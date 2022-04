db489ffd64

Nacional Benito Baranda: “Tenemos que mostrarle a la ciudadanía lo que sí se ha ido aprobando en la Convención” El convencional por el Distrito 12 apuntó a los factores que explicarían el alza en la opción del Rechazo en el plebiscito de salida y reforzó el compromiso de la Convención por salir a conversar con la comunidad sobre el nuevo texto constitucional. Diario UChile Jueves 7 de abril 2022 9:20 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional de Independientes No Neutrales, Benito Baranda, profundizó sobre el trabajo de la Convención y los resultados de las últimas encuestas que apuntan a que se estaría imponiendo la opción del Rechazo en el plebiscito de salida. Para explicar este fenómeno, apuntó a dos factores que tienen que ver principalmente con el enfoque respecto a cuestiones políticas, en desmedro de la discusión sobre derechos sociales- que a su juicio son los temas que “interesan a un porcentaje importante de la ciudadanía”- además del hecho de que se está decidiendo sobre la redistribución del poder, los que a su vez reaccionan cuando se sienten amenazados. “Cuando tú dices voy a tocar la distribución de ese poder en la riqueza, en lo político, la reacción de las personas que están en esos poderes es de defensa de lo existente. El ejemplo más claro de eso fue lo que ocurrió cuando salió por primera vez que se estaba discutiendo si el Senado iba a permanecer igual a cómo lo tenemos hoy día”, señaló. En ese sentido, recordó los fuertes cuestionamientos de parte de senadores del Partido Socialista hacia los convencionales militantes de la colectividad por liderar el consenso que replanteaba las atribuciones de la Corporación en el denominado “acuerdo de medianoche”. Por lo mismo, Baranda sostuvo que “todo eso va afectando a la Convención, pero creo que ahora que comienza ya a salir los derechos sociales vamos a poder con claridad impactar”. Con todo, reconoció que “la responsabilidad más grande es estar aclarando permanentemente cómo es el proceso, en qué fase estamos y qué es lo que efectivamente está consagrado en el borrador de la Constitución. Eso nos ha costado mucho por hartos motivos, no todos tenemos habilidades comunicacionales para hacerlo, nos costó mucho armar dentro de la Convención un área de comunicaciones que ya está más consolidada y hemos tenido muchas dificultades frente a tensiones propias cuando alguno de nosotros salimos a hablar sobre normas que hemos presentado, pero que después no tienen apoyo”. Asimismo, aclaró que “dentro de la Convención no está dividido el poder como está dividido en el Parlamento, que es casi 50 y 50. La derecha tiene menos de un tercio, porque las y los independientes ingresamos también en la Convención. Eso es un elemento de bajo control por parte del poder político y la manera de descalificar y señalar que hay que llegar a acuerdos con un sector que no tiene más de un tercio es grave, porque esa no es la composición de la Convención”. En cuanto a las implicancias que podría conllevar para el país un eventual rechazo a la nueva Carta Fundamental, el convencional por el Distrito 10 reforzó el compromiso de los convencionales de salir a conversar con la comunidad sobre el borrador constitucional. “Hay que recordar que esta Convención es bien particular porque tiene dentro de sí personas que no quieren una nueva Constitución, están en su derecho, han seguido en campaña contra lo que se está aprobando y eso es un dato de la causa, no me lamentaría mucho por eso. Lo que sí tenemos que mostrarle a la ciudadanía es lo que sí se ha ido aprobando”, manifestó.

