cda58f3712

e449fefbe0

Pueblos originarios Alcalde de Lebu y situación en Macrozona Sur: “Ojalá no se claudique en esta forma de enfrentar el problema” Cristián Peña valoró la disposición a dialogar que han mostrado las autoridades del Ministerio del Interior, pese a los hechos de violencia que se han registrado durante sus visitas a la zona. Diario UChile Viernes 1 de abril 2022 18:37 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Lebu y presidente de la Asociación de comunas de Arauco, Cristián Peña, se refirió a los problemas que ha tenido el Gobierno para entablar diálogo con diversos actores de las regiones de Biobío y Araucanía. Consultado por el periodista Claudio Medrano respecto del análisis que realiza respecto de estos problemas, el edil señaló que “estamos en una situación absolutamente compleja y que se arrastra desde hace muchos años en la provincia de Arauco. Esto se debe a una ineficiencia por parte del Estado para tratar esta situación y lo que se ha instalado en la provincia es una escalada de violencia y ningún gobierno ha tomado esta situación como lo que es, un conflicto político”. En ese sentido, el alcalde agregó que “la política de los gobiernos ha sido colocar solo más fuerza policial y esa reacción tardía e ineficaz produce lo que hoy estamos viendo, que es una violencia absolutamente desatada, delincuencia absolutamente desatada, víctimas de esta violencia, un territorio que vive con temor y lo más complejo es esta sensación de abandono de los habitantes de los territorios por parte del Estado”. Respecto de las acciones que debiese realizar el Ejecutivo, el alcalde Cristián Peña recalcó que “yo me quedo con las palabras del subsecretario del Interior que dijo que nosotros no vamos a abandonar este camino, el camino de llegar al territorio, de hacerse presente como representantes del Estado y no por estas dificultades se va a dejar de hacer el camino de conversar con todas las comunidades y sobre todo la frase donde señala que ésta es la situación más grave que vive la administración del Presidente Boric”. Por lo mismo, el edil espera que “esa frase nos genera un poco de optimismo porque para las otras administraciones esto estaba en el lugar 25, 30, 32, no era y nunca fue prioritario, por lo tanto, si para el presidente Boric esta es una de las situaciones más graves que debe enfrentar es porque se le va a prestar la atención que siempre se le debió prestar“. Sobre la incapacidad que ha mostrado el Estado para separar los hechos de delincuencia que ocurren en la zona respecto de las legítimas reivindicaciones políticas del pueblo mapuche, el alcalde señaló que “el diagnostico lo tenemos claro, acá lo que cuesta es implementar las soluciones y eso depende de que todos tengamos la generosidad suficiente para ponernos a disposición y esta planificación que está bien hecha se pueda aplicar bien”. En esa línea añadió que “tenemos un sistema de gobierno que no es rápido para nosotros poder generar políticas públicas, el sistema es demasiado lento. Hoy el Estado no tiene respuestas para muchas situaciones sociales, las personas buscan solucionar sus problemas y muchas veces se encuentran en otras acciones la solución a los problemas que el Estado no está atendiendo”. El alcalde Cristián Peña hizo un llamado además a “que no se claudique en esta forma de enfrentar el problema porque no solo por la fuerza se va a poder solucionar, no solo con más recursos se va a solucionar y no solo con diálogo se soluciona. Este es un problema multidimensional, por lo tanto, se debe enfrentar en forma integral porque el Estado llegó tarde”. Finalmente, respecto de cuáles debiesen ser las primeras medidas para avanzar en soluciones efectivas en la zona, el alcalde de Lebu señaló que “primero hay que tener convicción, hay que estar convencido de que este es el camino y de paso convencer al resto, por eso que es importante dialogar. Acá no se trata de llamar a conversar a alguien que esté delinquiendo, acá de lo que se trata es conversar con quienes quieren conversar y que no están por la violencia y ahí se tiene que convencer a todos los actores sociales de esta planificación y que el problema se debe abordar de forma integral”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Lebu y presidente de la Asociación de comunas de Arauco, Cristián Peña, se refirió a los problemas que ha tenido el Gobierno para entablar diálogo con diversos actores de las regiones de Biobío y Araucanía. Consultado por el periodista Claudio Medrano respecto del análisis que realiza respecto de estos problemas, el edil señaló que “estamos en una situación absolutamente compleja y que se arrastra desde hace muchos años en la provincia de Arauco. Esto se debe a una ineficiencia por parte del Estado para tratar esta situación y lo que se ha instalado en la provincia es una escalada de violencia y ningún gobierno ha tomado esta situación como lo que es, un conflicto político”. En ese sentido, el alcalde agregó que “la política de los gobiernos ha sido colocar solo más fuerza policial y esa reacción tardía e ineficaz produce lo que hoy estamos viendo, que es una violencia absolutamente desatada, delincuencia absolutamente desatada, víctimas de esta violencia, un territorio que vive con temor y lo más complejo es esta sensación de abandono de los habitantes de los territorios por parte del Estado”. Respecto de las acciones que debiese realizar el Ejecutivo, el alcalde Cristián Peña recalcó que “yo me quedo con las palabras del subsecretario del Interior que dijo que nosotros no vamos a abandonar este camino, el camino de llegar al territorio, de hacerse presente como representantes del Estado y no por estas dificultades se va a dejar de hacer el camino de conversar con todas las comunidades y sobre todo la frase donde señala que ésta es la situación más grave que vive la administración del Presidente Boric”. Por lo mismo, el edil espera que “esa frase nos genera un poco de optimismo porque para las otras administraciones esto estaba en el lugar 25, 30, 32, no era y nunca fue prioritario, por lo tanto, si para el presidente Boric esta es una de las situaciones más graves que debe enfrentar es porque se le va a prestar la atención que siempre se le debió prestar“. Sobre la incapacidad que ha mostrado el Estado para separar los hechos de delincuencia que ocurren en la zona respecto de las legítimas reivindicaciones políticas del pueblo mapuche, el alcalde señaló que “el diagnostico lo tenemos claro, acá lo que cuesta es implementar las soluciones y eso depende de que todos tengamos la generosidad suficiente para ponernos a disposición y esta planificación que está bien hecha se pueda aplicar bien”. En esa línea añadió que “tenemos un sistema de gobierno que no es rápido para nosotros poder generar políticas públicas, el sistema es demasiado lento. Hoy el Estado no tiene respuestas para muchas situaciones sociales, las personas buscan solucionar sus problemas y muchas veces se encuentran en otras acciones la solución a los problemas que el Estado no está atendiendo”. El alcalde Cristián Peña hizo un llamado además a “que no se claudique en esta forma de enfrentar el problema porque no solo por la fuerza se va a poder solucionar, no solo con más recursos se va a solucionar y no solo con diálogo se soluciona. Este es un problema multidimensional, por lo tanto, se debe enfrentar en forma integral porque el Estado llegó tarde”. Finalmente, respecto de cuáles debiesen ser las primeras medidas para avanzar en soluciones efectivas en la zona, el alcalde de Lebu señaló que “primero hay que tener convicción, hay que estar convencido de que este es el camino y de paso convencer al resto, por eso que es importante dialogar. Acá no se trata de llamar a conversar a alguien que esté delinquiendo, acá de lo que se trata es conversar con quienes quieren conversar y que no están por la violencia y ahí se tiene que convencer a todos los actores sociales de esta planificación y que el problema se debe abordar de forma integral”.