorio toda vez que la estrategia de estabilización económica fue parte de los anuncios de Boric y su equipo enarbolaron en el período de campaña. En esa materia, el economista criticó la iniciativa de un nuevo retiro y la ambigüedad con la que a su parecer, el gobierno ha enfrentado esta discusión. “En el tema de pensiones como hay una adicción porque es popular, pero es tremendamente dañina. Hoy tu ves los precios de los activos en Chile, no sólo estoy diciendo las tasas de interés, las acciones que tiene mucho que ver con el valor de los fondos y el valor de las pensiones, todo eso ha tenido caídas muy relevantes, está afectando el valor por una cosa de corto plazo, que la verdad no tiene ninguna justificación y también quiero decir, desde el presidente hasta su equipo durante la campaña se opusieron con una ambigüedad política al quinto retiro, nunca un economista aprobó el cuarto retiro y todos decían, ‘bueno se entiende, era parte de la política, de la oposición, de los problemas con el gobierno de Piñera’, bueno uno paga a veces el costo de la ambigüedad“ En esa línea el ex presidente del Central identificó contradicciones al interior del gabinete de gobierno sobre la futura reforma de pensiones, lo que a su juicio provoca un total desconocimiento sobre el plan del Ejecutivo en esta materia. “Escuchamos a la ministra del Trabajo que dijo ‘hay que cuidar los fondos para financiar la reforma de pensiones’ lo que sonó para cualquier economista y para cualquier persona como una estatización. Dice, necesitamos plata para financiarla (y luego) no, eso es para financiar las pensiones de quienes no han ahorrado, entonces aclara que lo que ya se ha ahorrado no se toca, entonces hay mucha confusión”, criticó. Otra de las materias que abordó De Gregorio fue el eventual aumento en la tasa de interés por parte del Banco Central. Esto en el marco de IPoM que debe emanar esta semana el instituto emisor. Al respecto, el académico de la FEN consideró que si bien los consejeros de la instancia debe subir la tasa, deben cuestionarse el ritmo de este incremento. “La inflación hoy día en Chile, hay quienes dicen que está en 3,7 a dos años y hay una pregunta bien de fondo, significa que esto está a 3,7 y si el Banco Central no actúa, va a subir a 4, va a subir a 5 y eso hace mucho más difícil que baje la inflación porque si todos estamos esperando que la inflación sea 5 por ciento, vamos a exigir más salarios, vamos a subir los otros precios, entonces esa es la parte compleja que tiene el Banco. Yo creo que hay otra opción que habría que explorar, Lo que pasa es que podríamos tener un trecho muy largo en complicación inflacionaria y yo prefiero ir subiendo de a poco pero por harto tiempo que pegar estos golpes que se acerca mucho al máximo y después cuando la inflación se te va, el costo de actividad puede ser muy grande“, advirtió. La presión inflacionaria es una problemática que particularmente ha afectado a Latinoamérica, aseveró De Gregorio, en cuanto ha habido en la región una “inercia inflacionaria” que ha hecho más complejo el escenario. “Esto no es una obsesión tecnócrata. Puede ser mucho más difícil y costoso bajar la inflación. Bajar la inflación no es gratis, nunca va a ser gratis, la pregunta es si la bajamos y tratamos de anticiparnos minimizando costo o esperamos a que la cosa se ponga muy complicada, y ese es el dilema que tiene el Banco”, señaló.

