Nacional Senadores de Renovación Nacional solicitaron al Gobierno reactivar proyecto de reforma de pensiones Según plantearon si bien el cronograma legislativo anunciado por el Ejecutivo posterga este tipo de iniciativas para el último trimestre del año, “el país no puede seguir esperando una definición en esta materia”. Diario UChile Lunes 18 de abril 2022 14:40 hrs.

La bancada de senadoras y senadores de Renovación Nacional le solicitaron al presidente Gabriel Boric priorizar una agenda de pensiones y, en vez de presentar una nueva iniciativa en la materia, reactivar la discusión del proyecto con el que ya se había avanzado en el Congreso, que ya pasó una primera barrera y está en segundo trámite legislativo. A través de una carta firmada por sus 12 integrantes, plantearon que, si bien el cronograma legislativo anunciado por el Gobierno posterga una reforma previsional para el último trimestre de este año, “el país no puede seguir esperando una definición en esta materia y proponemos avanzar con el proyecto que ya fue largamente discutido y votado a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que se encuentra en la Comisión de Hacienda”. La jefa del comité, Paulina Núñez, afirmó que “como la bancada más grande del Senado le pedimos al presidente que no demore la reforma a las pensiones de vejez, porque el país no puede seguir esperando una definición en esta materia. No perdamos el tiempo que ha tomado tramitar la reforma previsional, el gobierno puede ingresar sus indicaciones para dar una respuesta y una muestra a los chilenos y chilenas que este tema sin duda es prioritario y que uno de nuestros objetivos es hacernos cargo ahora, no a fin de año”. El senador Manuel José Ossandón reiteró que “debemos avanzar en un trabajo prelegislativo, con académicos y especialistas, porque la falta de confianza en el sistema requiere un diálogo sería y efectivo”. En tanto, el senador José García sostuvo que “el proyecto en curso mejora el sistema de pensiones solidarias y de capitalización individual, crea nuevos beneficios en la materia para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce otras modificaciones que mejoran el sistema”. Por su parte, el senador y timonel Francisco Chahuán emplazó al mandatario y al Ministerio del Trabajo a “sacar adelante la reforma previsional y terminar con estos proyectos de retiros del 10% que terminan afectando los fondos de los trabajadores chilenos y hacen poner en duda, tal como lo ha dicho el propio ministro Marcel, el plan de Gobierno”. Mientras senador Rodrigo Galilea le pidió al presidente Boric que “no partamos esta discusión desde cero, porque sería un retroceso, y tomen el proyecto que ya existe y concitó bastante acuerdo”. En esa línea, solicitó al senador Juan Antonio Coloma que, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, ponga en tabla la iniciativa.

