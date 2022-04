0a2f3d571a

Nacional Pueblos originarios Héctor Llaitul llama a “liberación total del Wallmapu” luego de anuncios del Ministerio del Interior El vocero de la CAM convocó a las nuevas generaciones de mapuche a iniciar el proceso para alcanzar su autonomía. “Nosotros los invitamos a que no se involucren en la interculturalidad o la plurinacionalidad falsa que ofrece este sistema”, indicó. Diario Uchile Miércoles 13 de abril 2022 13:26 hrs.

Molestia y preocupación generó en diversos círculos el anuncio realizado por la ministra del Interior, Izkia Siches, de aumentar la dotación de vehículos blindados y la inversión de mil millones de pesos en drones para incrementar la vigilancia en la macrozona sur. Durante una sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, Siches comentó que “como gobierno y como ministerio nos interesa recuperar la tranquilidad y el buen vivir para todo nuestro país, para todos los habitantes, sin exclusiones”. La titular de Interior agregó que “nos preocupa profundamente la escalada de violencia que se ha vivido en los años recientes en las regiones del Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. No queremos más víctimas, mapuche y no mapuche, no queremos más muerte, no queremos más violencia y temor”. Además, indicó que a pesar del estado de excepción constitucional decretado por el gobierno de Sebastián Piñera desde octubre de 2021, se registra un incremento de los hechos de violencia que pasaron de 432 en 2017 a mil 731 el año pasado. Luego de indicar que la mirada que quiere dar el gobierno del Presidente Gabriel Boric es política más que jurídica o policial, Siches indicó que están mirando experiencias de otras naciones para abordar las demandas de sus pueblos originarios, como en Canadá y Nueva Zelandia. De todas formas, comentó que en las últimas semanas se incrementó la cantidad de camionetas blindadas y a petición de Carabineros se aprobó un presupuesto para incorporar otros 34 vehículos para reforzar la labor preventiva. Además, subrayó que para prever escenarios de violencia, instruyó a los equipos del Ministerio del Interior para la creación de un “nuevo sistema de inteligencia del Estado”. Ante todos estos anuncios, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, sostuvo en entrevista con Werken Noticias que el llamado es a sumarse al proceso de liberación total del Wallmapu. Llaitul indicó que “el mapuche en tanto se reivindica como mapuche, es cuando tiene su tuwun (ascendencia maternal), tiene su kupan (ascendencia paternal) y algunos que tienen una definición más espiritual, tiene que ver con el llamado de la Ñukemapu, tiene que ver con el llamado de sus ñen, de sus punewen territorial para ser parte de un gran proceso de reemergencia de la causa mapuche por la liberación total del Wallmapu. Esa es la apuesta, esa es la propuesta que nosotros les hacemos a los wechekeche, a la juventud, a las nuevas generaciones”. Además, recalcó que “nosotros los invitamos a que no se involucren en la interculturalidad o la plurinacionalidad falsa que ofrece este sistema, sino que los invitamos a ser parte de un proceso de reconstrucción de la nación mapuche, ya sea a través de una propuesta política-estratégica de liberación nacional o distintas expresiones como quieran darse en ese plano”. “Nosotros no trabajamos con los mapuche de la warria (ciudad). No tenemos una política al respecto. Nosotros lo que hacemos es un llamado al retorno al Wallmapu. Lo que sí hacemos es un debate, crear un debate, crear discusión respecto de lo que es el pensamiento y la acción de la CAM y de las expresiones de resistencia autonomistas y revolucionarias en el Wallmapu”, subrayó. “Con esta posición que asume en relación a dotar de mayor capacidad militar a las policías y de potenciar la institucionalidad opresora, nosotros ya no la consideramos interlocutora válida para poder establecer algún acercamiento a las expresiones que estamos en la resistencia”, indicó el vocero. Llaitul planteó que “nosotros ya dimos cuenta en un comunicado que no tenemos la más mínima intención de dialogar, sobre todo cuando hay discursos de este tipo en que, de alguna manera, se trata de hacer un parangón artificioso con la violencia que impone el Estado y, supuestamente, con la violencia que ejerce la resistencia mapuche a la hora de confrontar con los intereses de los bienes capitales y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu”.

