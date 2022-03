Centro Arte Alameda exhibe CODA y completa su cartelera con las películas más premiadas en los Óscar 2022

4185e662b4

El Centro Arte Alameda anuncia nuevo estreno en su ya variada cartelera. Se trata de CODA (2021) de Siân Heder, la cinta premiada como “Mejor Película” en la más reciente entrega de los Óscar 2022. El filme relata la historia de Ruby (Emilia Jones), único miembro oyente de una familia de sordos. Ella es una CODA –child of deaf adult-. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia. Esta es una coproducción de Estados Unidos-Francia-Canadá que se quedó con 3 Premios Óscar: Mejor película, guion adaptado y actor secundario. Además, fue reconocida con 4 premios en el Festival de Sundance y dos en BAFTA. Otra de las grandes noticias que trae Centro Arte Alameda es el estreno de Summer of Soul (2021) de Ahmir Questlove Thompson (baterista de The Roots), premiada en los Óscar como “Mejor Documental”, el cual fue estrenado en Chile en la pasada versión de IN-EDIT. La obra audiovisual explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969. En él se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de promover el ‘black pride‘ y la unidad entre personas de una misma raza. En el concierto participaron figuras de la talla de Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, Nina Simone, B.B. King, The Staple Singers, 5th Dimension, Mahalia Jackson y Gladys Knight and the Pips. El documental tendrá una función especial el sábado 2 de abril a las 21:20 hrs en Centro Arte Alameda – Sala Ceina. A estas películas se suman las premiadas Belfast (2021) de Kenneth Branagh (Mejor Guion Original) y Drive my Car (2022) de Ryûsuke Hamaguchi (Mejor Película Internacional). Otro de los estrenos para esta semana es el largometraje Un lugar llamado Dignidad (2021) de Matías Rojas que se centra en la historia de Pablo, un niño de 12 años que recibe una beca para asistir a la escuela misteriosa y aislada establecida por alemanes en Chile llamada Colonia Dignidad. Rápidamente se convierte en el favorito del líder de la colonia, el tío Paul. Con el tiempo, Pablo es testigo de las cosas más extrañas que suceden ahí: abusos, desaparecidos, criaturas parecidas a demonios que se utilizan para asustar a los niños. Pero en este mundo perverso, se está gestando una revolución y puede ser su única forma de salir. Licorice Pizza (2021) de Paul Thomas Anderson también continúa en la cartelera de Centro Arte Alameda – Sala Ceina. Además, destaca el especial “100 años de Pier Paolo Pasolini” que esta semana trae función especial de El Decamerón (1971) donde el director recrea con su personal estilo los divertidos cuentos eróticos de El Decamerón de Boccaccio. Las funciones se realizarán en el Centro Arte Alameda – Sala CEINA. Las entradas se encuentran a la venta en Passline y también en la boletería del CEINA. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes. En tanto, para cerrar el mes de la mujer, se exhibirá en pantalla grande una selección de los 7 cortometrajes más vistos del especial audiovisual feminista. La entrada es gratuita previa inscripción. Además, el miércoles 30 de marzo se estrena online y por solo 24 horas Malas que danzan (2022) de Verónica Quense, solo en Hall Central de centroartealameda.tv. Más información aquí.

