Nacional Nolberto Díaz por designación de Máximo Pacheco en Codelco: “Es muy grave porque da un portazo a la lucha contra la corrupción” El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo criticó el nombramiento del ex ministro de Energía y aseguró que “el Presidente se ha equivocado rotundamente” al desoír las denuncias que pesan en contra del titular de Codelco. Lorena Moreno Berroeta Jueves 31 de marzo 2022 11:01 hrs.

Durante la tarde del miércoles, el Ejecutivo informó que el presidente Gabriel Boric nombró al ex ministro de Energía del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y ex generalísimo de la última campaña presidencial de Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, como presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, aseguró que el ex titular de Energía “está muy comprometido con el desarrollo de una minería que tenga la preocupación del diálogo con las comunidades, y de área de la sustentabilidad”. Además, el Presidente también designó a Pamela Chávez y Josefina Montenegro como las nuevas integrantes del directorio de la empresa estatal. No obstante, el nombramiento de Máximo Pacheco ya causó críticas por parte de estamentos ligados a la minería y desde la Confederación de Empresas Públicas, su vicepresidente y actual presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo, Nolberto Díaz, aseguró que “nos parece que es muy grave y creemos que el presidente Gabriel Boric se equivoca, y creemos que le da la espalda a los sindicatos y a los trabajadores con este nombramiento”. “Además, creo que este nombramiento es muy grave porque da un portazo a la lucha contra la corrupción”, recalcó Díaz, y señaló que “más de una decena de informes de la Contraloría General de la República del período cuando Máximo Pacheco fue presidente de la ENAP entre el año 2014 y 2016 acreditan nuestros dichos”. En ese sentido, insistió en que “el Presidente se ha equivocado rotundamente” y advirtió que “nosotros estamos analizando qué acciones vamos a seguir con el objeto de que esta decisión sea revisada”. En ese contexto, Díaz explicó que el ahora presidente de Codelco “siendo ministro de Minería y presidente de ENAP se encargó de declarar Alto Maipo como un proyecto estratégico y de interés nacional”, y recorrió el Cajón del Maipo, visitó el Concejo Municipal de San José de Maipo y “desafió a la ciudadanía defendiendo el proyecto Alto Maipo de AES Gener”. Todo esto, mientras la empresa ENAP, presidida por Máximo Pacheco, “tenía generosos contratos con la misma empresa AES Gener para que al final del mandato de Marcelo Tokman, ENAP terminara firmando un falso compromiso de compraventa con el objeto de procurarle un salvataje económico al polémico proyecto Alto Maipo que pone en riesgo el abastecimiento del agua potable en la Región Metropolitana”, denunció. En esa línea, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo aseguró que bajo la gestión de Máximo Pacheco en el Ministerio de Energía y en la presidencia de la Empresa Nacional del Petróleo “se cometieron innumerables irregularidades, como contratos sin licitación, contratos adjudicados directamente sin explicación, cuyas observaciones gravísimas, hasta el día de hoy no han sido aclaradas por ENAP”. “Es evidente que los tres años de Máximo Pacheco en la presidencia de ENAP son motivo suficiente para que no esté habilitado para presidir otra empresa pública nunca más”, enfatizó. Incluso, Díaz fue más allá y aseguró que la ministra de Minería, Marcela Hernando, la semana pasada llamó a los presidentes de los trabajadores de Codelco y al presidente de los concesionales “y a ambos les dijo que el Presidente estaba buscando una mujer para Codelco”. “Es evidente que la Ministra de Minería le mintió a los dirigentes sindicales”, denunció Díaz, y advirtió que “Máximo Pacheco Matte es un amigo de Andrónico Luksic y de Alto Maipo, un defensor de los proyectos de AES Gener y de Metrogas, de los poderosos de este país y que termine haciéndose cargo de la principal empresa pública de Chile nos parece grave y nos dice, de alguna manera, quiénes siguen gobernando este país”. “Lo que no puede hacer el presidente Gabriel Boric es desoír y no escuchar las denuncias serias y acreditadas de los sindicatos y los informes de la Contraloría que en el caso de la responsabilidad de Máximo Pacheco son numerosos y graves. Y voy a repetir que son numerosos y graves. Y que el Presidente haya desatendido esos antecedentes me parece grave e inexcusable”, finalizó Nolberto Díaz.

