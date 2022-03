4185e662b4

fcd9e322c3

Nacional Salud Universidad de Chile y Hospital del Salvador firman convenio de colaboración transdisciplinaria La alianza permitirá fomentar el trabajo conjunto en un núcleo de investigación básica, clínica y de salud pública centrado en el usuario e integrado a la red pública de salud, además de la creación del futuro Instituto de Salud Transdisciplinaria. Diario Uchile Miércoles 30 de marzo 2022 9:10 hrs.

Whatsapp Tweet

“Quizás no haya cosa más esencial y falsa en la investigación médica que cuando uno habla de ‘variables independientes’, porque todo -de alguna manera- está relacionado en algún punto. En nuestro caso, no importa de dónde vengamos porque todos los que estamos en esta sala tenemos algo en común, algo que no es independiente, sino que nos une, que es una vocación al servicio público”. Con estas palabras, el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, resumió el espíritu de la ceremonia que encabezó este lunes: la firma de un convenio de colaboración entre la Casa de Estudios y el Hospital del Salvador, una alianza que permitirá “fomentar la colaboración de un núcleo de investigación básica, clínica y de salud pública centrado en el usuario integrado a la red pública de salud” y la creación del futuro Instituto de Salud Transdisciplinaria Gabriela Mistral, perteneciente a la Universidad y con participación del recinto hospitalario. El convenio contiene acuerdos como la necesidad de fomentar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación; las estrategias de transferencia tecnológica; la generación de publicaciones científicas; el diseño de estrategias y políticas para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles; así como la formulación y validación modelos de atención innovadores, aplicables en la red asistencial y basados en la evidencia, para enfrentar los desafíos sanitarios actuales. “Para mí es motivo de la más profunda satisfacción el que se genere un proyecto en que la Universidad –como siempre ha sido, como siempre ha debido ser y como no fue sustituido– pueda contribuir con la formación de pregrado, postgrado y de especialistas, y con la generación de científica, convergiendo armónicamente con un sistema asistencial tan notable como el que se ha logrado mantener en Chile y que está representado aquí en el Hospital del Salvador”, expresó el Rector Vivaldi. La ceremonia, realizada en la Sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile, contó con la participación de la directora (s) del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. También asistió la directora de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Servicio de Neurología del Hospital del Salvador y docente de la U. de Chile, Andrea Slachevsky, una de las impulsoras de que esta idea se materializara en un convenio de colaboración, así como otros profesionales de la salud que se desempeñan en los centros de investigación en medicina asociados a ambas instituciones. “La colaboración de la Universidad de Chile, que es la universidad pública más importante de nuestro país, con un establecimiento emblemático como es el Hospital del Salvador es realmente importante y es una semilla más del desarrollo que nosotros soñamos poder realizar en nuestros establecimientos”, dijo por su parte el subsecretario Araos. “Siempre los hospitales y la red de atención sanitaria tienen un pilar asistencial, pero la integración con docencia y con investigación para el desarrollo de la medicina es fundamental: no solamente atendemos pacientes, sino que también hacemos ciencia y aprendemos”, agregó. En tanto, la directora (s) del recinto hospitalario destacó que este convenio es “una instancia más de coordinación en una trayectoria que es de larga data del Hospital del Salvador con la U. de Chile”. “Tenemos una tradición histórica, potente, conocida, y somos un gran eslabón en la formación de profesionales en la salud para el país. Esto sólo viene a sumar energía, voluntad, recursos y toda la interacción necesaria para que trabajemos en lo que se nos viene para el país”, apuntó. La historia de esta colaboración comienza con tres neurólogos –entre ellos la doctora Slachevsky– que se preguntaron cómo terminar con la “separación total” que reina en la práctica de la salud pública. “Se hace investigación, se hace docencia, pero no hay un ecosistema donde la investigación en salud esté realmente centrada en las necesidades de nuestros pacientes”, explicó Slachevsky. La idea se comenzó a concretar a partir de una reunión en la Embajada de Francia, un país cuyo modelo de salud pública inspiró profundamente este trabajo. “Esta iniciativa tiene una fuerte inspiración porque nació en territorio francés, no con un espíritu de colonialismo sino de inspiración. Esta iniciativa es un gran sueño, de crear un ecosistema en el que nos unamos para trabajar en conjunto (…) y hay sistemas que muestran que es posible unir recursos, compartir y hacerlo. Estamos recién iniciando, esto es un primer ladrillo”, añadió. Por su parte, el consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en Chile y director del Instituto Chileno-Francés, Christian Estrade, relevó que el proyecto es “un eco muy interesante a lo que hacemos en Francia, donde la Universidad y el sistema público participan del bienestar de las personas”. En esta línea, enfatizó: “Estamos muy orgullosos de haber sido invitados, de haber inspirado como modelo este convenio y va de suyo que seguiremos colaborando con los creadores de este proyecto para que llegue a término”. La Universidad de Chile y el Hospital del Salvador tienen un largo historial de colaboración que incluye la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría (CMYN), que atiende a pacientes y hace investigación asociada al Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), así como también trabajo en el área de la oncología, donde existen dos proyectos en ejecución para estudiar el cáncer.

