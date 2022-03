f927a5d3ce

Educación Nacional Marco Antonio Ávila: “Lo que se provocó con el distanciamiento de los estudiantes de las aulas fue gravísimo” El ministro de Educación se refirió a las consecuencias provocadas por la suspensión de clases presenciales durante la pandemia y descartó que se vuelvan a establecer aforos en los establecimientos educacionales. Diario UChile Jueves 31 de marzo 2022 11:44 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió al proceso de regreso a clases presenciales en el sistema escolar y las denuncias de hechos de violencia que se han producido al interior de algunos establecimientos educacionales. Además, el secretario de Estado abordó las inquietudes que ha representado para ciertos sectores el proceso de retorno a clases en contexto de pandemia. Al respecto y consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, sobre el tema, el ministro respondió que “el Comité para la Respuesta Pandémica lo que establece es que sobre el 80% de vacunación no rigen los aforos, por ende, el tema del distanciamientos y los aforos no es una de las capas que nos recomienda asumir el ministerio de Salud”. En ese sentido, el ministro agregó que “el distanciamiento de los estudiantes con las aulas es un poco el reflejo de lo que hoy día vemos. Tanto tiempo sin socializar en un aula lo que provocó finalmente es esto, una especie de explosión de violencia o de discrepancia entre los estudiantes porque no han estado socializando. Lo que entendemos nosotros es que ocuparemos todos los otros instrumentos de seguridad, en este caso, donde es posible todavía, usar la ventilación, mascarilla, lavado permanente de manos y en el caso que sea posible dos tipos de financiamiento: uno a través de la subvención escolar preferencial y otro financiamiento fresco que llegará a las comunidades dentro de las próximas semanas”. Respecto del rol del Colegio de Profesores en esta discusión, el ministro Ávila afirmó que “el Magisterio ha sido muy dialogante con nosotros. Me encontré con el presidente del gremio antes de asumir y desde entonces hemos seguido conversando y hasta ahora todo ha avanzado bien. Lo que hemos planteado es que América Latina tuvo 71 semanas de distancia producto de la pandemia, en ningún otro continente se vio algo similar, o sea, lo que se provocó con el distanciamiento de los estudiantes en las aulas fue gravísimo”. El ministro Marco Antonio Ávila abordó el problema de violencia escolar y de salud mental de los estudiantes y señaló que “nosotros tenemos un sistema educativo de aproximadamente 12 mil 500 establecimientos de todo tipo. Si yo recojo y hago el análisis, sin naturalizar la violencia, si yo recojo todas las demandas que ha recibido la Superintendencia de Educación me doy cuenta que hay una explosión de la violencia“. Además, agregó el ministro, “pero lo segundo es que esto no se ha dado necesariamente en todos los espacios. Lo que hemos visto es que donde las comunidades educativas tomaron la decisión de hacerse cargo de esta situación con mayor claridad respecto de la incorporación de la política de convivencia. El tema es que esto no lo hicimos gradualmente y la desregulación nos ha afectado también a los adultos, entonces estamos como pasmados, sin herramientas”. En esa línea, el ministro Ávila añadió que “hay adultos y adultas que intervienen y ellos son primero la familia, si no está la familia la escuela y dentro de la escuela están los equipos directivos, las duplas psico-sociales, los profesores jefe, etc. Entonces, la primera medida es aprovechar la estructura existente, hay una política de convivencia escolar que tiene financiamiento, tiene herramientas. Obviamente se puede mejorar y se le puede dotar de más recursos, pero tenemos que aprovechar la estructura existente“. El secretario de Estado adelantó además que mañana viernes “vamos a implementar el Consejo para la convivencia escolar y la no violencia, con el menos 15 expertos y expertas en salud mental y en apoyo a establecimientos. Ellos nos van a dar recomendaciones que nos permita orientar política pública nueva. Reitero, no quiero minimizar, pero tenemos cerca de 12.500 establecimientos en el país, casos de violencia los hay, pero no son la mayoría”. Finalmente, respecto del proceso de desmunicipalización que tuvo pocos avances en la administración anterior, el ministro Ávila sostuvo que “el mandato del Presidente es muy expreso respecto de que hoy día es la oportunidad que tenemos de lograr un sistema de educación pública. Hoy día nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer a nuestro país un sistema de educación pública que sea sólido”. En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que “el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no le puso atención, no le puso cariño, no se preocupó de esa reforma, no hay ningún discurso público en que Sebastián Piñera hablara de los Servicios Locales de Educación y eso se refleja en la desatención que tuvo todo el proceso en términos de las personas que se colocaron, los recursos disponibles etc. Vamos a ingresar un proyecto que permita reformular las cosas que no se han hecho bien y nuestro compromiso es echar a andar la educación pública a través de los Servicios Locales”.

