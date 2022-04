db489ffd64

Economía Presidente Boric anuncia “plan de reactivación económica inclusiva”: Tendrá un costo de 3.700 millones de dólares "Chile Apoya" se titula el plan de recuperación económica del Ejecutivo que presentó esta tarde el presidente Boric. La fórmula corresponde a una batería de 21 medidas para las cuales se movilizarán un total de 3.726 millones de dólares. Maria Luisa Cisternas Jueves 7 de abril 2022 13:37 hrs.

Este jueves el Ejecutivo presentó el plan de reactivación económica inclusiva “Chile Apoya”, una fórmula cuyo objetivo es subsanar la heterogeneidad de la recuperación económica tras la recesión que devino del confinamiento por Covid, que considera dentro de las principales medidas el congelamiento en los precios del transporte público regulado en todo el país y durante todo el 2022; la contención del precio de parafina, petróleo y bencina; la extensión del IFE laboral hasta el mes de septiembre; aumentar la Beca de Alimentación para la Educación Superior de la Junaeb en un 15 por ciento y la entrega de un bono para los y las trabajadoras de la cultura de hasta $450.000 por persona para quienes se han visto afectados por la disminución de ingresos durante la pandemia. El plan cuyo anuncio encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, en la Junta de Vecinos Villa Almirante Blanco Encalada de la comuna de Maipú, junto al titular de Hacienda, Mario Marcel y la de Trabajo, Jeannette Jara, posee seis ejes: reincorporación al trabajo formal remunerado; inversión pública; apoyo a sectores rezagados en la recuperación; impulso a las MiPyMEs; ingresos y costo de vida; e institucionalización de mecanismos de protección económica y social. En cuanto al financiamiento, el plan contempla 1.386 millones de dólares en generación de empleo y apoyo a sectores rezagados; 1.340 millones de dólares en ayudas directas a los bolsillos de las familias y 1.000 millones de dólares en apoyo a las MiPyMEs y para su implementación se movilizarán principalmente recursos desde la Glosa Republicana y el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por un total de 3.726 millones de dólares. Es así que el plan “Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva del Gobierno” posee 21 medidas en total, las que consisten en el congelamiento en los precios del transporte público regulado en todo el país, para lo cual se inyectarán recursos de acuerdo con la ley vigente a los subsidios del sistema RED y los sistemas de transporte público regionales y rurales regulados, de manera de congelar las tarifas todo el 2022; la contención del precio de parafina, petróleo y bencina mediante el incremento de los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para contener el alza de la parafina o kerosene; la ampliación dela competencia en el mercado de la distribución de gas; el aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior en un 15 por ciento; ampliar el Subsidio Protege a las trabajadoras con hijas e hijos de hasta cuatro años de edad; la extensión del IFE laboral hasta septiembre con foco en grupos prioritarios (mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad). Adicionalmente considera un proyecto de ley que activa automáticamente un IFE de amplia cobertura en caso de confinamiento; un bono a trabajadoras y trabajadores de la cultura de hasta $450.000 por persona; el fortalecimiento del “Programa 4 a 7″ que está destinado a mujeres económicamente activas y responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, en apoyo a su participación en el mercado laboral; el establecimiento del “Programa Red Local de Apoyos y Cuidados”que tiene como propósito que los hogares integrados por personas en situación de dependencia y sus cuidadoras/es, accedan a la oferta de servicios y prestaciones sociales en apoyos y cuidados de manera integral, oportuna y adecuada; la ampliación en 50 por ciento de recursos en Centros Diurnos del Adulto Mayor (CEDIAM) que fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores mediante la ejecución de distintos talleres para potenciar las capacidades funcionales, cognitivas y sociales y la extensión a todas las regiones de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores. Por otro lado el plan del gobierno contempla un fondo de US$ 300 millones para infraestructura de gobiernos locales; la mejora de beneficios vinculados al Seguro de Cesantía y flexibilización de los requisitos de acceso; el aumento de cobertura de programas CORFO y SERCOTEC; el fortalecimiento de los programas de reforestación de bosques nativos en coordinación con los municipios; el aumento de recursos para reposición, mejora y creación de espacios para la comercialización de agricultura familiar campesina y artesanal; el fortalecimiento de programa de acceso al crédito para cien mil micro y pequeñas empresas no bancarizadas; la flexibilización de los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a créditos FOGAPE; el apoyo a la pequeña minería a través de Enami y el aumento del salario mínimo de $400.000 brutos para lo cual se diseñará un apoyo especial para las MiPymes que enfrenten dificultades.

