Nacional Guillermo Ramírez (UDI): “El quinto retiro va a depender de lo que haga el Gobierno respecto de la inexpropiabilidad” El diputado insistió en condicionar el respaldo del partido a cambio de una reforma constitucional en materia de pensiones. Por otra parte, descartó apoyar el proyecto acotado del Ejecutivo, puesto que lo consideró "bastante impracticable". Natalia Palma Domingo 17 de abril 2022 13:18 hrs.

En la antesala de la votación de los proyectos sobre un quinto retiro de los fondos previsionales- tanto el presentado por parlamentarios como el de La Moneda- el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, insistió en la postura que tendrá la bancada respecto de dichas iniciativas. En concreto, sostuvo que “el proyecto presentado por el gobierno no lo vamos a apoyar de ninguna manera, es un muy mal proyecto, muy improvisado, no nos gusta este principio de instalar la idea de que el Estado te puede decir quiénes pueden usar su plata y quiénes no y para qué la puedes usar y para qué no”. “Creemos, además, que es un proyecto bastante impracticable y que va a implicar mucho más retiro de lo que el Gobierno estima. Así que como bancada ya hemos tomado la definición de que no lo vamos a apoyar”, afirmó el legislador gremialista. Mientras, sobre la iniciativa iniciada por moción, Ramírez condicionó su respaldo, señalando que este “no puede contar con los votos de la UDI salvo que se materialice un compromiso de hacer una reforma constitucional que permita que los fondos sean inexpropiables, inembargables y heredables, todos los ahorros tanto presentes como futuros, para asegurar de que cada chileno tenga su plata y que nadie se la vaya a quitar”. Por ello, recalcó que “el quinto retiro va a depender de lo que haga el gobierno respecto de la inexpropiabilidad. Para nosotros es muy importante garantizarles a los chilenos que ni este gobierno, ni el siguiente van a echarle mano a los fondos de los trabajadores”. Recordemos que hace unos días Chile Vamos presentó precisamente esta propuesta como condición para no apoyar la medida, la cual estaría siendo evaluada por el Ejecutivo. En cuanto al futuro de los fondos previsionales a propósito del proceso constituyente, el parlamentario apuntó a que “hay que ir paso a paso. La discusión del quinto retiro se va a zanjar mañana en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, en esta primera etapa lo que pedimos es que el Gobierno envíe un proyecto de ley consensuado y que tenga la garantía de que el oficialismo lo va a apoyar, para tener los 103 votos que requiere una reforma constitucional de este tipo. Más adelante veremos qué pasa con la Convención”. “Yo sé que el Gobierno está preparando una propuesta de reforma constitucional. Ellos nos han dicho que lo quieren presentar antes de la Sala mañana y, dependiendo de las características de ese texto, vamos a tomar una definición respecto de qué hacemos con el quinto retiro”, expresó.

