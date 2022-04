c1b8d238fe

Economía Nacional Pensiones Ad portas de su votación en comisión: Gobierno y Banco Central advierten serias consecuencias de aprobarse un quinto retiro de las AFP Ministro de Hacienda y presidenta del Banco Central coincidieron en que los retiros son responsables de alta inflación que perjudica a los sectores más vulnerables que en su mayoría no tienen fondos para sacar de sus cuentas individuales. Raúl Martínez Lunes 11 de abril 2022 19:27 hrs.

Son 52 mil millones de dólares los que se han girado con los tres retiros de fondos previsionales que se aprobaron entre 2020 y 2021 generando una serie de reacciones en el mercado financiero y que según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es responsable de hasta un 5% de la inflación de los últimos meses. Al exponer ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas donde se inició el debate de un quinto retiro de fondos de pensiones, Marcel agregó que la mayor liquidez de la gente provocó un sobrecalentamiento de la economía y particularmente en el consumo, algo que podría agudizarse de aprobarse esta nueva iniciativa. El titular de Hacienda destacó que los efectos del primer y segundo retiro no fueron tan profundos debido a la importante caída de la producción, el alto nivel de desempleo y la falta de apoyos estatales que además fueron muy focalizados por la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, ya el tercer retiro y la discusión de un cuarto que finalmente no prosperó, llevó a un incremento del mercado de capitales, presionar al alza el valor de las divisas y un aumento del costo de los créditos, por ejemplo modificando las condiciones y por extensión los precios de los créditos hipotecarios. A lo anterior se agregan los más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras que están con saldo cero en sus cuentas previsionales, lo que aumentaría a 5,8 millones de aprobarse un quinto. Por ello, argumentó que la medida llegaría a los sectores de mayores ingresos y no a quienes se pretende beneficiar. “Mucha de esa gente no puede retirar fondos, no tiene fondos que retirar y al mismo tiempo siente, sufre el efecto de la mayor inflación, sufre el efecto de no poder acceder a una vivienda propia, sufre el impacto de muchas aspiraciones sobre lo que esos hogares tienen”, comentó Marcel. El ministro agregó que “si al mismo tiempo un retiro de fondos genera una situación de inestabilidad en la economía, genera una situación de inflación, afecta las finanzas públicas, el propio programa de gobierno que pretende hacer reformas estructurales importantes en beneficio de la ciudadanía, sin duda que se va a tener que ver afectado. Es muy distinto impulsar reformas en una economía estable a una economía inestable”. La mirada de Marcel fue compartida por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien sostuvo que los retiros provocan además incertidumbre, una desvalorización de los fondos de pensiones y la dependencia de deuda externa al no haber capital disponible en el mercado interno. Además, la deuda contraída en mercados internacionales se daría en condiciones especialmente complejas a raíz de la inestabilidad que provoca el conflicto bélico en Europa, lo que encarecería o postergaría inversiones en infraestructura y aumentaría la deuda Fiscal. Costa indicó que “el tercer retiro y la discusión del cuarto retiro, generaron consecuencias muy negativas sobre el bienestar de las personas, la inflación aumentó significativamente, las posibilidades de acceder al crédito hipotecario se vieron muy afectadas. Incluso, sin un nuevo retiro no hemos visto todas las consecuencias de los anteriores”. Al mismo tiempo precisó que “los efectos en el mercado de capitales y la desinversión de las empresas, se verán en el mediano plazo. Un nuevo retiro podría desencadenar efectos de magnitudes más importantes que el tercer retiro”, todo esto porque la producción y la ocupación están en niveles similares a los prepandemia, así como el consumo que está muy por sobre lo que el mercado interno está acostumbrado. “En dichas condiciones tendríamos que la inflación llegaría a niveles de 15% o más a mitad de este año”, advirtió. Mientras, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, calificó la posibilidad de un nuevo retiro de las AFP como “profundamente regresivo”, mientras que su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recordó que el impacto más severo se ha concentrado en los ahorros previsionales de los más jóvenes y de las mujeres que a su vez representan el mayor porcentaje de pobreza en nuestro país. Sin embargo, los argumentos parecen no hacer mella en la posición de los parlamentarios que respaldan la iniciativa, incluyendo a varios del oficialismo que adelantaron durante la jornada que mantendrán su postura. En ese sentido, la diputada socialista Emilia Nuyado, comentó que si bien respalda las medidas económicas del Plan de Reactivación Inclusiva anunciado la semana pasada por el Ejecutivo, igual votará a favor del retiro que se discute en la Cámara. “Creo que es necesario que las medidas que vayan a implementarse y que también involucren al empresariado para que no sigan especulando con los valores. Hay alzas de precios de los materiales de la construcción, hay alza de precios en los insumos de primera necesidad, por lo tanto es necesario que se pueda estabilizar y fijar aquellos precios, sin embargo todavía no se ha abierto ese debate”, dijo la parlamentaria mapuche. En la misma línea el diputado Marcos Ilabaca, comentó que no se puede responsabilizar al consumo de la inflación, sino que se debe apuntar al cambio del sistema de pensiones que es el verdadero responsable de las bajas jubilaciones que reciben los trabajadores cuando dejan la actividad. “Creo que la discusión del quinto retiro sea el acabose del mundo, era lo que nos planteaba Piñera permanentemente. Lo que sí es necesario y se lo he dicho al ministro Marcel y se lo he dicho al Gobierno, en Chile es necesario con el sistema injusto de capitalización individual donde los bancos y las instituciones financieras han tenido el año pasado utilidades superiores a los 4 mil millones de dólares”, indicó. Ante ese argumento, la ministra Orellana recordó que el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es hacer una reforma al sistema previsional “con responsabilidad”. Durante la jornada de este martes los parlamentarios de la comisión de Constitución continuarán con el debate de la iniciativa que incluye las siete propuestas para un quinto retiro de fondos de pensiones, donde deberán escuchar a representantes de ocho entidades entre ellas del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, la Fundación Sol y el economista del Cenda Manuel Riesco.

