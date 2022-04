c3e5538250

Nacional Política Fernando Pairican: “La izquierda tiene que descolonizarse y que la Ministra hable de Wallmapu es parte de ese camino” El historiador analizó la polémica surgida a raíz de la utilización del término de Wallmapu por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches. Al respecto, valoró la utilización del concepto y dio por terminada la disputa con Argentina. Diario Uchile Sábado 2 de abril 2022 15:06 hrs.

“Si he producido malestar a nivel nacional o trasandino pido todas las excusas correspondientes. Jamás ha estado en mi interés y lo conversé con nuestra canciller. Espero que esto no se siga profundizando con fines que no son los nacionales”. De esa manera, la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió disculpas ante el reclamo que hizo un grupo de parlamentarios argentinos, quienes señalaron que, el uso del término Wallmapu, afectaría la soberanía trasandina. En ese contexto, el historiador Fernando Pairican conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para analizar el alcance de esta polémica. De acuerdo a ello, el también académico de la Universidad Católica sostuvo que es positivo que las instituciones comiencen a utilizar este tipo de conceptos que permiten avanzar en términos de descolonización. “Me parece que son señales importantes de este cambio de paradigma, pero esto tiene que tener también una aplicación concreta en políticas públicas”, dijo el investigador. “Es un avance, en parte, como la izquierda chilena se va descolonizando también. Así como se avanza en otros ámbitos de los conceptos, también la izquierda tiene que descolonizarse y que la Ministra hable de Wallmapu es parte de ese camino”, añadió. El autor de libros como Malon: La rebelión del movimiento mapuche también indicó que no es extraño que esta generación le esté abriendo la puerta a estas transformaciones culturales. Según dijo, las actuales autoridades crecieron al alero del movimiento mapuche: “Al ser mucho más jóvenes, tienen mayor cercanía con los postulados del discurso del movimiento indígena”. “De alguna manera, existe un avance en la pedagogía intercultural que se ha promocionado desde los movimientos indígenas latinoamericanos, como lo es el modificar los conceptos errados que tenemos de los pueblos originarios: atacameños para referirse a los Licarantay; pascuense para referirse a los Rapa Nui”, señaló. El académico también indicó que este cambio de paradigma fue anunciado, en cierta medida, por la convencional Elisa Loncón cuando, en una jornada histórica, se transformó en presidenta de la Convención Constitucional. De acuerdo a ello, Pairican afirmó que el hablar de Wallmapu tiene que ver con “esos cambios de paradigma” y que es positivo “cambiar los conceptos con que nos habituamos para referirnos a las cosas relacionadas con los pueblos originarios”. Por otra parte, el investigador dijo que la ministra Izkia Siches siempre utilizó bien el concepto y explicó el alcance de este vocablo: “El Wallmapu es todo este territorio que nuestros antepasados y antepasadas fueron conociendo, pero, sobre todo, fueron mapeando, porque, si vas a cualquier lugar del Wallmapu, tanto en el puelmapu y como en el ngulumapu, que es el lugar de Chile, está presente el mapudungún. Entonces, si está presente el mapudungún y tiene significado y una definición, hablamos de un pueblo que ha tenido soberanía sobre ese territorio, pero que además lo conoce y lo define”. “Por tanto, es parte de su apropiación cultural y ahí es que en el mundo mapuche, como dice el escritor argentino Adrián Moyano, el Wallmapu es de mar a mar”, puntualizó el experto. En esa línea, el académico señaló que la polémica se da en el marco de una campaña mediática que busca evitar que en la Convención Constitucional se aprueben artículos importantes para los pueblos originarios, como su autonomía. “Entonces, se genera el revuelo a partir del Wallmapu que significaría la división u otro país como tal y eso toma reveses mayores con lo que plantea la ministra del Interior Izkia Siches”, dijo. “Para los mapuche no es un problema. Hablar del Wallmapu es hablar del país mapuche que está situado en ambos lados de la cordillera”, comentó, indicando que en la sociedad argentina siempre ha sido más complejo el uso de este concepto. “Creo que hay una cuestión cultural en la República Argentina que no ha sido subsanada y, por lo tanto, su colonialismo aún es más profundo que el chileno. Lo otro es que ellos tienen un conflicto con el pueblo mapuche. Hay una organización que ha surgido muy al alero del movimiento mapuche que se generó en Chile”, dijo. Aún así, el académico señaló que la disculpa de la ministra Siches es un poco ambigua, pero que no se retrotrae del todo. En tanto, en vista de la visita del Presidente Gabriel Boric a Argentina, Pairican dijo que esta polémica no debería tener mayores consecuencias: “No creo que tenga mayor trascendencia. Creo que diplomáticamente ya se conversó y que el tema se cierra ahí”, finalizó.

