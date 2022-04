1cffe6e5db

Educación Presidente Boric recibe medalla de Patrono de la U. de Chile en la inauguración del año académico: "Espero ayudar a fortalecer la educación pública" En su primera participación oficial como Patrono del plantel, el Presidente anunció además que el Gobierno está trabajando para incorporar al Hospital Clínico de la U. de Chile a la red pública de salud. Miércoles 13 de abril 2022

El mundo político y académico se reunió este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile para conmemorar una nueva inauguración del Año Académico del plantel. Este año en particular, el debate sobre la definición de lo público en materia educacional marcó los discursos de quienes fueron parte de la cita que se desarrolló en el Salón de Honor: La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y el presidente Gabriel Boric quien recibió la medalla de patrono de la Casa de Bello. “Es para mí una gran alegría estar en la Casa Central, que ha sido mi casa en varios sentidos, y que es -sobre todo- una casa que está al servicio de todo Chile”, comenzó diciendo el mandatario, quien fue estudiante en la Facultad de Derecho y dirigió la Fech a partir del 2011. Asimismo se manifestó “muy honrado de ser Patrono de la U. de Chile, y desde esta posición espero ayudar a fortalecer la educación pública. El Estado debe dejar de tratar a las universidades del Estado como si no fueran del Estado”. Adicionalmente el Presidente anunció la vocación del Gobierno de incorporar al Hospital Clínico del plantel a la red pública. “Esta Universidad ha sido un ejemplo de apertura y aportes al país, por ejemplo con su Hospital Clínico y su compromiso, y con la generación de insumos y encuentros respecto al proceso constituyente. Estamos trabajando para poder incluir al HCUCH en el sistema público de atención, este año”, dijo, especificando que “la primera reunión de la comisión para abordar esto será presidida por nuestra ministra de Salud y será citada la próxima semana. Cóbrenos la palabra”. En eso el mandatario rememoró el período en que fue dirigente estudiantil y valoró los estatutos democráticos de la Universidad. En ese sentido, se dirigió además a los y las estudiantes, aseverando que “Chile necesita a sus estudiantes organizados, rebeldes, contestatarios” y conjuntamente, les extendió todo el apoyo del gobierno. Finalmente el Presidente abordó la Convención Cosntitucional a propósito de la presencia de la presidenta del órgano redactor, María Elisa Quinteros para extender el completo respaldo del Ejecutivo, “Amigos y amigas vivimos tiempos desafiantes y complejos. Chile ha elegido un camino de cambio profundo entendiendo que vamos a poder hacer todo de una sola vez, que tendremos que que tendremos ir lento si queremos llegar lejos, y aprovecho en este espacio, y ante la presencia de la presidenta de la Convención, de manifestarle todo nuestro respeto, nuestra esperanza y apoyo como gobierno, porque como gobierno de Chile tenemos el deber de incentivar el voto, la información, pero no somos neutrales ante el proceso de cambio. Y nosotros estamos comprometidos con el proceso de cambio que se está llevando adelante desde la Convención”, sostuvo. Por otro lado, apeló a la ciudadanía para que “no se dejen guiar por quienes instalan abiertamente mentiras. El proceso de elaboración de una nueva Constitución por primera vez de forma democrática en nuestra República es complejo, por cierto de que podremos tener diferentes visiones sobre ciertas cosas, por cierto que hay cosas que se pueden y deben mejorar, pero creo que es importante que la evaluación del cambio que se quiere hacer se haga con el texto real que se va a proponer. Y ahí un llamado a informarse”. En tanto, el rector Vivaldi relevó el escenario actual de posibilidades y cambios, donde la educación pública debe ser reposicionada. “Resulta increíble la discusión sobre si universidades privadas deben ser consideradas públicas. Pienso que este no es un tema de financiamiento. El efecto real es que, en la ambigüedad, los públicos no puedan reconstruirse en su condición de tales. Se quiere que no vuelvan a haber universidades públicas en Chile”. “Una de las consecuencias de hacer ambiguo el concepto de universidad pública”, prosiguió, “es facilitar la transferencia de bienes y funciones públicos al ámbito privado. Más aún, para apropiarse y privatizar bienes públicos las privadas cuentan con la ventaja de poder negociar tranquilamente sin someterse a las estrictas reglas procedimentales que regulan a las públicas”. Parte de las palabras del Rector recorrieron algunos hitos del último año del plantel como la restitución de Canal público de Televisión de la Universidad de Chile- UChile TV-, una de las muchas instancias anuladas por el modelo económico implantado durante la dictadura; el reciente lanzamiento desde Cabo Cañaveral de una constelación satelital desarrollada por la Universidad de Chile y la puesta en marcha del Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas en Parque Carén, en conjunto con la empresa Italiana Reithera, la empresa Cytiva, Nordika e Italfarmaco, lo que demuestra el interés del plantel por aportar de manera concreta al desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. Por su parte, la presidenta de la convención y egresada de la U. de Chile, María Elisa Quinteros, manifestó que “el rol de las universidades públicas es fundamental en el desarrollo sociocultural, científico y tecnológico de la población. Las funciones que realizan están directamente relacionadas a fomentar el pensamiento crítico”. Y agregó: “Hoy estamos ante una oportunidad sin precedentes en nuestra vida republicana y democrática, oportunidad que nos invita a dialogar y consensuar en torno a la función que cumplen estas instituciones para cada región del país y sus comunidades, grupos o colectivos”. Participaron del encuentro el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, y la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, entre otras y otros.

