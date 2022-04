1cffe6e5db

Educación Con sello feminista: profesora Kemy Oyarzún inscribe su candidatura a la Recotría de la U. de Chile Luego de la oficialización de su candidatura, la académica se refirió a los principales ejes temáticos de su postulación y afirmó que es importante generar una gobernanza con participación y que delibera en colectivo. Abril Becerra Miércoles 13 de abril 2022 18:53 hrs.

Durante la tarde de este miércoles, la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Kemy Oyarzún, inscribió su candidatura para la Rectoría de nuestro plantel. La académica realizó el trámite pasadas las 16:00 horas de la mano de un grupo de estudiantes y académicos y académicas de la casa de estudios. Su postulación contó con el respaldo de 109 firmas. “Es muy importante estar participando en lo que es la gobernanza para que, de alguna manera, se demuestre que las mujeres y, en particular las feministas, tenemos una enorme vocación de representatividad participativa, muy dialogante, no excluyente y que creemos que los cambios son posibles en la medida de que vayamos juntando voluntades y escuchando a todas las diferencias, con todo el pluralismo”, dijo la académica una vez finalizada su inscripción. “Esta Universidad se ha ido abriendo a una vocación democrática, pluralista y participativa, desde el 97 cuando cambiamos los estatutos y, para mí – esta candidatura-, expresa una voluntad de cambio, que vivimos en conjunto con académicos, académicas, estudiantes, funcionarios y funcionarias”, añadió. La filósofa feminista también señaló que el plantel debe entrar en una relación muy distinta con el Estado, sobre todo, de cara al nuevo Gobierno. En esa línea, sostuvo que la institución ha sido “muy abandonada por el Estado” y expresó que es importante que las universidades estatales realicen acciones en conjunto para “reparar el daño” de ese aislamiento. “Sin esa voluntad colectiva, va a ser muy difícil que logremos los cambios por los cuales tanta gente luchó y cuántos perdieron hasta sus ojos. Tenemos una gran responsabilidad y estamos dispuestas y dispuestos a enfrentarla con creatividad, con una capacidad de escucha que esta Universidad no ha tenido”, expresó. “La Universidad tiene que abrirse a escuchar a la sociedad, a escuchar a los movimientos sociales, a escuchar las profundas heridas que quedan con las desigualdades, el desempleo, la segregación. Aquí tenemos todo por construir y lo queremos hacer con la Universidad y con el país”, precisó. La académica también se refirió a los principales ejes temáticos de su candidatura y afirmó que es importante generar una gobernanza con participación y que delibera en colectivo. “Eso significa que debe haber mucha más vinculación con las decisiones. No podemos tener una institución que cada vez pareciera adelgazarse. Necesitamos abrirla a todos los territorios del país. Una universidad estatal que converse con las otras universidades estatales”, dijo, indicando que también es relevante consolidar la formación de profesores y profesoras para que la profesión “vuelva a tener la dignidad que siempre tuvo desde el Estado Docente”. “Que hoy se abra a una pedagogía con sentido de civilidad, con un sentido no sexista, intercultural, que respetemos y escuchemos a todos nuestros pueblos”, comentó. La candidatura de la escritora Kemy Oyarzún también fue respaldada por el profesor Jesús Redondo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien destacó la postulación de la filósofa e indicó: “La candidatura de Kemy es la que tiene más sintonía con los cambios que están ocurriendo en el país. De hecho, nuestro eslogan no es un eslogan, sino que es una realidad. Hay un nuevo país que requiere de una nueva universidad”. “Eso requiere otra mirada, específicamente, feminista, de lo público en un sentido sustantivo. Eso requiere otra manera de plantear la cultura y la política universitaria”, apuntó. Por su parte, la profesora Pamela Eguiguren, académica de la Facultad de Medicina de nuestro plantel, complementó: “Una candidatura femenina es importante en el contexto que estamos viviendo, pero no basta con lo femenino. Creo que la perspectiva feminista es lo que me hace mucho sentido, no sólo por los temas de equidad de género, sino porque el feminismo ha sido protagonista de las grandes transformaciones que estamos viviendo y siento que Kemy Oyarzún no sólo aporta una mirada de transformación, de equidad de género, sino que de mayor democracia, mayor participación y cambios estructurales”. “Creo que en el programa de Kemy esos aspectos están abordados y me interesa ser parte de un proceso transformador y de una candidatura que es abierta y que pretende aumentar los grados de participación y democracia”, subrayó. La profesora Kemy Oyarzún fue una de las últimas candidatas en inscribir su postulación. No obstante, ahora comenzarán los debates para que los cuatro postulantes a la Rectoría- Rosa Devés, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y la misma Kemy Oyarzún– puedan contrastar sus ideas de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo. Créditos imágenes: Alejandra Fuenzalida.

