Mauricio Redolés: “Este gobierno necesita mucho apoyo, pero también necesita mucho apoyo crítico, no a ciegas”

Poesía, política y The Beatles. Todo eso confluye en esta conversación con el músico y poeta Mauricio Redolés, quien se presentará este sábado 2 de abril en la séptima edición del festival Womad con una banda absolutamente paritaria.

Con ello, el autor de El Estilo de las Matemáticas inaugurará una extensa cartelera en la que destacan talleres de poesía y narrativa, y un ciclo de conversaciones sobre The Beatles. A ello se suma la celebración de los 35 años del disco Bello Barrio y la presentación de “La verborrea de Redolés y la Sonajera de Santana”, espectáculo de improvisación poética y musical, cuyo estreno está agendado para el próximo 18 y 25 de mayo en la Sala La Comedia del Teatro Ictus.

“Estoy muy contento, porque Womad es un festival que apela a la música del mundo y, de alguna forma u otra, mi música es también música del mundo”, dijo.

“Tendremos muchas sorpresas, mucha renovación”, añadió, indicando que, en este concierto, estarán presentes algunos clásicos como Quién mató a Gaete y Nutrias en abril. Incluso, adelantó que interpretará una canción grabada en 1990 y que alude a la lucha de las mujeres: se trata de Sólo mujer del disco Química (De La Lucha De Clases).

“Estaremos con una banda absolutamente paritaria. Tengo un hijo y una hija en la banda también. Estamos preparando un repertorio que lleva una canción en portugués, dos corridos mexicanos, de los cuales soy autor y compositor. Llevamos un blues, porque sin ser conocedor profundo, he compuesto muchos blues”.

¿Cómo se dio el tema de la paridad en el grupo? ¿Fue algo planificado o espontáneo?

Desde mi primera banda, he tratado de que haya mujeres en lo máximo posible. De una forma u otra siempre, he buscado la compañía de las mujeres, porque creo que los hombres sin las mujeres estamos incompletos como humanidad. Esto que parece un discurso feministoide de última hora no tiene que ver con lo que ha sido mi actitud durante, no voy a decir toda una vida, porque también en alguna medida me concienticé con los temas del feminismo más que nada en Inglaterra. Fui alumno de Michèle Barrett, una gran teórica feminista de la City University donde estudié sociología. Ahí recién empecé a cachar de qué se trataba esta lucha de géneros. Hasta ese momento tenía conocimientos muy rudimentarios y te digo, hasta el día de hoy, sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo hasta que me muera, porque cambiar una cultura de una persona, ya sea hombre o mujer, es un tema bastante profundo. Pero no creo mucho en el gobierno feminista, porque eso es vender una pomada. El feminismo es una cultura y una cultura no se hace con un acto político. No creo mucho en los feministos ni en los actos del poder que dicen ahora vamos a ser un gobierno feminista. No creo en eso, porque es un cambio cultural el que se necesita.

Pero actos como propiciar un gabinete paritario también ayudan a generar ese cambio…

El cambio político puede ayudar, claro, y el cambio en el arte también puede ayudar, y en la canción. Si, por supuesto, y hay que entenderlo también como un acto reivindicativo de las mujeres en un mundo real, no en un mundo de Bilz y Pap. Pero no puedes hacer un cambio cultural por un golpe de varita mágica. Por supuesto que se necesita la paridad, por supuesto que se necesita la justicia laboral, el pago la jubilación, la salud de las mujeres. Por supuesto que se necesita equiparar la cancha y eso es un acto de la política y el poder que hay que revisar. El problema está dentro de nuestras cabezas. En nuestros cerebros. En nuestras costumbres. Son cambios culturales los que necesitan. No creo mucho en los discursos políticos.

Y, ¿en las señales políticas?

Hay hechos políticos que nos enseñan bastante. Cuando apareció el Frente Amplio dijo: “Aquí venimos a cambiar la política. La política de aquí en adelante va a ser distinta”. Y ha sido lo mismo que todos los partidos. No me vengan con que son distintos ¿Qué ha dicho Izkia Siches ahora, haciéndole un homenaje a Carabineros? ¿Qué ha dicho de la refundación de la policía? Hay que terminar con Carabineros. Carabineros protege a las mafias de Estación Central mientras golpean a un niño de 16 años y lo dejan en el hospital con riesgo vital y Carabineros no hace nada. Izkia Siches no hace nada. No, córtenla. No estoy de acuerdo con eso.

En diciembre recién pasado, usted dijo que lo más importante de ese momento era apoyar la candidatura de Gabriel Boric. ¿Se retracta de eso?

