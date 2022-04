27d963fbd5

Nacional Juan Sutil: “El proceso constituyente ha llevado las cosas al extremo” El líder empresarial se refirió al primer mes de gobierno del Presidente Gabriel Boric y del trabajo de la Convención Constitucional. Diario UChile Sábado 16 de abril 2022 10:36 hrs.

En conversación con el diario El Mercurio, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Juan Sutil, se refirió al primer mes de gobierno del Presidente Gabriel Boric. Recordemos que Sutil además está próximo a terminar su periodo como presidente de la máxima organización empresarial y aprovechó la ocasión para referirse al proyecto de retiro “acotado” de los fondos de pensiones. “El Gobierno instaló que en su programa de gobierno no estaban contemplados los retiros y también instaló con mucha fuerza que esto era nocivo para la economía. Si bien es cierto que lo que está proponiendo el Gobierno mitiga el programa, también claudica en sus convicciones“, sostuvo Sutil. El líder empresarial agregó que “cuando tú claudicas en tus convicciones se va generando debilidad. Creo que el Gobierno perdió la oportunidad de manifestar sus profundas convicciones respecto de la importancia de que un gobierno de izquierda tenga un proceso económico estable y sólido”. Sutil también expresó su opinión respecto del debate en torno a una reforma tributaria, en esa línea sostuvo que “esto no es solamente una reforma tributaria. Nosotros tenemos que mirar una forma de encontrar un pacto de gobernabilidad amplio, de qué país queremos construir“. Sobre ese punto, el presidente de la CPC recalcó que “cuando miramos lo que pasa en la Convención Constitucional y vemos que ese proceso puede ir incluso al fracaso, uno debiera preguntarse el porqué. Y la respuesta es porque es un proceso absolutamente radical”. El empresario enfatiza en que “es un proceso que ha llevado las cosas al extremo, a tal punto que la gran mayoría de los chilenos no se siente representada por el trabajo que está ocurriendo ahí. Y hay un alto riesgo de que esto no prospere o se rechace, y es precisamente por llevarlo a un extremo”. “Aquí nosotros debemos tener estabilidad, mejor seguridad, tenemos que tener claro cómo enfrentar el riesgo del crimen organizado y especialmente la droga, que es nociva para los países. Tenemos que enfrentar las desigualdades y la cohesión social a través de una reforma tributaria”, afirmó Sutil. Respecto de cuál será su voto en el plebiscito de salida, el líder de la CPC señaló que “no me pronunciaré todavía, hasta que esto no termine su proceso, sea entregado a la comisión de Armonización y posteriormente sea armonizado. Pero, francamente, pienso que es una Constitución que hasta la fecha, con todos los artículos que han sido propuestos, va conduciendo a que la ciudadanía, en su minuto, puede que no permita que suceda“. Finalmente, respecto de su futuro luego de la presidencia de la CPC y la posibilidad de incursionar en las comunicaciones con la compra de CNN Chile, el empresario que en su minuto retiro sus auspicios por considerar al canal como “sesgado”, señaló que es una posibilidad que se está trabajando.

