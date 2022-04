c1b8d238fe

36a18ef43a

Derechos Humanos Nacional Corporación Estadio Nacional aclaró supuesto hallazgo de osamentas humanas difundida por un trabajador A través de su presidente, Marcelo Acevedo, la entidad precisó que se trataba de huesos de animales que estaban en un sector donde hace años hubo una vivienda de un cuidador del recinto. Raúl Martínez Lunes 11 de abril 2022 13:51 hrs.

Whatsapp Tweet

Conmoción provocó la viralización en redes sociales de imágenes de huesos encontrados durante las obras de remodelación que se llevan a cabo en el Estadio Nacional y que finalmente resultaron ser restos óseos de animales. La situación generó expectación especialmente entre familiares de víctimas de la dictadura que permanecieron detenidas en ese recinto deportivo luego del golpe de Estado de 1973 cuando cientos de personas fueron llevadas a ese lugar, torturadas y varios de ellos ejecutados. La preocupación se vio atizada por las imágenes y videos que circularon en redes sociales, entre ellas una donde aparece una bolsa con un botón de camisa entre los huesos. Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Ex Prisioneros Políticos, explicó que en particular esa imagen se da porque en el sector años atrás se instaló una casa para un cuidador, por lo que los restos de los huesos de animales (que corresponderían a un gato y un cerdo) más el botón se pueden entender por eso. “El día jueves se levantó esta alerta de hallazgo de osamentas. Se escapó por las redes donde el trabajador no supo cómo reaccionar al principio pensando que se iba a ocultar esta información, sin embargo se activaron los protocolos, yo concurrí al estadio. Me entrevisté con el trabajador que había hecho el video y después llegó la PDI y realizó las pericias pertinentes con dos especialistas. Ellos concluyeron que los huesos correspondían a dos cuadrúpedos que no eran humanos, distintos, al parecer un gato y un cerdo”, explicó el representante. Acevedo indicó que como organización siempre están alertas ante la aparición de huesos o restos que pudieran ser de personas ejecutadas y desaparecidas durante la represión desatada luego de la asonada militar contra el gobierno de Salvador Allende. “Uno debe estar muy apegado a los protocolos y a lo que dicen los peritajes. Uno no puede distinguir si es un hueso humano o un animal, no tiene la expertiz o poder discernir esto”, subrayó el dirigente. A lo anterior recordó que hace algunos meses también fueron hallados restos incluyendo un par de anteojos, por lo que dijo se debe ser “muy responsable en el sentido que se crean expectativas a los familiares de que se pueda encontrar un ser querido y nosotros esperamos que los peritos puedan hacer el levantamiento y nos puedan decir, confirmar si son huesos de animales o son huesos de humanos”. Acevedo se refirió también a la difusión que se dio de las imágenes y videos que fueron enviados por el trabajador, sosteniendo que “siempre vamos a estar comunicando de manera oportuna y precisa lo que señalan las personas adecuadas e idóneas para establecer de manera efectiva los hechos y que no se saquen conclusiones apresuradas o se ramifique una noticia que está en desarrollo”. El dirigente del organismo humanitario subrayó que como familiares ellos buscan conocer toda la verdad de lo ocurrido con las víctimas de la dictadura, pero que se requiere seriedad y transparencia para no provocar más dolor a quienes perdieron a sus seres queridos en esas dramáticas circunstancias. Además, comentó que están trabajando con el Ministerio del Deporte para informar a los trabajadores que realizan labores en el recinto y evitar que situaciones como la ocurrida la semana pasada se repitan.

Conmoción provocó la viralización en redes sociales de imágenes de huesos encontrados durante las obras de remodelación que se llevan a cabo en el Estadio Nacional y que finalmente resultaron ser restos óseos de animales. La situación generó expectación especialmente entre familiares de víctimas de la dictadura que permanecieron detenidas en ese recinto deportivo luego del golpe de Estado de 1973 cuando cientos de personas fueron llevadas a ese lugar, torturadas y varios de ellos ejecutados. La preocupación se vio atizada por las imágenes y videos que circularon en redes sociales, entre ellas una donde aparece una bolsa con un botón de camisa entre los huesos. Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Ex Prisioneros Políticos, explicó que en particular esa imagen se da porque en el sector años atrás se instaló una casa para un cuidador, por lo que los restos de los huesos de animales (que corresponderían a un gato y un cerdo) más el botón se pueden entender por eso. “El día jueves se levantó esta alerta de hallazgo de osamentas. Se escapó por las redes donde el trabajador no supo cómo reaccionar al principio pensando que se iba a ocultar esta información, sin embargo se activaron los protocolos, yo concurrí al estadio. Me entrevisté con el trabajador que había hecho el video y después llegó la PDI y realizó las pericias pertinentes con dos especialistas. Ellos concluyeron que los huesos correspondían a dos cuadrúpedos que no eran humanos, distintos, al parecer un gato y un cerdo”, explicó el representante. Acevedo indicó que como organización siempre están alertas ante la aparición de huesos o restos que pudieran ser de personas ejecutadas y desaparecidas durante la represión desatada luego de la asonada militar contra el gobierno de Salvador Allende. “Uno debe estar muy apegado a los protocolos y a lo que dicen los peritajes. Uno no puede distinguir si es un hueso humano o un animal, no tiene la expertiz o poder discernir esto”, subrayó el dirigente. A lo anterior recordó que hace algunos meses también fueron hallados restos incluyendo un par de anteojos, por lo que dijo se debe ser “muy responsable en el sentido que se crean expectativas a los familiares de que se pueda encontrar un ser querido y nosotros esperamos que los peritos puedan hacer el levantamiento y nos puedan decir, confirmar si son huesos de animales o son huesos de humanos”. Acevedo se refirió también a la difusión que se dio de las imágenes y videos que fueron enviados por el trabajador, sosteniendo que “siempre vamos a estar comunicando de manera oportuna y precisa lo que señalan las personas adecuadas e idóneas para establecer de manera efectiva los hechos y que no se saquen conclusiones apresuradas o se ramifique una noticia que está en desarrollo”. El dirigente del organismo humanitario subrayó que como familiares ellos buscan conocer toda la verdad de lo ocurrido con las víctimas de la dictadura, pero que se requiere seriedad y transparencia para no provocar más dolor a quienes perdieron a sus seres queridos en esas dramáticas circunstancias. Además, comentó que están trabajando con el Ministerio del Deporte para informar a los trabajadores que realizan labores en el recinto y evitar que situaciones como la ocurrida la semana pasada se repitan.