“Quizás no haya cosa más esencial y falsa en la investigación médica que cuando uno habla de ‘variables independientes’, porque todo -de alguna manera- está relacionado en algún punto. En nuestro caso, no importa de dónde vengamos porque todos los que estamos en esta sala tenemos algo en común, algo que no es independiente, sino que nos une, que es una vocación al servicio público”. Con estas palabras, el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, resumió el espíritu de la ceremonia que encabezó este lunes: la firma de un convenio de colaboración entre la Casa de Estudios y el Hospital del Salvador, una alianza que permitirá “fomentar la colaboración de un núcleo de investigación básica, clínica y de salud pública centrado en el usuario integrado a la red pública de salud” y la creación del futuro Instituto de Salud Transdisciplinaria Gabriela Mistral, perteneciente a la Universidad y con participación del recinto hospitalario. El convenio contiene acuerdos como la necesidad de fomentar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación; las estrategias de transferencia tecnológica; la generación de publicaciones científicas; el diseño de estrategias y políticas para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles; así como la formulación y validación modelos de atención innovadores, aplicables en la red asistencial y basados en la evidencia, para enfrentar los desafíos sanitarios actuales. “Para mí es motivo de la más profunda satisfacción el que se genere un proyecto en que la Universidad –como siempre ha sido, como siempre ha debido ser y como no fue sustituido– pueda contribuir con la formación de pregrado, postgrado y de especialistas, y con la generación de científica, convergiendo armónicamente con un sistema asistencial tan notable como el que se ha logrado mantener en Chile y que está representado aquí en el Hospital del Salvador”, expresó el Rector Vivaldi. La ceremonia, realizada en la Sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile, contó con la participación de la directora (s) del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. También asistió la directora de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Servicio de Neurología del Hospital del Salvador y docente de la U. de Chile, Andrea Slachevsky, una de las impulsoras de que esta idea se materializara en un convenio de colaboración, así como otros profesionales de la salud que se desempeñan en los centros de investigación en medicina asociados a ambas instituciones. “La colaboración de la Universidad de Chile, que es la universidad pública más importante de nuestro país, con un establecimiento emblemático como es el Hospital del Salvador es realmente importante y es una semilla más del desarrollo que nosotros soñamos poder realizar en nuestros establecimientos”, dijo por su parte el subsecretario Araos. “Siempre los hospitales y la red de atención sanitaria tienen un pilar asistencial, pero la integración con docencia y con investigación para el desarrollo de la medicina es fundamental: no solamente atendemos pacientes, sino que también hacemos ciencia y aprendemos”, agregó. En tanto, la directora (s) del recinto hospitalario destacó que este convenio es “una instancia más de coordinación en una trayectoria que es de larga data del Hospital del Salvador con la U. de Chile”. “Tenemos una tradición histórica, potente, conocida, y somos un gran eslabón en la formación de profesionales en la salud para el país. Esto sólo viene a sumar energía, voluntad, recursos y toda la interacción necesaria para que trabajemos en lo que se nos viene para el país”, apuntó. La historia de esta colaboración comienza con tres neurólogos –entre ellos la doctora Slachevsky– que se preguntaron cómo terminar con la “separación total” que reina en la práctica de la salud pública. “Se hace investigación, se hace docencia, pero no hay un ecosistema donde la investigación en salud esté realmente centrada en las necesidades de nuestros pacientes”, explicó Slachevsky. La idea se comenzó a concretar a partir de una reunión en la Embajada de Francia, un país cuyo modelo de salud pública inspiró profundamente este trabajo. “Esta iniciativa tiene una fuerte inspiración porque nació en territorio francés, no con un espíritu de colonialismo sino de inspiración. Esta iniciativa es un gran sueño, de crear un ecosistema en el que nos unamos para trabajar en conjunto (…) y hay sistemas que muestran que es posible unir recursos, compartir y hacerlo. Estamos recién iniciando, esto es un primer ladrillo”, añadió. Por su parte, el consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en Chile y director del Instituto Chileno-Francés, Christian Estrade, relevó que el proyecto es “un eco muy interesante a lo que hacemos en Francia, donde la Universidad y el sistema público participan del bienestar de las personas”. En esta línea, enfatizó: “Estamos muy orgullosos de haber sido invitados, de haber inspirado como modelo este convenio y va de suyo que seguiremos colaborando con los creadores de este proyecto para que llegue a término”. La Universidad de Chile y el Hospital del Salvador tienen un largo historial de colaboración que incluye la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría (CMYN), que atiende a pacientes y hace investigación asociada al Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), así como también trabajo en el área de la oncología, donde existen dos proyectos en ejecución para estudiar el cáncer.