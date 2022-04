eb009ad3eb

Nacional Proceso Constituyente Fernando Atria: “Es bien desconcertante escuchar opiniones de miembros de partidos políticos que se supone apoyan el proceso constituyente” El convencional del Frente Amplio cuestionó la postura de sectores de centroizquierda por los avances sobre la nueva Constitución. Además, planteó que le "resultaría natural" que el gobierno asumiera la defensa del texto en el plebiscito de salida. Diario Uchile Viernes 1 de abril 2022 9:38 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, abordó las complejidades en medio del avance del proceso constituyente, el que, por ejemplo, esta semana ha tenido que enfrentar una nueva polémica a propósito de los dichos del convencional Bernardo Fontaine (RN) sobre la supuesta aprobación de una norma que permitiría expropiar los ahorros previsionales en la comisión de Derechos Fundamentales. El abogado constitucionalista si bien comentó que no era la primera vez en que se ha desplegado información falsa sobre la Convención, “no va a ser muy viable terminar con esto” y añadió que “lo hay que hacer cada vez que ocurre es acusarlo, denunciarlo y mostrar a las personas en general que eso muestra que hay convencionales que no están para hacer una contribución, sino para dificultar la pega”. En ese sentido, enfatizó sobre las deficiencias en la dimensión comunicacional del órgano constituyente, apuntando que “ahí hay un problema quizá arrastrado de hace tiempo y que no se ha podido solucionar hasta ahora. Precisamente eso aumenta el daño en cuestiones como estas”. Asimismo, consideró que “es bien desconcertante escuchar opiniones de miembros de fuerzas o partidos políticos que se supone que apoyan el proceso constituyente. Esto lo que muestra es que hay un cierto desconcierto respecto de lo que está pasando en la Convención, que es un desconcierto no solo de la derecha, sino de la clase política”. Esto último, en referencia a las declaraciones del expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien en entrevista con El Mercurio afirmó que “el problema de fondo es que la Convención tiene una representatividad distorsionada” y que “no podemos reemplazar una Constitución partisana por otra Constitución partisana”. Atria sostuvo que el origen de este tipo de afirmaciones se debe “ante una política que no reconoce los mismos parámetros a los cuales estaban acostumbrados. En la Convención hay una representación de grupos que estuvieron tanto tiempo excluidos que eso hace que la discusión sea distinta, pero creo que es mucho más parecida a la del Chile real que caracterizó una época que terminó estallando”. Con todo, reconoció que “una Constitución necesita calzar con la cultura, ser reconocida como una que es apta para el país y eso supone que la distancia entre lo que las personas creen, esperan y asumen que es una Constitución y lo que se propone no puede ser muy grande. No puede ser una cosa totalmente alejada de lo que las personas ven como de sentido común y, por cierto, en la Convención se han planteado iniciativas que no satisfacen esa condición”. De todos modos, manifestó que “llamaría la atención sobre el hecho de que esas iniciativas no sobreviven el procedimiento constituyente hasta llegar a la Constitución. Si uno mira lo que ha sido efectivamente aprobado por el pleno, creo que uno puede proyectar una Constitución más razonable”. En cuanto a los ajustes en el cronograma de trabajo de la convención y las críticas hacia sectores de derecha por el ingreso de numerosas indicaciones a los informes, el abogado planteó que “la primera responsabilidad es cumplir el encargo antes del 4 de julio”. “Eso por cierto se hace más difícil cuando uno tiene parte de la derecha que se dedica a la obstrucción como ya lo veíamos a propósito de las declaraciones del convencional Fontaine. Lo que ocurrió ayer esto de que se presentaran 150 indicaciones, cada una de las cuales tenía que ser votada y que fueron todas desechadas, es evidentemente un caso de filibusterismo”, aseveró. En esa línea, consideró que “están haciendo todo lo posible para que esto fracase y eso hay que decirlo, hay que reprochárselo porque es de una gran irresponsabilidad”. Finalmente, respecto de la puesta en marcha de la campaña de cara al plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Carta Fundamental, Atria señaló que, al ser este proceso una demanda que los sectores que hoy están en La Moneda han levantado hace mucho tiempo, “me resultaría natural que esos mismos sectores fueran quienes asumieran la defensa de la nueva Constitución”.

La entrevista a Fernando Atria acá:

