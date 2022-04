0a2f3d571a

Covid-19 Infectóloga Jeannette Dabanch, por plan Frontera Protegida: “Hace que la estructura de cambio de fase a fase sea más dinámica” Si bien la homologación de vacunas ya no es exluyente para entrar al país, la integrante del consejo asesor externo de la CNRP, aseveró que la autoridad sanitaria recomendará altamente llevar a cabo este proceso. Diario Uchile Miércoles 13 de abril 2022 9:32 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, la infectóloga y académica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y miembro del consejo asesor externo de la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, Jeannette Dabanch, abordó los cambios del plan “Seguimos Cuidándonos Paso a Paso” y en particular las modificaciones del plan Frontera Protegida que incluyen tres alertas de riesgo sanitario. La primera de ellas -de menor riesgo- es a la que pasará la mayor parte del país a partir del jueves 14 y es donde se suprimirá las restricciones para los viajes que entran o salen del territorio nacional, en la que la homologación de vacunas es sugerida para efectos de contar con el Pase de Movilidad y donde el testeo previo al viaje es recomendada por la autoridad sanitaria. Al respecto Dabanch explicó que los indicadores que se van a considerar para cada fase consisten en “la dinámica de la circulación viral tanto a nivel nacional, provincial y también observando lo que sucede a nivel internacional”, además de las consultas de urgencia respiratoria -fundamentalmente las que son por Covid 19- la capacidad de la red asistencial y la protección de la población con vacuna. Todas modificaciones consideradas en el plan Frontera Protegida que en general son acotadas y no radican en una modificación sustancial, señaló la profesional. Lo que hacen más bien es permitir “que la estructura de cambio de fase a fase sea más dinámica”, comentó. “En general estos cambios no introducen grandes modificaciones a lo que ya estaba en control de fronteras. La situación de hoy día de nuestro país es de baja circulación viral, salvo esas 14 comunas que quedaron en fase 2, es decir, de riesgo medio pero en general el resto de los cambios para la apertura son muy similares a las que estaban”, aseguró. En esa línea añadió que “probablemente el cambio es la homologación de las vacunas, sin embargo hay que recordar que la homologación de las vacunas significa que el visitante, el que ingresa al país, tiene una situación de no tener o no contar con un pase de movilidad. Esto hace bien importante el contar con una homologación de vacunas“. Y es que si bien el plan Frontera Protegida no restringe el ingreso al país en el caso que no se cuente con la homologación de vacunas, la inoculación radica en un pilar fundamental para lograr en el futuro controlar la pandemia, comentó Dabanch. En esa línea aseveró que aún cuando la homologación ha sido un proceso complejo toda vez que los usuarios muchas veces desconocen o se confunden respecto a los documentos que se solicitan, la autoridad sanitaria recomendará este proceso altamente. “No hay que olvidar que el virus le ha cobrado la vida a más de seis millones de personas en el mundo en 24 meses. En nuestro país le ha costado lamentablemente la vida a más de 55 mil personas entonces efectivamente estamos en una situación nueva, emergente, las vacunas también se han incorporado de forma muy rápida y hay que ir aprendiendo y probablemente ya tenemos la experiencia para ir mejorando las plataformas”. Abordando la situación mundial en torno a la pandemia, la infectóloga recalcó que el Covid tiene “una capacidad evolutiva y de adquirir ventajas sobre el ser humano” y en ese sentido subrayó que la emergencia sanitaria a nivel internacional no se ha levantado. En lo que sí han flexibilizado algunos países y Chile dentro de ellos, “son estas situaciones de excepción que permiten un control diferente de la movilidad de las personas”, indicó. Así las cosas dijo mantener una preocupación respecto al escenario en Ucrania, donde el conflicto bélico ha devenido en una alta transmisibilidad de los casos de contagio, y por otro lado en lo que sucede en China, país que ha retornado al confinamiento y donde las autoridades han esgrimido todo tipo de acciones para dar con el hospedero animal intermediario de este virus zoonótico. “Se han sacrificado lamentablemente incluso mascotas en China en este momento y con una transmisión muy alta y por lo tanto con muchas probabilidades de que el virus pueda recombinarse. De hecho hay restricción de mutaciones recombinantes, en China está circulando predominantemente la variante Omicron BA.2, y el tercer escenario que nos preocupa es Europa y América del Norte. En el Reino Unido aumento de casos, aumento del estrés sanitario y la descripción de al menos tres recombinantes del virus, es decir infecciones de un mismo ser humano con diferentes variantes que le permiten reordenarse y formar nuevas familias“. Y es que mantenerse alerta de lo que sucede en el planeta es sumamente necesario para tener el aviso frente a situaciones que pueden implicar el retorno de restricciones en el país, señaló Dabanch y en eso habrá que evaluar además la dificultad de ventilar los espacios durante la época de invierno en la medida que puede radicar en un aumento de los contagios. Por este motivo, señaló, la comunicación de riesgo es fundamental aún cuando la autoridad ha decretado holguras como la flexibilización en el uso de mascarillas en espacios abiertos. “La recomendación es a seguir usando mascarilla, la mascarilla es fundamental, el punto es que eventualmente podemos sacarnos la mascarilla cuando hay un espacio abierto y cuando hay una distancia segura entre las personas. Mi opinión personal es que la mayoría de las veces no sucede esto. En la calle cuando me desplazo como peatón, no tengo la posibilidad de tener una distancia segura con el resto de las personas por lo tanto mi opinión personal es que la mascarilla sigue siendo muy importante en nuestra vida cotidiana y también en los espacios públicos abiertos“. Por otro lado y en atención al aumento de enfermedades respiratorias durante la época de invierno, la académica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile instó a la ciudadanía – particularmente a la población de riesgo- a adquirir las vacunas, considerando que han habido co-infecciones entre el Covid e Influenza, ejemplificó.

