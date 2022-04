4e29005842

Política Jaime Naranjo: “El capital político que tiene el ministro Marcel es fundamental para el éxito de este gobierno” El diputado del Partido Socialista hizo un llamado a "cuadrarse" detrás del Gobierno y criticó a los parlamentarios y partidos que se declararon en reflexión luego de los anuncios en materia económica hechas por el Ejecutivo. Diario UChile Viernes 8 de abril 2022 12:07 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, se refirió a los anuncios en materia económica realizados por el Gobierno, en el contexto del debate, además, por un nuevo retiro de fondos de las AFP. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su visión general de los anuncios, el parlamentario señaló que “en términos generales las medidas que el Presidente anunció van en la dirección correcta, particularmente pensando que están diseñadas para abordar la crisis económica que viven algunos sectores productivos”. En ese sentido, el diputado Naranjo agregó que “mi única duda y se lo hice saber al ministro, es que, lamentablemente, estas medidas se imaginan siempre que Chile es homogéneo y el Chile de Arica a Punta Arenas es heterogéneo. Las realidades de las regiones determinan acaso estos instrumentos son útiles o no”. El diputado del Partido Socialista puso énfasis también en que “lamentablemente, muchas veces se piensa que la focalización puede generar más de algún problema, pero creo que está bueno que nos empecemos a acostumbrar a mirar el país no como algo homogéneo, sino que como una situación heterogénea y las realidades regionales son muy distintas a la que se piensa siempre en Santiago”. Jaime Naranjo insistió además en que “aquí se requiere que haya un proceso pedagógico de los ministros, de salir a recorrer Chile explicando las medidas, porque, lamentablemente, este Gobierno está pecando de pedagogía política y eso se hace cuando los ministros se dan el tiempo de explicar en palabras sencillas cada una de las medidas que se están tomando”. Respecto de cómo manejar las expectativas que existen sobre este gobierno y las políticas en materia económica, el diputado sostuvo que “creo que en la medida en que haya un ejercicio pedagógico de comprometerse con las personas, recorriendo el país, algo que este Gobierno dijo pero no lo ha hecho todavía, está recién instalándose, pero creo que está careciendo de dos cosas: cohesión y no veo que el Presidente de la República ponga orden en las filas del gobierno”. En esa línea, Naranjo acusó que “uno mira que hay partidos que quieren mantener su agenda propia, olvidándose que forman parte de un gobierno y para qué decir de algunos parlamentarios que se golpean el pecho diciendo que son leales al gobierno y tienen agenda propia, entonces, hay que definir si nos ponemos detrás del Ejecutivo o nos salimos porque mi partido quiere tener una agenda propia“. Sobre este punto, el diputado fustigó directamente al Partido Comunista “cómo es posible que digan que ante las medidas del Gobierno estén reflexionando. Me imagino que ellos participaron de las reuniones, entonces un partido no puede estar diciendo que están reflexionando si el Presidente y el ministro de Hacienda han sido muy claros”. Respecto de la eventual distancia entre el Partido Comunista y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el diputado Jaime Naranjo afirmó que “no me da esa impresión, pero lo único que tengo claro es que el capital político que tiene el ministro Marcel es fundamental para el éxito de este gobierno. Sin Marcel otra música se cantaría en el país y si no se entiende eso no sé qué va a pasar”. Finalmente, respecto de los vínculos que se hacen entre estos anuncios y la discusión por un nuevo retiro de fondos de las AFP, el diputado Naranjo recalcó que “este anuncio no ha sido para parar el quinto retiro. Obviamente que estas medidas, aunque el gobierno no diga que son para parar los retiros, tienen impacto en términos de parar o no parar el quinto retiro. Acá hay sectores medios que lo están pasando mal y que necesitan capital, entonces eso hay que explicarlo bien de las medidas para que la gente entienda que van a ser favorecidas”. Revisa la entrevista completa acá:

