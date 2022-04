Perdóname por sólo acordarme de ti cuando me aburro: dramaturga chilena presenta en España una revisión contemporánea de Chéjov

9ecc6a4192

ba599445c7

Masha y Simón, una pareja cuya relación ha caído en la monotonía, deciden invitar a su departamento a Alek, un nuevo compañero de trabajo de Simón, e Irina, quien acaba de llegar de Moscú. Es un viernes de agosto en Santiago y los cuatro pasan la velada conversando, bebiendo y cantando. Pero en el encuentro nadie se muestra tal cual es. Incluso, Masha, quien añora la muerte, pero, antes de ello, intenta saber qué es lo que el resto dirá de ella en su funeral. Ese es el argumento de la obra Perdóname por sólo acordarme de ti cuando me aburro de la dramaturga chilena Federica Larraín Matte, montaje que el próximo 23 de abril tendrá su estreno en la sala La Usina de Madrid, España. La producción chileno-española, que es llevada a escena por la Compañía Rodrigo Claro (Antonio Carrera Anaya, Jorge Herranz, María Olga Matte y María Concepción Orgaz), surgió a partir de la revisión de dos piezas del dramaturgo ruso Antón Chéjov: La gaviota y Las tres hermanas. De ese modo, la obra fusiona el personaje de Masha, la misma de las piezas del escritor, y reflexiona sobre temas como el deseo de estar en otra parte, la obsesión por el trabajo que termina en repudio del mismo y la añoranza por los tiempos mejores, entre otros. Es dirigida por la misma Federica Larraín Matte y la actriz española María Concepción Orgaz. Federica Larraín Matte sostuvo que la obra juega, constantemente, con las mentiras y verdades. “En la obra, todos los personajes están evadiendo la realidad que viven. Nunca tocan temas concretos”, adelantó. “Después del estallido, es muy interesante volver a leer a Chéjov y decir: este tipo estaba escribiendo justo antes de la revolución rusa y entender que lo que hace Chéjov no es un drama burgués sobre burgueses, sino que una crítica profunda a la letanía, a la hipocresía, a ese espíritu quejumbroso y el status quo de su propia realidad”, dijo. “Entonces, no me atrevería a decir si la obra es un retrato de Chile o un tipo de sociedad o un espejo de algo. Me gustaría más pensar que cada personaje trae una idea, distintas maneras de comportarse que he observado. Lo más interesante es el entramado que se genera entre estos personajes y, sobre todo, el entramado que generan los personajes con el mismo espectador”, comentó la dramaturga, quien comparte este proyecto con su madre, la actriz María Olga Matte, quien en la pieza interpreta el personaje de Irina. En ese sentido, María Olga Matte señaló que la obra ha sido gratificante y algo completamente nuevo para ambas, más aún porque ella fue testigo de todo el proceso de creación y montaje: “El título me pareció fascinante”, dijo respecto de cuándo Federica le presentó el texto. “Le dije, yo quiero ser Irina y me haces esta obra para actores de 40-50 años. No para tus amigos de 20 en los que debes estar pensando, porque una de las cosas que me fascinó fue con qué propiedad ella hablaba de estos personajes”. “Y me encantó Irina, porque tiene algo que siempre había querido interpretar: cómo los personajes evaden con la risa, cómo mienten con la risa, aunque te digan la pesadez más grande. Eso me fascinó en Irina. Encontré que era un lindo desafío”, comentó la actriz. Asimismo, María Concepción Orgaz, quien interpreta a Masha, señaló que el montaje sorprenderá al público así como los personajes invitados a la cena se sorprenden entre sí. “Sobre todo, – el público- se va a encontrar con cuatro personajes que ya se conocen entre sí y que están ocultando algo. Poco a poco a través de los juegos que son propuestos, se va develando la verdad de la naturaleza de sus relaciones y de su propia naturaleza existencial en este mundo”, adelantó. Por su parte, Antonio Carrera Anaya, quien interpreta a Simón, sostuvo que la pieza posee varios elementos atractivos. Lo primero, dijo, tiene que ver con la variedad de registros que deben sortear los actores y actrices en escena: “Pasas por momentos de ira, momentos de diversión, de borrachera, de desfase, de baile, de cante, es decir, pasas por muchísimos registros que, actoralmente, es muy interesante. Es una obra muy divertida”, dijo. “Me parecen súper interesantes las interrelaciones que se establecen entre todos los personajes. Somos cuatro, pero entre cada uno y unos con otros se establecen unos vínculos y unas relaciones muy interesante y, por supuesto, lo que es la visión modernizada y contemporánea de todo lo que es la realidad y todo el imaginario de Chéjov y contrastar cómo jóvenes creadores y escritores actuales pueden hacer esa revisión contemporánea de él”, afirmó. La obra se sitúa en Santiago de Chile, pero, según adelantó Federica Larraín Matte, la pieza puede situarse en cualquier territorio, sobre todo, porque apela a sentimientos humanos y universales. “Creo que en Madrid puede funcionar bien, porque a pesar de que la obra está enmarcada en Santiago de Chile, puede tratar de un país inventado, porque estamos hablando de algo muy sentimental, demasiado situado”, dijo. La pieza se presentará hasta el 21 de mayo en la Sala La Usina de Madrid y el próximo semestre podría llegar a Chile. Más información aquí.

Masha y Simón, una pareja cuya relación ha caído en la monotonía, deciden invitar a su departamento a Alek, un nuevo compañero de trabajo de Simón, e Irina, quien acaba de llegar de Moscú. Es un viernes de agosto en Santiago y los cuatro pasan la velada conversando, bebiendo y cantando. Pero en el encuentro nadie se muestra tal cual es. Incluso, Masha, quien añora la muerte, pero, antes de ello, intenta saber qué es lo que el resto dirá de ella en su funeral. Ese es el argumento de la obra Perdóname por sólo acordarme de ti cuando me aburro de la dramaturga chilena Federica Larraín Matte, montaje que el próximo 23 de abril tendrá su estreno en la sala La Usina de Madrid, España. La producción chileno-española, que es llevada a escena por la Compañía Rodrigo Claro (Antonio Carrera Anaya, Jorge Herranz, María Olga Matte y María Concepción Orgaz), surgió a partir de la revisión de dos piezas del dramaturgo ruso Antón Chéjov: La gaviota y Las tres hermanas. De ese modo, la obra fusiona el personaje de Masha, la misma de las piezas del escritor, y reflexiona sobre temas como el deseo de estar en otra parte, la obsesión por el trabajo que termina en repudio del mismo y la añoranza por los tiempos mejores, entre otros. Es dirigida por la misma Federica Larraín Matte y la actriz española María Concepción Orgaz. Federica Larraín Matte sostuvo que la obra juega, constantemente, con las mentiras y verdades. “En la obra, todos los personajes están evadiendo la realidad que viven. Nunca tocan temas concretos”, adelantó. “Después del estallido, es muy interesante volver a leer a Chéjov y decir: este tipo estaba escribiendo justo antes de la revolución rusa y entender que lo que hace Chéjov no es un drama burgués sobre burgueses, sino que una crítica profunda a la letanía, a la hipocresía, a ese espíritu quejumbroso y el status quo de su propia realidad”, dijo. “Entonces, no me atrevería a decir si la obra es un retrato de Chile o un tipo de sociedad o un espejo de algo. Me gustaría más pensar que cada personaje trae una idea, distintas maneras de comportarse que he observado. Lo más interesante es el entramado que se genera entre estos personajes y, sobre todo, el entramado que generan los personajes con el mismo espectador”, comentó la dramaturga, quien comparte este proyecto con su madre, la actriz María Olga Matte, quien en la pieza interpreta el personaje de Irina. En ese sentido, María Olga Matte señaló que la obra ha sido gratificante y algo completamente nuevo para ambas, más aún porque ella fue testigo de todo el proceso de creación y montaje: “El título me pareció fascinante”, dijo respecto de cuándo Federica le presentó el texto. “Le dije, yo quiero ser Irina y me haces esta obra para actores de 40-50 años. No para tus amigos de 20 en los que debes estar pensando, porque una de las cosas que me fascinó fue con qué propiedad ella hablaba de estos personajes”. “Y me encantó Irina, porque tiene algo que siempre había querido interpretar: cómo los personajes evaden con la risa, cómo mienten con la risa, aunque te digan la pesadez más grande. Eso me fascinó en Irina. Encontré que era un lindo desafío”, comentó la actriz. Asimismo, María Concepción Orgaz, quien interpreta a Masha, señaló que el montaje sorprenderá al público así como los personajes invitados a la cena se sorprenden entre sí. “Sobre todo, – el público- se va a encontrar con cuatro personajes que ya se conocen entre sí y que están ocultando algo. Poco a poco a través de los juegos que son propuestos, se va develando la verdad de la naturaleza de sus relaciones y de su propia naturaleza existencial en este mundo”, adelantó. Por su parte, Antonio Carrera Anaya, quien interpreta a Simón, sostuvo que la pieza posee varios elementos atractivos. Lo primero, dijo, tiene que ver con la variedad de registros que deben sortear los actores y actrices en escena: “Pasas por momentos de ira, momentos de diversión, de borrachera, de desfase, de baile, de cante, es decir, pasas por muchísimos registros que, actoralmente, es muy interesante. Es una obra muy divertida”, dijo. “Me parecen súper interesantes las interrelaciones que se establecen entre todos los personajes. Somos cuatro, pero entre cada uno y unos con otros se establecen unos vínculos y unas relaciones muy interesante y, por supuesto, lo que es la visión modernizada y contemporánea de todo lo que es la realidad y todo el imaginario de Chéjov y contrastar cómo jóvenes creadores y escritores actuales pueden hacer esa revisión contemporánea de él”, afirmó. La obra se sitúa en Santiago de Chile, pero, según adelantó Federica Larraín Matte, la pieza puede situarse en cualquier territorio, sobre todo, porque apela a sentimientos humanos y universales. “Creo que en Madrid puede funcionar bien, porque a pesar de que la obra está enmarcada en Santiago de Chile, puede tratar de un país inventado, porque estamos hablando de algo muy sentimental, demasiado situado”, dijo. La pieza se presentará hasta el 21 de mayo en la Sala La Usina de Madrid y el próximo semestre podría llegar a Chile. Más información aquí.