Deportes Nacional Cristián Castañeda: “Empezar a buscar responsables o para linchar en la plaza pública no tiene sentido” El exfutbolista detalló los factores que llevaron a la eliminación de Chile al mundial de Qatar y destacó la necesidad de reimpulsar la competitividad del panorama deportivo nacional mediante el fortalecimiento de las divisiones inferiores. Diario Uchile Miércoles 30 de marzo 2022 9:32 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exfutbolista y entrenador, Cristián Castañeda, se refirió a la eliminación de Chile al Mundial de Qatar, tras caer 2-0 frente a Uruguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Para el mundialista del ’98 este resultado tiene que ver con “la suma de pequeños detalles”, señalando que al inicio de las eliminatorias “Chile debió haber ganado en Uruguay y por un cierre del VAR, terminó perdiendo puntos que fueron importantes. Entonces empezó mal”. “Después no se le ganó a Bolivia, se sacaron muy pocos puntos de local cuando la fortaleza de Chile era esa. Es una sumatoria de todos los factores que jugaron en contra para que no pudiera clasificar y, sin duda, algunas de ellas es el recambio cuando nos faltaron jugadores importantes o que no estuvieron a la altura y no tuvimos con qué reemplazarlos”, añadió. De todos modos, sostuvo que “empezar a buscar responsables o para linchar en la plaza pública no tiene sentido. Me parece que hay que ponerse a trabajar, tener una mirada futurista y empezar a preparar un equipo desde ya para poder competir en el próximo mundial”. Sin embargo, el exfutbolista fue crítico con el panorama deportivo en el país, señalando que “Chile hace rato está fuera de mercado porque si te pones a analizar los presupuestos de los equipos a nivel Sudamericano, debiera ir sexto. ¿Hace cuánto en la Libertadores no podemos hacer buenas presentaciones con ningún equipo? Eso se debe a que no llegan jugadores de calidad y llega el ‘molido’. No hay forma ni de pensar a cómo se hacía en temporadas pasadas en que había dos o tres seleccionados argentinos”. Por lo mismo, planteó que “subir el pelo al fútbol chileno va a ser muy complicado desde ese punto de vista. Entonces, lo único que queda es tratar de fortalecer y darle la mayor posibilidad a los chicos de las divisiones inferiores de competir. Lamentablemente, ahora cuando un jugador juega uno, dos partidos, al tercero viene ya la grúa y se lo lleva”. “Competir a nivel internacional con una Sub 20, Sub 15, Sub 17, darles toda la posibilidad para que se desarrollen y tener un fútbol competitivo joven. Lo demás no lo veo factible por la situación económica”, indicó. Sobre este último punto, comentó que “en México se hizo algo muy interesante alguna vez y salió campeón mundial de la sub 17, preparando bien, haciendo un trabajo muy meticuloso. Se puede replicar, hay experiencia al respecto. Uno tiene que ‘ponerse el overol’ y ponerse a trabajar fórmulas”. En esa línea, dijo que “cuando uno quiere resultados distintos, la ecuación tiene que ser distinta. Si uno tuviera la varita mágica por ahí sería más fácil, pero hay que ponerse a trabajar y ver de qué manera mejoramos en forma conjunta todos los males que podemos tener como fútbol”. En cuanto a los avances que ha tenido de la Selección Chilena Femenina Sub 20 en la previa del Torneo Sudamericano, Castañeda mencionó su experiencia con un taller de la municipalidad de Pudahuel y dijo que “la verdad es que tenemos muy buen entusiasmo, las chicas son muy cariñosas con su trabajo. Están muy motivadas y me siento muy contento de tener un grupo muy bueno en calidad. Por supuesto que todos estos buenos resultados a nivel nacional ayudan al fomento del fútbol femenino y a que sea cada día mejor”.

