0a2f3d571a

ff00bfb22a

Cultura Con montajes y una exposición, Teatro La María celebra más de 20 años de trayectoria Las actividades se realizarán, principalmente, en el centro cultural Matucana 100. No obstante, la compañía también llegará al Teatro La Memoria con uno de sus montajes más recientes: Cover (del Pato Salvaje de Ibsen). Diario Uchile Miércoles 13 de abril 2022 9:58 hrs.

Whatsapp Tweet

En 2020 la compañía Teatro La María, conformada por Alexis Moreno, Alexandra von Hummel, Tamara Acosta, Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto, Rodrigo Ruiz y Horacio Pérez, cumplió 20 años de trayectoria y debido a la pandemia, el aniversario se aplazó para este 2022. El recorrido por esta revisión de 20+2 años comenzará en Matucana 100 y durante el año continuará en otras salas. Entre el 20 y 30 de abril en Matucana 100, Teatro La María presentará obras emblemáticas como Trauma (2001), parte de la Trilogía Negra que marca los inicios de la compañía, y Los millonarios (2014), montaje que los llevó por varias giras en Chile y el extranjero. A través de la plataforma digital se exhibirá Las huachas (2008), un clásico protagonizado por Tamara Acosta, y Estrecho/Estreito (2021), su último montaje estrenado en Portugal que contempla un elenco internacional; ambas de manera gratuita para permitir el acceso desde cualquier parte del país. Además, habrá una exposición en el foyer del teatro con material fotográfico y objetos que revisitarán toda su trayectoria de 24 obras a la fecha (afiches, bocetos de escenografías, ensayos, textos, vestuarios, utilería, etc.). El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, convocatoria 2020. “Quisimos enfocarnos en no perder la memoria. Somos una compañía muy prolífica y siempre estamos ansiosos con un nuevo montaje, pero esta vez nos dieron ganas de reflexionar al respecto. Decidimos revisitar ciertas obras que fueron muy importantes, que representan los inicios y también la última parte de nuestro trabajo, que significan un cambio de paradigma en la evolución como grupo creativo”, cuenta Alexis Moreno. El año 2000 Alexis Moreno y Alexandra von Hummel fundaron Teatro La María, que vino a romper con el paradigma de los años 90. “Sentíamos la necesidad de encontrar una nueva forma de acercarnos al teatro, que hablara de la clase media, de lo que pasa en tu barrio, de los mitos urbanos, etc., y con un fuerte énfasis en el humor negro”, dice Moreno, a lo que von Hummel agrega: “Desde el inicio nos ha movido una suerte de voracidad. En un principio tenía que ver con no detenerse, con hacer y hacer; con el tiempo esa necesidad -que no tiene más explicación que el deseo- se ha volcado en probar, en buscar, en permitirnos perdernos y así sorprendernos”. En estos 22 años de trabajo ininterrumpido, la compañía se ha caracterizado por desarrollar una poética escénica propia, ampliamente reconocida dentro de la escena teatral chilena, con un trabajo que transita entre la dramaturgia original de Alexis Moreno y la reinterpretación de textos clásicos desde una mirada contemporánea, dialéctica y política que se traduce en propuestas de potente carácter escénico. Con un total de 24 montajes, se ha presentado en diversos territorios de Chile y el extranjero, en países como Alemania, Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Perú y Japón. “En todos estos años siempre ha habido una avidez por probar distintas cosas. En general son actuaciones intensas, alejadas de un espacio realista, mucho más condensado, donde la visualidad es elemental. Las obras que hacemos también tienen que ver con la rabia, entonces hay una temperatura más rockera. Y para nada pensar en mensajes o moralejas, ni menos cuidar al espectador con paternalismo”, explica Moreno sobre el sello de la compañía. “Trabajamos de maneras distintas en cada obra, es el deseo el que mueve el cómo enfrentamos un nuevo material. No creo que tengamos una metodología, más bien se trata de una forma de relacionarnos entre nosotros. Somos amigos, como si fuéramos familia, hay cariño y admiración profunda, en cada proceso hay tanta confianza en el equipo que sabes que lo que sea que pase, va a funcionar. Es un goce ensayar, disfrutamos tanto el camarín como las funciones”, asegura Von Hummel. Luego de su paso por Matucana 100, el recorrido continuará con Cover (del Pato Salvaje de Ibsen) desde el 23 de mayo al 12 de junio en Teatro La Memoria. La programación del segundo semestre será anuncida prontamente. Más información aquí.

