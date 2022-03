4185e662b4

Derechos Humanos Nacional Pueblos originarios Marilén Cabrera por devolución de tierras en el sur: “Bienes Nacionales no cuenta con terrenos para este fin” La subsecretaria de Bienes Nacionales indicó que están trabajando para intentar recuperar terrenos que permitan impulsar ese proceso, parte fundamental de las demandas que tienen las comunidades mapuche en el Wallmapu. Diario Uchile Miércoles 30 de marzo 2022 13:27 hrs.

No hay terrenos para iniciar un proceso de restitución territorial, comentó la subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, consultada por la que es una de las principales demandas de las comunidades del pueblo mapuche en el sur del país. En entrevista con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Cabrera indicó que si bien como ministerio quieren avanzar “mucho en esa dirección”, las tierras que eran propiedad del Estado “ya no están”. “Bienes Nacionales no cuenta con tierras para poder ser devueltas, restituidas, no cuenta ya con ellas para poder ejercer ese proceso. Todas las tierras que hubo en algún minuto, han sido traspasadas entre unos y otros, entregadas a otros. Y por lo tanto, estamos buscando alternativas y viendo posibilidades de cómo a lo mejor poder recuperar tierras para poder traspasar. Pero en este minuto, en verdad Bienes Nacionales no cuenta con terrenos para este fin, lo que no significa que no estemos en ese tema”, subrayó la autoridad. La subsecretaria indicó que el ministerio cuenta con los documentos donde está toda la historia de las tierras en el país, lo que permite evaluar un camino para abordar la demanda de la restitución que reclaman las comunidades mapuche. “Es una división de catastro donde están todas las propiedades con su historia. El tema es que hay que estudiar cuál es la raíz de cada una de esas tierras y de esos terrenos. En este minuto no me puedo comprometer a nada ni comentar nada. Nosotros llevamos dos semanas y recién nos estamos interiorizando de todo lo que tiene el ministerio para ver desde lo que hay en el ministerio, qué es lo que viene y para hacer esas etapas de estudio y las estrategias que vamos a utilizar en una u otra dirección. Estamos recién en esa etapa”, argumentó Cabrera. Además, aprovechó de comentar que están en un proceso para restituir tierras a comunidades en el norte del país como la de Chusmisa en la Región de Arica y Parinacota, además de otras que “tenemos calendarizado reuniones de manera de ir trabajando en la devolución de tierras ancestrales del pueblo aymara, atacameño, etcétera”. Uno de los temas planteados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric es impulsar el trabajo de memoria en el país, especialmente apoyando sitios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad como una política para impedir la repetición de esos hechos cometidos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Sobre eso, Cabrera subrayó que “en la administración anterior no se hizo nada respecto de lo que es derechos humanos y memoria. Sin embargo, una de nuestras prioridades, tal como lo dijo el Presidente, tiene que ver con la recuperación de esos inmuebles. Hasta el momento se tienen 40 inmuebles que han sido entregados a organizaciones vinculadas a los derechos humanos”. La subsecretaria de Bienes Nacionales precisó que ahora impulsarán “trabajar en conjunto con las organizaciones de derechos humanos, porque quién mejor que ellos saben cuáles son las prioridades, qué tenemos que hacer. Estamos trabajando sobre ese tema y viendo lo que tenemos en carpeta, que ya estaba pendiente porque en este ministerio hay solicitudes que estuvieron mucho tiempo atrapadas en algún escritorio y que no se le dio curso. Uno de ellos es 3 y 4 Álamos”. Respecto del déficit habitacional y el rol del ministerio para poder subsanar ese problema que afecta a miles de familias en todo el país, Cabrera indicó que están trabajando en conjunto con otras secretarías de Estado para generar una respuesta global que apunte a resolver esta falta de viviendas. “Tenemos un déficit habitacional tremendo. Y lo podemos ver, tenemos muchos terrenos que fueron transferidos en algún minuto a las Fuerzas Armadas y como en muchas comunas se sabe, hay muchos terrenos de esos que están como sitios baldíos. Este es un esfuerzo que como Ministerio de Bienes Nacionales no los podemos hacer solos. Y vamos a hacerlo en conjunto con los ministerios de Defensa, de la Vivienda y el MOP en algunos casos”, adelantó.

