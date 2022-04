1cffe6e5db

2e7044eb4e

Política Cámara Diputados votará proyectos del quinto retiro el próximo lunes Parlamentarios votarán este 18 de abril ambos proyectos de ley, el quinto retiro y la alternativa del Gobierno nombrada como “quinto retiro acotado”. Joana Carvalho Miércoles 13 de abril 2022 18:28 hrs.

Whatsapp Tweet

Luego de que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, declaró su compromiso de presentar un proyecto de reforma constitucional que evitaría la expropiación de los fondos de AFP, bancadas de oposición emplazaron a la autoridad a que ésta reforma sea ingresada antes del lunes. Desde las 15:00 horas del 18 de abril la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas votará a favor o en contra del proyecto de ley de quinto retiro, y también se definirá si la propuesta del Gobierno será aprobada o rechazada. Ambas iniciativas deben alcanzar 92 votos en el pleno del Congreso Nacional para seguir con su tramitación. Andres Longton, diputado de Renovación Nacional y jefe de la bancada, advirtió que el Gobierno no querrá enfrentarse a un escenario dentro de la Sala en que no esté ingresada la propuesta que garantice que los fondos de pensiones no serán expropiados. “Si el Gobierno no la presenta, claramente el escenario en la Sala se vuelve peligroso respecto a la votación del quinto retiro en todas las bancadas, eso es un riesgo que el Ejecutivo no quiere correr”, declaró Longton. Asimismo, Jorge Larraín, representó a la bancada de diputados de Unión Democrática (UDI) y se refirió al fin de Semana Santa como una instancia en que se debe seguir trabajando, para que el lunes las autoridades presenten una nueva propuesta que tenga como base el proyecto emitido por la oposición. En respuesta al emplazamiento de los parlamentarios, la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, afirmó que los fondos de pensiones son de los afiliados. “Nosotros no estamos de acuerdo con la expropiación de fondos previsionales, creemos que los fondos de ahorro les pertenecen a los trabajadores y trabajadoras y que tienen que ser destinados al resguardo de la seguridad social en Chile”, enfatizó la presidenta de RD. De la misma manera, el presidente Gabriel Boric aseguró horas más tarde que su convicción que siempre se ha sostenido y que nadie tocará los ahorros de los chilenos y chilenas.

Luego de que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, declaró su compromiso de presentar un proyecto de reforma constitucional que evitaría la expropiación de los fondos de AFP, bancadas de oposición emplazaron a la autoridad a que ésta reforma sea ingresada antes del lunes. Desde las 15:00 horas del 18 de abril la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas votará a favor o en contra del proyecto de ley de quinto retiro, y también se definirá si la propuesta del Gobierno será aprobada o rechazada. Ambas iniciativas deben alcanzar 92 votos en el pleno del Congreso Nacional para seguir con su tramitación. Andres Longton, diputado de Renovación Nacional y jefe de la bancada, advirtió que el Gobierno no querrá enfrentarse a un escenario dentro de la Sala en que no esté ingresada la propuesta que garantice que los fondos de pensiones no serán expropiados. “Si el Gobierno no la presenta, claramente el escenario en la Sala se vuelve peligroso respecto a la votación del quinto retiro en todas las bancadas, eso es un riesgo que el Ejecutivo no quiere correr”, declaró Longton. Asimismo, Jorge Larraín, representó a la bancada de diputados de Unión Democrática (UDI) y se refirió al fin de Semana Santa como una instancia en que se debe seguir trabajando, para que el lunes las autoridades presenten una nueva propuesta que tenga como base el proyecto emitido por la oposición. En respuesta al emplazamiento de los parlamentarios, la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, afirmó que los fondos de pensiones son de los afiliados. “Nosotros no estamos de acuerdo con la expropiación de fondos previsionales, creemos que los fondos de ahorro les pertenecen a los trabajadores y trabajadoras y que tienen que ser destinados al resguardo de la seguridad social en Chile”, enfatizó la presidenta de RD. De la misma manera, el presidente Gabriel Boric aseguró horas más tarde que su convicción que siempre se ha sostenido y que nadie tocará los ahorros de los chilenos y chilenas.