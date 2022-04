27d963fbd5

Ciencias Aqua365: El desafío universitario que invita a resolver el déficit hídrico de dos comunidades chilenas Quienes deseen participar en esta iniciativa impulsada por distintas unidades de la Universidad de Chile podrán ganar hasta 4 millones de pesos para diseñar e implementar una propuesta. Christian Escudero - Prensa UChile Sábado 16 de abril 2022 17:08 hrs.

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, junto con la Fundación Ingeniería Sin Fronteras (ISF Chile), OpenBeauchef y el Centro Avanzado para Tecnologías del Agua (CAPTA), dieron inicio al concurso Aqua365, iniciativa que busca convocar a estudiantes de educación superior de todo el país a proponer soluciones a los problemas hídricos de dos comunidades en contexto de vulnerabilidad, de forma interdisciplinaria y descentralizada. El lanzamiento, realizado en formato online, permitió que las personas interesadas en formar parte del desafío hídrico ahondaran en las bases y requisitos para poder participar e inscribirse en el evento, que cerrará sus inscripciones el próximo miércoles 20 de abril. Durante la ceremonia, se presentaron los testimonios de los representantes de las comunidades de San Jorge (Región del Biobío) y Vista Alegre (Región Metropolitana), quienes invitaron a las y los estudiantes a ser parte de este desafío para apoyar a estas localidades en sus dificultades con el agua. “Nosotros hemos pedido encarecidamente a las autoridades y golpeado en diferentes puertas por no contar con agua en el campamento… La verdad es que con esta iniciativa se nos abre una pequeña lucecita de esperanza. Esperamos que quienes se unan a esta idea no nos abandonen, porque puede ser majadero pedir agua, pero no tener agua es indigno. Nosotros queremos que los niños vayan limpios al colegio, ellos lo necesitan. Quizás la solución habitacional para nosotros demore años, pero -mientras tanto- no nos abandonen, necesitamos contar con agua”, comentó sobre esta iniciativa Fredy Mamany, presidente del Comité de Vivienda Vista Alegre. “Para nosotros es súper importante dar a conocer nuestra problemática que existe con el tema del agua. En nuestro sector contábamos con vertientes para abastecernos, pero en la actualidad, con el tema de la sequía que vive el país, está muy complejo contar con agua. Hay días que no tenemos ni siquiera una gota de agua para beber… Ahora nos abastecemos con los camiones aljibes que nos traen un suministro casi a diario, pero es insuficiente”, expresó por su parte Helia Parra, presidenta de la Junta de Vecinos de la comunidad de San Jorge (Concepción). Marilyn Urtubia, representante del Consejo Asesor de Ingeniería Sin Fronteras (ISF Chile), manifestó su alegría “por cómo se está generando este compromiso. De manera anticipada, quiero felicitar a los voluntarios que van a unirse, porque este proyecto, Aqua365, es fundamental para ayudar a quienes presentaron sus testimonios. Lo que se necesita ahora son sus mentes geniales. Ingenieras, ingenieros, estudiantes de ingeniería y voluntarios de otras profesiones. Son ustedes quienes entregarán el corazón poniendo sus profesiones al servicio y desarrollo de crear soluciones aplicables a las familias que lo necesitan, no los dejemos solos. Los invito a soñar en grande y resolver estas necesidades”. Aqua365 busca que los miembros de las comunidades afectadas puedan contar con este elemento vital todos los días del año, por ello su nombre. La instancia cuenta con la colaboración de la Universidad de La Frontera, Universidad de Concepción, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Playa Ancha, DUOC UC (Sede Valparaíso) y la Universidad de Chile, además del apoyo de Black&Veatch, Xylem, Bechtel, Techo, Ecopreneur, CDM Smith y el Fondo de agua Santiago-Maipo. Quienes deseen participar deben ser estudiantes regulares de pregrado o postgrado de las instituciones de educación superior indicadas, en cualquiera de sus carreras impartidas (si no eres parte de estas instituciones escribe a contacto@aqua365.cl). Para ser parte del reto académico, de manera individual o grupal, puedes inscribirte en línea hasta el próximo miércoles 20 de abril completando un formulario de inscripción disponible (AQUÍ). También puedes acceder a él a través del sitio web www.aqua365.cl, donde se encuentra el calendario de actividades y detalles del reto hídrico 2022. ¡Súmate! Necesitamos de tu ingenio y creatividad.