En 2020 la compañía Teatro La María, conformada por Alexis Moreno, Alexandra von Hummel, Tamara Acosta, Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto, Rodrigo Ruiz y Horacio Pérez, cumplió 20 años de trayectoria y debido a la pandemia, el aniversario se aplazó para este 2022. El recorrido por esta revisión de 20+2 años comenzará en Matucana 100 y durante el año continuará en otras salas. Entre el 20 y 30 de abril en Matucana 100, Teatro La María presentará obras emblemáticas como Trauma (2001), parte de la Trilogía Negra que marca los inicios de la compañía, y Los millonarios (2014), montaje que los llevó por varias giras en Chile y el extranjero. A través de la plataforma digital se exhibirá Las huachas (2008), un clásico protagonizado por Tamara Acosta, y Estrecho/Estreito (2021), su último montaje estrenado en Portugal que contempla un elenco internacional; ambas de manera gratuita para permitir el acceso desde cualquier parte del país. Además, habrá una exposición en el foyer del teatro con material fotográfico y objetos que revisitarán toda su trayectoria de 24 obras a la fecha (afiches, bocetos de escenografías, ensayos, textos, vestuarios, utilería, etc.). El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, convocatoria 2020. “Quisimos enfocarnos en no perder la memoria. Somos una compañía muy prolífica y siempre estamos ansiosos con un nuevo montaje, pero esta vez nos dieron ganas de reflexionar al respecto. Decidimos revisitar ciertas obras que fueron muy importantes, que representan los inicios y también la última parte de nuestro trabajo, que significan un cambio de paradigma en la evolución como grupo creativo”, cuenta Alexis Moreno. El año 2000 Alexis Moreno y Alexandra von Hummel fundaron Teatro La María, que vino a romper con el paradigma de los años 90. “Sentíamos la necesidad de encontrar una nueva forma de acercarnos al teatro, que hablara de la clase media, de lo que pasa en tu barrio, de los mitos urbanos, etc., y con un fuerte énfasis en el humor negro”, dice Moreno, a lo que von Hummel agrega: “Desde el inicio nos ha movido una suerte de voracidad. En un principio tenía que ver con no detenerse, con hacer y hacer; con el tiempo esa necesidad -que no tiene más explicación que el deseo- se ha volcado en probar, en buscar, en permitirnos perdernos y así sorprendernos”. En estos 22 años de trabajo ininterrumpido, la compañía se ha caracterizado por desarrollar una poética escénica propia, ampliamente reconocida dentro de la escena teatral chilena, con un trabajo que transita entre la dramaturgia original de Alexis Moreno y la reinterpretación de textos clásicos desde una mirada contemporánea, dialéctica y política que se traduce en propuestas de potente carácter escénico. Con un total de 24 montajes, se ha presentado en diversos territorios de Chile y el extranjero, en países como Alemania, Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Perú y Japón. “En todos estos años siempre ha habido una avidez por probar distintas cosas. En general son actuaciones intensas, alejadas de un espacio realista, mucho más condensado, donde la visualidad es elemental. Las obras que hacemos también tienen que ver con la rabia, entonces hay una temperatura más rockera. Y para nada pensar en mensajes o moralejas, ni menos cuidar al espectador con paternalismo”, explica Moreno sobre el sello de la compañía. “Trabajamos de maneras distintas en cada obra, es el deseo el que mueve el cómo enfrentamos un nuevo material. No creo que tengamos una metodología, más bien se trata de una forma de relacionarnos entre nosotros. Somos amigos, como si fuéramos familia, hay cariño y admiración profunda, en cada proceso hay tanta confianza en el equipo que sabes que lo que sea que pase, va a funcionar. Es un goce ensayar, disfrutamos tanto el camarín como las funciones”, asegura Von Hummel. Luego de su paso por Matucana 100, el recorrido continuará con Cover (del Pato Salvaje de Ibsen) desde el 23 de mayo al 12 de junio en Teatro La Memoria. La programación del segundo semestre será anuncida prontamente. Más información aquí.