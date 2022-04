e7f610d289

Constanza Schönhaut: "Si es necesario hacer algunos ajustes a lo que tenemos hasta ahora, estamos disponibles" La convencional del Frente Amplio confirmó la apertura del bloque a avanzar en consensos de cara a la definición de las atribuciones de las cámaras legislativas y tildó como "destempladas" los dichos sobre una supuesta intervención del Gobierno. Diario UChile Lunes 18 de abril 2022 10:57 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, abordó los cuestionamientos respecto de los avances de la Convención, cuya labor de redactar la nueva Constitución se encuentra en la recta final. En concreto, consideró como “destempladas” los dichos del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien en conversación con el programa Mesa Central planteó que, por medio del órgano constituyente, “el gobierno quiere avanzar hacia un poder total, sin contrapeso”, insistiendo en su postura en contra la eliminación del Senado. Schönhaut expresó que “creo que todos y todas, independiente del lugar desde donde se paren, tienen el pleno derecho a manifestar sus opiniones; sin embargo, creo que la forma de aproximarse a un debate tan sensible y relevante para Chile en los próximos 20 años requiere de una discusión con altura de miras y con un sentido de responsabilidad”. “Declaraciones de esas características son un poco destempladas y que aquí lo que estamos haciendo es diseñar un modelo que tiene ciertas características parecidas al modelo actual, pero que hace correcciones precisamente, atendiendo a las deficiencias que no solo han sido manifestadas acá en la Convención, sino que hace años en materia de eficiencia legislativa y en materia de representación regional”, apuntó. Por lo mismo, defendió la determinación del pleno sobre la creación de una Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado, señalando que este “cumple esos dos objetivos, que también creemos es parte de lo que la ciudadanía espera de un sistema político, que sea permeable a las demandas sociales, a la diversidad de Chile y que no tenga dos cámaras legislativas que hacen el mismo trabajo y que dilatan la aprobación de leyes que muchas veces son importantes para la gente”. En cuanto a la definición de las atribuciones de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados, la también integrante de la comisión de Sistema Político destacó el rol articulador del Frente Amplio para la generación de consensos entre las distintas fuerzas políticas y su capacidad para abrirse a otras opciones. “Si es necesario hacer algunos ajustes a lo que tenemos hasta ahora estamos disponibles”, afirmó. Asimismo, se mostró contraria a las críticas del abogado y convencional Mauricio Daza sobre un supuesto retroceso en término de la representación de independientes en el nuevo sistema político. En particular, detalló que el foco principal de este tema era sobre la posibilidad de constitucionalizar o no las listas de independientes. “Al final decidimos no constitucionalizarlas, sino dejar esa discusión al legislador, porque para muchos y muchas este no es un problema de partidos versus independientes, creo que plantear el debate así es simplificarlo demasiado en un contexto donde los independientes gozan de buena reputación, más que los partidos”. En tanto, sobre las voces que apuntan a un eventual rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, dijo que “es evidentemente una visión miope, que no da cuenta de la responsabilidad de permitir al menos que el proceso termine. Hay muchos que se dejan guiar por los debates que se dan en el día a día, pero que no han hecho el esfuerzo de leer el texto que está aprobado, que es razonable, coherente, que está de a poquito respondiendo a los mandatos y exigencias sociales que hemos visto el último tiempo”. Revisa la entrevista completa acá:

