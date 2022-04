5ae96448bf

Política Quinto retiro del gobierno: Apruebo Dignidad se cuadra con el proyecto del Ejecutivo y oposición cuestiona el peso de Marcel en el Gabinete El titular de Hacienda pasó al foco mediático tras el anuncio de un quinto retiro del gobierno, lo que sumado al desconcimiento de la subsecretaria Sanhueza sobre el proyecto, han dado que hablar sobre la incidencia de la cartera en el Ejecutivo. Maria Luisa Cisternas Martes 12 de abril 2022 16:11 hrs.

Múltiples reacciones emanaron del Congreso Nacional tras darse a conocer el proyecto alternativo del gobierno sobre un rescate acotado de los fondos previsionales. Y es que el anuncio radicó en la ofensiva del Ejecutivo respecto al quinto retiro que hoy se vota en general por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y por el cual el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó una exposición pormenorizada sobre las graves repercusiones de una nueva sustracción de los fondos de las AFP para la micro y macro economía, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas este lunes. Y fue la presidenta de dicha instancia, Karol Cariola, quien encabezó una vocería del comité mixto que integra el partido Comunista, FRVS, Acción Humanista e independientes, a raíz del proyecto de ley ingresado a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja con discusión inmediata. Al respecto la diputada aseguró que su sector votará a favor de la iniciativa del gobierno y que rechazarán la que discute la Comisión de Constitución. “Lo dijimos en varias oportunidades que era necesario poder generar un retiro orientado hacia las mujeres, hacia los niños y niñas que viven las consecuencias del no pago de las pensiones alimenticias, hacia las personas que han tenido problemas económicos porque no pueden pagar sus créditos hipotecarios, hacia las personas que no han podido hacer ahorro en sus libretas de la vivienda para tener una vivienda social, a las personas que tienen deudas”, señaló Cariola. En esa línea la legisladora del PC agregó que “creemos que estas medidas tienen que ser complementadas, tienen que mejorarse y de hecho le pedimos al gobierno incorporar el aceleramiento de la medida del Fondo de Cesantía, no solamente en su aumento en la tasa de reemplazo sino también en la extensión del uso del Fondo de Cesantía porque entendemos que también hay que abordar la situación de las personas que están cesantes”. Por su parte, el timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, aseguró que la celeridad con la que el gobierno ingresó el proyecto no impide que se puedan incorporar indicaciones e ideas que permitan ampliar los beneficios. Adicinalmente Hirsch señalóq que “el proyecto presentado es virtuoso en el sentido que va a responder las necesidades más acusiosas que tienen muchas familias en nuestro país, particualrmente en materia de pensión alimenticia y las otras formas de ayuda directa que permitirá este proyecto, pero no afecta y no va a afectar al consumo y por tanto a la inflación en nuestro país que tanto daño le hace a la familia chilena”. La observaciones de los socialistas Para el diputado socialista Leonardo Soto, lo que se debe analizar es por un lado el impacto en la economía de un eventual quinto retiro, pero al mismo tiempo “el torbellino de alzas”, según graficó, que afecta a millones de chilenas y chilenos. De todas formas, señaló que la propuesta impulsada por el Ejecutivo va a limitar el debate de un nuevo giro de fondos previsionales. “Vamos a producir dentro del debate en el Congreso el análisis pormenorizado de las propuestas, vamos a resolver muchas dudas que hay respecto a esta iniciativa del gobierno que se presentó hoy día, a quienes beneficia, qué tipo de deuda hipotecaria, en fin. Hay varias cosas que resolver pero creo que sin duda es una buena alternativa de nuestro gobierno a la que se propone en el proyecto de quinto retiro”. Por su parte el senador Gastón Saveedra advirtió que harán modificaciones al proyecto toda vez que “hay muchos puntos ambiguos y que sólo van destinadas a entidades bancarias” “Nos gustaría saber qué pasa con la gente que necesita de estos recursos para una autoconstrucción porque su familia ha aumentado con allegados debido al desempleo. También surgen dudas respecto a la imposibilidad de prepagar el crédito hipotecario y la situación de miles de personas que necesitan de estos recursos para operarse en el futuro”, argumentó Saavedra. Los cuestionamientos de la oposición Frente al proyecto alternativo al quinto retiro, los parlamentarios de la oposición apuntaron sus criticas hacia el encargado de la billetera fiscal, Mario Marcel, lo que sumado al desconocimiento que mantenía la Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, sobre la iniciativa, alimentó cuestionamientos sobre la falta de peso de la cartera. Al respecto el jefe de gabinete de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que “como señal política el PC le ha doblado la mano a Mario Marcel. Ayer hicieron que Marcel expusiera tres horas en la Comisión de lo negativo, de los nefasto para la economía, de cómo afectaba esto a la inflación y estoy seguro que el único en la mesa que no sabía lo que venía era Mario Marcel. Esto pone la credibilidad y peso político de Marcel en entredicho. Es el PC el que nuevamente nos demuestra que gana”. En tanto el jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton aseguró que “acá tenemos un ministro de Hacienda que no tiene piso en su sector”, el diputado Frank Sauerbaum comentó que la presentación de esta iniciativa demuestra que el Gobierno no pudo cuadrar a sus parlamentarios y ante la posibilidad de una derrota en la votación prefirió ingresar una iniciativa que consideraron como muy limitada. “Nosotros también estimamos que el proyecto es insuficiente en términos que restringe la libertad para decidir en qué gastar estos recursos. La gente entiende que los recursos son propios y por tanto nosotros vamos a analizar el proyecto en su totalidad para poder extenderlo a otras personas que necesitan volver a levantarse, personas que tienen otro tipo de dudas que no están consideradas en el proyecto y de esa forma poder hacer que el quinto retiro o este retiro acotado que ha presentado el gobierno sea una real solución a los chilenos que la esperan”, señaló. En esa línea, la senadora María José Gatica acusó una discriminación arbitraria por parte del Ejecutivo en cuanto “pretende definir las necesidades de las personas.” “Quiere decirnos en qué debemos gastar nuestra plata, eso no va por buen camino, es el primer paso para decirnos qué debemos pensar y qué debemos hacer, es otra prueba más de que se quieren quedar con los fondos de pensiones y de pasada otra vez más haciéndole el juego a los bancos, aquí los únicos beneficiarios son ellos”.

