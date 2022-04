db489ffd64

Cultura A 50 años de la nacionalización del cobre, documental recuerda la épica del inédito proceso Por medio de testimonios e imágenes de archivo, el largometraje dirigido por Gianpiero Girardi aborda cómo se gestó el proceso, cuál fue su alcance y cuáles son las transformaciones que hoy vive la industria minera. Se estrenará el 12 de abril. Abril Becerra Jueves 7 de abril 2022 19:04 hrs.

Con el propósito de conmemorar los 50 años de la nacionalización del cobre, el Departamento de Ingeniería de Minas (DIMIN) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile comenzó a elaborar un proyecto para revisar el proceso vivido a principios de los años 70, pero acercando esta historia a las nuevas generaciones. La idea era crear un trabajo capaz de explorar los orígenes de la nacionalización, su contexto, su alcance y su diálogo con el presente. Fue así como los académicos definieron hacer, en colaboración con el Advanced Mining Technology Center (AMTC) y el Solar Energy Research Center (SERC), un documental que sería dirigido por el cineasta Gianpiero Girardi, cuya historia familiar estaba entrelazada con el ejercicio de la minería. Ese fue el origen del largometraje Cobre Chileno: Testimonios de la Nacionalización, cinta que será estrenada el próximo 12 de abril en una actividad presencial que se realizará a las 11:30 horas en el Auditorio Enrique d’Etigny-Lyon de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Beauchef 851). El documental cuenta con imágenes de archivos que fueron facilitadas por entidades como la Cineteca Nacional, la Fundación Salvador Allende, el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago y Casa Museo Eduardo Frei Montalva, entre otros. A ello se suman testimonios de figuras como Caupolicán Cofré, ex superintendente de Mina en El Teniente; Alfonso Ovalle, ex superintendente de producción en El Teniente; y Jorge Arrate, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco. Según comentó el realizador Gianpiero Girardi, la película da a conocer la compleja historia del proceso, bajo el entendido de que la nacionalización del cobre no se gestó de un día para otro. En ese sentido, indicó que el largometraje también aborda las transformaciones que acarreó el proceso y cómo hoy la minería se ha adaptado a las nuevas exigencias medioambientales. No obstante, señaló que uno de los ejes principales de esta producción tiene que ver con lo heroico de momento: “Nuestro principal eje era revivir la épica de la nacionalización, rescatar este sentimiento que había en la población chilena, en los profesionales, de que se hiciera lo mejor para el país, siempre pensando en lo colectivo”, dijo. “Eso es súper interesante si se piensa en los procesos políticos que estamos viviendo hoy, cómo vemos la sociedad los chilenos. De alguna forma, creo que la película rescata esa necesidad que tenemos de mirarnos hacia nosotros mismos y preocuparnos por la otredad. Preocuparnos de lograr grandes resultados no como logro individual, sino que colectivo y para el bien de todas las personas”, comentó. El documental también cuenta anécdotas y expone cómo los trabajadores se pusieron a la cabeza del proceso. “Son historias de grandes desafíos a nivel profesional, porque, de alguna forma, tuvieron que organizarse para poder sacar adelante esto, sin tener el conocimiento de cómo se operaba una mina en ese momento”, dijo el documentalista. “Hay que recordar que, cuando las empresas mineras eran controladas por norteamericanos, los funcionarios o los trabajadores chilenos que estaban dentro de la mina no tenían cargos administrativos, no sabían como se operaba realmente la mina, no tenían la información geológica de cómo funcionaba”, compartió Girardi, señalando que, finalmente, la nacionalización del cobre le cambió la cara al país. Según precisó, “Chile salió muy airoso de ese proceso”, ya que el Estado logró posicionar a Codelco, gatillando cambios en términos sociales, económicos, políticos y educativos. “En ese sentido, las relaciones laborales también cambiaron. En su directorio, Codelco tiene un representante de los trabajadores, lo cual le da una perspectiva distinta a las relaciones laborales dentro de la industria”, sostuvo. “Este no fue un proceso que haya pasado de un segundo a otro y eso es lo que tratamos de reflejar también en el documental. Con todo este proceso ocurrieron grandes cambios políticos”, comentó el cineasta, quien indicó que, gran parte de los entrevistados, calificó como beneficioso el proceso iniciado bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. “Que Codelco se mantenga hasta hoy como la empresa más grande del mundo, es una señal potente de que fue un proceso muy exitoso”, afirmó.

El estreno presencial del documental será acompañado de una conversación en la que participarán María Isabel González, gerenta general de Energética Consultores; Milka Casanegra; ex presidenta de la Red de Ingenieras en Minas (RIM); Leopoldo Reyes, presidente del directorio de Cesco; y Hans Göpfert, director de la Comisión Minera. También se sumará un lanzamiento digital a través de las redes sociales de la Universidad de Chile.

