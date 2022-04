eb009ad3eb

Nacional Sociedad Alcaldes entregan propuestas en seguridad al Ministerio del Interior Los ediles y el Gobierno establecerán una mesa para enfrentar el fenómeno de la delincuencia en el país. Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, comentó que hoy “el poder de fuego (de las bandas) es más alto que el de nuestras policías”. Diario Uchile Viernes 1 de abril 2022 15:11 hrs.

Alcaldes de varias comunas, entre ellos de La Pintana, Viña del Mar y Padre de las Casas de la Región de la Araucanía, se reunieron con la ministra del Interior, Izkia Siches y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para avanzar en una estrategia de seguridad a partir de las experiencias de cada localidad. En el encuentro los ediles entregaron a las autoridades de gobierno propuestas para avanzar en ese sentido que permita la recuperación de los espacios públicos y la seguridad que hoy están afectadas producto de la presencia de bandas criminales y el fenómeno del narcotráfico. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, indicó que se necesitan nuevas herramientas y recursos para abordar esta problemática desde los municipios “para meternos en los barrios donde la gente está esperando que no haya más balaceras, que no haya más fuegos artificiales y que la inseguridad no se tome las calles públicas de nuestras ciudades”, recalcó. La jefa comunal agregó que “hay propuestas muy concretas para coordinar, para planificar estratégicamente, para meternos en donde muchos sectores de nuestra política por muchos años no han querido meterse que son los sistemas de inteligencia que contribuyan a perseguir el dinero y donde el narcotráfico entra por los puertos de nuestras ciudades”. Por su parte, la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que se requiere que el Estado “llegue a tiempo y se mantenga en los territorios” para no dar espacio al delito y las bandas criminales que en particular en su comuna la amenazaron de muerte hace algunos años atrás. “Que importante es que lleguemos a tiempo y no solo como municipio, sino como Estado. Queremos que el Estado llegue y se quede y que no se sigan construyendo comunas donde podamos sentirnos castigados sin servicios. Que importante esto que hoy día este gobierno lo sienta y podamos hacer algo frente a eso. Que importante es que nos hayan escuchado y que le podamos decir que no queremos que se vendan más municiones, porque el poder de fuego es más alto que el poder que tienen nuestras policías”, comentó Pizarro. Uno de los temas a los que apuntó la alcaldesa de La Pintana fue a reforzar los programas de reinserción escolar para aquellos niños que desertan del sistema, fenómeno que se da con mayor intensidad precisamente en los sectores de menores ingresos. “Le hemos pedido a la ministra del Interior y al subsecretario de Prevención del Delito que volvamos a los barrios integrales donde podamos mejorar los espacios públicos, donde podamos hacer inversión en prevención, donde podamos llegar a colegios para llegar a esos niños que están en la calle, para llegar a esos niños que han sido desertores escolares y para llegar a gente que necesita no solo sobrevivir, sino vivir”, subrayó. Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que los representantes comunales entregaron propuestas concretas sobre el camino a seguir para mejorar la calidad de la seguridad en el país. “Hemos recibido a las alcaldesas y alcaldes que están preocupados por la seguridad, que son la primera respuesta a los barrios y como la ministra del Interior lo ha dejado muy claro en esta reunión, nuestra labor preventiva es estar en los territorios donde más se necesita, que las policías estén donde más se les necesita, pero por sobre todo que implementemos programas profundos de prevención, donde llegar temprano, donde estar presente en los territorios tiene que estar en el corazón de nuestra acción”, puntualizó. Vergara indicó además que “hemos priorizado desde los análisis y diagnósticos a lo operativo y las respuestas inmediatas. Y hemos recibido con mucha satisfacción, pero también con un sentido de urgencia el tremendo trabajo que en manos de alcaldesas y alcaldes nos han entregado hoy como una hoja de ruta y como parte de nuestro compromiso con que en este país hablar de seguridad no sea más un sinónimo de hablar de desigualdad”.