Yo voté por Boric y participaba en eventos para que se votara por Gabriel Boric. Mi candidato había sido Jadue en la primaria, también lo voy a reconocer. Pero creo que este gobierno necesita mucho apoyo, pero también necesita mucho apoyo crítico, no un apoyo a ciegas. Un apoyo que esté permanentemente diciendo, recordando, cuáles son las necesidades de la gente, del pueblo, de nosotros. Nosotros somos el pueblo. Yo necesito el 10 por ciento. No lo necesita Juan Sutil. Hay que luchar para que esa plata se le devuelva a la gente y, qué va a pasar con las pensiones, ya, ustedes son gobierno, tienen que ver cómo solucionan ese problema pero a la gente devuélvanle su plata por la situación que hay hoy. Este gobierno debería entender eso. Tienen que salir a recorrer el barrio.

¿No se han topado con el Presidente?

No, pero si él vive en una burbuja, encerrado por las vallas papales y sale a las 7 de la mañana con una caravana de guardaespaldas y vuelve en la tarde. Tiene que salir a caminar por el barrio y que la gente le diga: queremos el 10 por ciento. Eso es. Y no es que la izquierda tenga un discurso de derecha, yo creo que esa nunca fue izquierda. La izquierda sigue teniendo un discurso de izquierda.

Poesía, narrativa y The Beatles

Uno de los primeros talleres que dictará el poeta, durante este semestre, tiene que ver con el cuarteto de Liverpool. Bajo el nombre “Beatles para principiantes o todo lo que usted alguna vez quiso saber de los Beatles y le daba vergüenza preguntar”, el ciclo se adentra en la historia del grupo, sus anécdotas, su música y su poética. Las clases se realizarán los días 4, 11 18 y 25 de abril a las 19:00 horas en el Barrio Yungay, previa inscripción en el correo mauricioredolesproducciones@gmail.com.

¿De dónde vino el título de este taller y de qué se trata?

Es un lugar común. Lo tomé de los cursos que hay en Gran Bretaña. Porque muchas veces, cuando uno se mete en un tema, uno dice: preguntaré esto o será muy tonto y te quedas callado o callada. La verdad es que uno debería preguntar todo. Esto me lo enseñó un tipo en la cárcel cuando estuve preso. Me dijo, mira Redolés si preguntas una ridiculez, quedas de huevón, es cierto, pero si no preguntas, vas a quedar de huevón para toda la vida. La primera vez que hicimos este curso en la Universidad Diego Portales participó gente de Beatlemanía y fueron muy respetuosos. Pidieron la palabra en un momento e hicieron su aporte. Fue muy bello. Esto no es una competencia de quién sabe más, porque todos estamos aprendiendo. Se trata de recordar a los Beatles, de ir canción a canción, tema por tema. Yo tengo la predilección por meterme en la poética de los Beatles.

Y los talleres de poesía y narrativa…

Me he llevado tantas sorpresas con estos talleres, porque algunas veces de manera vulgar la gente dice, qué les enseñas y yo digo, no, yo hago los talleres para aprender. Siempre cuento que en un taller que hice en el año 1993 tuve un poeta de 18 años que se llamaba Sebastián Campos y él influyó en mi poesía. Influyó en un libro que estaba haciendo y que aún no publico y digo, se llamaba Sebastián Campos, no porque se haya muerto, ojalá viva muchos años, sino que se llamaba Sebastián Campos porque ahora se llama Sebastián Lelio, el único director chileno que ha ganado un Óscar. Él a los 18 años estuvo en mi taller e influyó en mi poesía. Estoy muy agradecido de Sebastián Lelio.

Entonces, no hay academicismos en estas instancias…

No, no es mi tema y, lo digo, con mucho respeto por la academia. La verdad es que voy por otro lado, por otro rumbo. Por supuesto que necesitamos la academia, pero si alguien quiere academia la verdad es que este no es el lugar. Este es un lugar para buscar problemas. ¿Querías problemas? ¡Llegaste a un buen lugar!

Luego del lanzamiento de su último disco, Quiero seguir continuando, ¿han surgido nuevas canciones?

Permanentemente. Estoy trabajando con algunos músicos. El otro día, con Jorge Rosas, percusionista de Patricio Manns, empezamos a trabajar en unos textos del gran poeta salvadoreño Roque Dalton. Leí un poema para invitarlo a interesarse por él y vi que a Jorge le brillaban los ojos y le dije que lo musicalizara. Hizo una cuestión maravillosa. Musicalizó un poema muy complejo que se llama Yo estudiaba en el extranjero en 1953, porque Roque Dalton vivió en Chile el año 53 mientras estudiaba leyes en la Universidad de Chile. Entonces, estamos en la musicalización de Roque Dalton y también componiendo temas. Después de mi ataque cerebrovascular quedé con una mano dañada. No puedo tocar guitarra, pero puedo tararear las canciones y con la otra mano rasguear. Los músicos me tienen mucha paciencia. Me acompañan, están siempre presentes y estamos trabajando siempre con la música porque de otro modo no podríamos vivir.

La información respecto de todos los talleres de Redolés puede encontrarse en el Instagram y el Facebook oficial del artista.

Más información aquí.