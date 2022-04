5ae96448bf

Derechos Humanos Medio Ambiente Nacional Proceso Constituyente Beatriz Sánchez por aprobación de Artículo 1 de la propuesta constitucional: “Se marca una línea divisoria entre la Constitución que queremos dejar a tras y la nueva constitución” La convencional destacó lo aprobado ayer al plantear que Chile es un Estado democrático, social, solidario y de derecho. También subrayó la aprobación de una propuesta de la derecha sobre el himno, la bandera y el escudo nacional. Diario Uchile Martes 12 de abril 2022 9:46 hrs.

Como un cambio fundamental para entender el Chile que se deja atrás y lo que se quiere hacia el futuro consideró la convencional Beatriz Sánchez, quien comentó junto a los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano los alcances de la aprobación del primer artículo que se propondrá a la ciudadanía para la nueva constitución política del país. En conversación con Radioanálisis, Sánchez explicó que con la iniciativa “se marca una línea divisoria entre la Constitución que queremos dejar a tras y la nueva constitución” al constituir al Estado como uno que termina con el sistema neoliberal que ha permitido la mercantilización de los derechos sociales de las personas. “Cuando se habla del modelo de Chile, creo que partir por un Estado social y democrático de derecho marca esa diferencia respecto a un Estado subsidiario, neoliberal que es en el que vivimos hoy día”, indicó la periodista y ex candidata presidencial. Sánchez recordó que “este Estado neoliberal lo que hace es que si necesitamos salud, hay una salud para quien la pueda pagar y una salud de muchísimo menor calidad para quien no la puede pagar. Lo mismo en educación, porque deja la puerta abierta a los privados para que entren en estos aspectos de la vida que son nuestros derechos sociales”. La convencional planteó que estas inequidades tan profundas fueron las que provocaron la crisis que desembocó en el estallido social de 2019. “Entonces, marcar una línea divisoria, de hablar sobre un país que empieza a construir un sistema distinto, un modelo distinto que es este Estado social, marca de manera muy precisa lo que dejamos atrás y a lo que queremos ir”, subrayó. Además, comentó que “cuando pasamos al Estado social de derecho, el Estado cambia. Para entender la subsidiariedad de lo que significa su presencia: es un Estado mayor que se hace cargo de garantizar prestaciones”. ¡Histórico!

Chile es un estado social y democrático de derecho.

Se aprobó por 114 votos y queda en el proyecto de Nueva Constitución. El que seguramente será el primer artículo de la propuesta de Nueva Constitución 👇 pic.twitter.com/qtFZcrss3Y — Beatriz Sánchez (@labeasanchez) April 12, 2022 En este cambio, “no hay problema que haya privados, pero en áreas sensibles para la vida como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el agua, aquí es el Estado el que garantiza que las condiciones de las personas sean lo más igualitarias posibles. Ese es un cambio fundamental”, insistió. Por lo anterior, indicó que “tener un sistema de seguridad social en estos aspectos que son claves para el desarrollo de nuestra vida”. Respecto de los cambios que se están generando en la Convención, Beatriz Sánchez subrayó que se reconozca la amplia diversidad que existe en el país no solamente respecto de los pueblos originarios que son varios, sino también en temas como la familia. “Aprobamos el concepto de familia y lo ampliamos a las familias, reconociendo la diversidad de familias que hay en Chile, reconociendo estudios que el propio país ha hecho señalando que por lo menos hay ocho tipos de familias en Chile y eso es un avance muy importante respecto a una mirada muy antigua, muy de la familia tradicional que tiene la Constitución del ’80 viendo la realidad de la familia hoy día en Chile”, precisó. El Artículo 1 aprobado este lunes contempla también que Chile es un Estado ecológico. “Hoy día hay mucho de lo que se está escribiendo en la constitución tiene un ojo puesto en lo que está pasando con el medioambiente en Chile”, considerando los serios problemas del cambio climático y la sobre explotación de recursos como los hídricos, comentó la convencional. Respecto de la posición de los convencionales de derecha, Sánchez destacó que en la sesión de ayer hubo abstenciones de varios de los integrantes Vamos por Chile lo que demuestra que no hay un bloqueo general de ese sector de ideas que apuntan a cambiar el modelo de desarrollo en el país. Sánchez agregó que durante la jornada del lunes se aprobó una iniciativa de los convencionales de derecha sobre los emblemas patrios. “Lo quiero destacar a propósito de todas las falsedades que se dijeron durante todo este tiempo de que queríamos cambiar el himno, que queríamos cambiar la bandera, que queríamos cambiar el escudo. Ayer se aprobó una indicación de todo el pleno de la derecha donde se consagraba el himno, la bandera, el escudo nacional, para que después no señalen que no les aprobamos nada, que no son parte de la decisión”, sentenció. Por último, respecto del trabajo que seguirán desarrollando por estos días, sostuvo que “mientras vayamos avanzando vamos a poder ir armando la estructura de la constitución y va a ser más fácil de comprender. Aprobamos muchas cosas que son fundamentales en los sentidos generales que se llaman de esta constitución y yo creo que van a ayudar en esta comprensión”.

