Internacional Justicia mantiene a Álvaro Uribe como imputado: Habría “comprado” testigos Por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional de Colombia ratificó la medida cautelar mediante la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado al ex presidente y ex senador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno. Luis Hernán Schwaner Jueves 14 de abril 2022 8:17 hrs.

Pese a que la defensa del ex mandatario derechista había insistido desde entonces que en el proceso de discusión de la citada cautelar se produjeron violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial, el alto tribunal negó de todas maneras y de forma unánime el recurso de nulidad presentado por los abogados de Uribe. Como se recordará, éstos presentaron un escrito en contra de la decisión que tomó el 6 de noviembre de 2020 el Cuarto Juzgado en lo Penal de Bogotá, tribunal que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno. En el recurso de reposición que hace tres meses interpuso el abogado Jaime Granados, apoderado principal del otrora mandatario derechista, se pedía que se le levantara esa condición porque supuestamente se le violaron sus derechos procesales. Pero, de modo contundente, los magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional colombiano estimaron -por 9 votos a 0- que no se había vulnerado ninguno de los derechos aducidos, por lo cual la solicitud de la defensa fue declarada improcedente y Uribe deberá seguir en calidad de imputado en el proceso, cuya decisión final quedó pendiente de ser informada. Luego de un reñido debate, en noviembre de 2021, la Corte ya había negado la tutela asegurando que la indagatoria ante la Corte Suprema a la que fue sometido el ex presidente cuando era senador, contiene una “equivalencia funcional” con la imputación de cargos del sistema penal acusatorio. En virtud de tal decisión, el proceso contra el Álvaro Uribe siguió su curso, mientras su defensa presentaba el mencionado recurso adicional solicitando anular el fallo, al alegar que adoleció de imparcialidad e independencia pues, además, el caso se había filtrado a los medios de comunicación. Ese recurso -que tuvo como relator al magistrado Alejandro Linares- le fue negado por la Corte la semana pasada, en una decisión que aún no había sido comunicada ni notificada oficialmente hasta esta fecha. Fuentes judiciales explicaron que la decisión se tomó porque no hubo acuerdo en que no se había violado o vulnerado derecho alguno al ex mandatario. Esta resolución contraria a Uribe contó, no obstante, con una aclaración de voto de la magistrada Paola Meneses. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha sido tan enfático en asegurar que aquello no había ocurrido y que el proceso sí contó con las garantías correspondientes, entre otras consideraciones. Así, se espera que el próximo 27 de abril se defina si termina la etapa de los alegatos, cuando venza el plazo de 15 días para seguir con la siguiente etapa del procedimiento (o no), tal como lo solicitó la Fiscalía General. Finalmente hay que agregar que la decisión de negarle el recurso de nulidad no analizó nuevamente la imputación en contra del ex presidente como persona procesada, dado que esa figura legal ya había sido objeto de una decisión de fondo en la sentencia del 2021. Pero lo que sí se revisó en esta oportunidad fue si la Corte pudo haber incurrido en conculcar los derechos personales de Uribe, como alegaba su defensor en el recurso de 79 páginas. Además, el fundamento argumental para negarle la petición al político antioqueño se basó también en el Código General del Proceso, en el que se leen apartados referentes a la pertinencia procesal de presentar un recurso que, en este caso, se debe a un expediente que este 27 de abril concluirá cuando se dé a conocer la sentencia, en el esperado fallo que estará en manos de una jueza de Bogotá. Se trata de la magistrada Carmen Helena Ortiz, asignada al caso después que la Fiscalía radicara en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemado su solicitud para cerrar el proceso.

