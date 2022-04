6392103208

Nacional Pueblos originarios "Negarse a conversar es lo peor": Gobierno confirma querella por ataque en Contulmo y parlamentarios de la Macrozona Sur reiteran la urgente necesidad de diálogo La ministra Camila Vallejo confirmó la acción judicial luego del ataque ocurrido el viernes, mientras que parlamentarios insistieron en establecer instancias de diálogo que permitan resolver el histórico conflicto del Estado con el pueblo mapuche. Lorena Moreno Berroeta Lunes 4 de abril 2022 18:42 hrs.

Esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el Ejecutivo presentará una querella por el ataque incendiario del pasado viernes en Contulmo, en la Provincia de Arauco, cuando 40 encapuchados armados quemaron 15 viviendas ubicadas en las orillas del Lago Lanalhue, que posteriormente fue adjudicado por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y, a raíz de este hecho, durante el sábado se citó a una reunión de emergencia para evaluar lo sucedido y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, señaló que desde el Gobierno estaban analizando la presentación de la acción judicial. En ese contexto, la ministra Vallejo aseguró que “nuestro gobierno no responde a presiones, sino a convicciones y tenemos la convicción de avanzar en el camino de diálogo pero para llegar a soluciones”, y precisó que “el diálogo lo creemos fundamental para encontrar las soluciones, tanto en las reivindicaciones y en las demandas en torno a la seguridad, por lo cual estamos trabajando y hemos reforzado a las policías para el levantamiento del Estado de Excepción como también la necesidad de mayor presencia del Estado”. En esa línea, la vocera de Gobierno recordó que “la pobreza y la vulneración de derechos también es algo de cual se tiene que hacer cargo el Estado a través de la generación de servicios con perspectiva de la multiculturalidad que existe en las distintas cosmovisiones del territorio”, y señaló que desde el Ejecutivo trabajan para responder a “reivindicaciones históricas que no han tenido solución durante décadas”. Además, Vallejo informó que se realizarán “reuniones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y, además, con la dirección de la FAO que ha estado participando en otros procesos de paz respecto al trabajo que han hecho Estados con los pueblos originarios”, y señaló que, como Gobierno, “queremos recoger esa experiencia”. “Hay voluntad y disposición de trabajo, y durante esta semana vamos a tener reuniones para avanzar en esa dirección”, señaló. Por otro lado, aseguró que desde el Ejecutivo lamentan el atentado ocurrido en Contulmo, pero también recalcó que “tan sólo en diciembre de 2021 hubo atentados con Estados de Excepción a 31 inmuebles (y) no se presentaron interpelaciones ni nada por el estilo”. En esa línea, la ministra Vallejo criticó la postura de la oposición, que anunció una posible interpelación a la ministra del Interior, Izkia Siches, por la violencia de la Macrozona Sur, y los llamó a colaborar a fin de lograr soluciones al histórico conflicto. Incendio en Contulmo que destruyó 15 viviendas. (Fotografía: Twitter | @ConectaTV2) “Nosotros como Gobierno queremos solicitarle a la oposición que, en función de su experiencia, de sus fracasos, errores y aciertos, contribuyan también a este Gobierno y colaboren para encontrar los mejores caminos de avances, porque hace bastante poco sus políticas y medidas no tuvieron buenos resultados. Es importante que recojamos esa experiencia y trabajemos todos y todas para encontrar las soluciones que no son inmediatas, no son de corto plazo, pero que tienen que generar una dirección en la línea de poder encontrar paz en nuestro país y solución a reivindicaciones que son históricas”, sostuvo. Mientras que en su visita de Estado a Argentina, el presidente Gabriel Boric respondió al comunicado de la Coordinadora Arauco Malleco y aseguró que este “es un tema en el cual tenemos que hacernos cargo, de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, y eso no lo vamos a desconocer”, y reconoció que “nosotros hemos decidido un camino, que es el camino del diálogo, y ese diálogo le va a molestar a muchos, le va a molestar a quienes creen que a partir de la violencia o del enfrentamiento se pueden conseguir cosas”. Por su parte, el senador del Partido Socialista por la Región del Biobío, Gastón Saavedra, aseguró que los últimos hechos de violencia en la zona reflejan que “es tiempo que se bajen las banderas totalitarias, exclusivistas y que no ayudan al encuentro con el pueblo mapuche para construir un acuerdo por la paz, el progreso y el bienestar”, y subrayó que el rol del Estado en el territorio “tiene que acometer para avanzar en mejores condiciones de vida para todos aquellos quienes viven en la Provincia de Arauco y del Biobío que son parte de los pueblos originarios”. Senador Gastón Saavedra Además, Saavedra sostuvo que el proceso requiere de voluntad política de quienes integran las diversas organizaciones del pueblo mapuche para posibilitar la generación de instancias de diálogo que permitan acuerdos que sean cumplidos por el Estado de Chile. “El camino de encuentro y de diálogo es el que tenemos que construir entre todas y todos, y el Estado tiene que instalarse, asumiendo su deber del bien común y el bienestar de todas y todos quienes viven en ese territorio”, señaló. En ese contexto, el senador fue enfático en señalar que “negarse a conversar y al diálogo es lo peor”, ya que es necesario lograr un encuentro que permita poner sobre la mesa los puntos de divergencias y “construir aproximaciones y acuerdos a partir del diálogo democrático y del respeto al otro por las opiniones que se tengan y no seguir con el camino de la violencia para apropiarse de un territorio en desmedro de miles de ciudadanos que lo único que buscan es la paz, el progreso, el bienestar y la superación de la pobreza”. Mientras que la diputada socialista por la región de Los Lagos, Emilia Nuyado, valoró que el presidente Gabriel Boric “reconoce la historia, valora los parlamentos y las formas diversas de organizaciones a través de sus referentes históricos y ancestrales del pueblo Mapuche” y aseguró que “no hay que cerrarse a la búsqueda permanente de dialogar”. Y si bien reconoció que existen algunos referentes de las comunidades que no están dispuestos a conversar, aseguró que actualmente “hay que insistir en avanzar y dialogar con todas y con todos”. Diputada Emilia Nuyado “Como lo señala el Convenio 169, se tiene que escuchar y hacer partícipe a todas las instituciones representativas de los pueblos indígenas y, en este caso en particular, del pueblo mapuche. Es necesario gente para llevar este diálogo en el Wallmapu y si bien hay algunas organizaciones que no están con la voluntad y la disposición, pero es importante avanzar con todas aquellas que están esperando que este diálogo sea a la brevedad”, sostuvo Nuyado. En esa línea, la diputada aseguró que “el pueblo mapuche espera avanzar en la reivindicación territorial y la conformación de una comisión que permita esclarecer la pérdida territorial que tenga el carácter vinculante” y que ha sido planteado en diversos Trawun realizados en los últimos años que reflejaría la urgente necesidad de diálogo al recordar “aquellos requerimientos que han planteado durante muchos años a diversos gobiernos y que no han sido escuchados”.

