Política Tomás Hirsch: “Se debería avanzar rápidamente en la presentación de un proyecto de ley que termine con las AFP” El diputado de Acción Humanista se refirió al escenario post rechazo de los proyectos de retiros de fondos de las AFP y la necesidad de pasar al tema de fondo que es la falta de un sistema de previsión social. Diario UChile Martes 19 de abril 2022 12:27 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió a la votación de los proyectos de retiro de fondos de las AFP y que terminaron por ser rechazados en la Cámara de Diputados y Diputadas. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las inconsistencias vistas en el debate de los retiros en la cámara baja, el parlamentario señaló que “la discusión en torno a este tema y otros se ha banalizado completamente (…) Hay una discusión trivializada, banalizada, de una liviandad impresionante, en vez de ir al fondo de los problemas”. En ese sentido, el diputado agregó que “para mí el fondo del asunto en la discusión que tuvimos ayer tiene que ver con el modelo económico y la falta de un sistema de previsión social en el país, y por lo tanto, la necesidad de terminar con las AFP, sin embargo no estaba puesta la discusión y es lamentable porque se genera un tironeo respecto de quién apoya más al Gobierno y en eso estuvimos ocho horas y queda pendiente la discusión relevante sobre el modelo económico y sus efectos”. Respecto del desempeño del Gobierno, Tomás Hirsch afirmó que “acá no hubo ganadores. Algunos votamos de una manera, otros de otra, pero los perdedores, independiente del resultado, iban a ser los trabajadores y trabajadoras porque si se hubieran aprobado los retiros habrías tenido una ayuda parcial, limitada que habría servido para apagar un poco los incendios que viven las familias y si no se aprobaba, se mantenían los ahorros y la gente tendría que buscar otros mecanismos para resolver”. El parlamentario reflexionó además respecto de cómo empujar el debate hacia la discusión de fondo y señaló que “si no damos respuesta estructural a la precariedad con la que viven la gran mayoría de las familias chilenas, con una mejor redistribución del ingreso, con un sistema tributario que permita contar con recursos para ir en favor de las familias, una recuperación de los recursos naturales que le pertenecen a todos los chilenos y chilenas, con una descentralización real que permita que las regiones pueda contar con los recursos que les pertenecen, con una priorización de la salud y la educación como derechos humanos fundamentales, este debate va a seguir, esos temas no se tocan con soluciones parciales“. En esa línea, Tomás Hirsch sostiene que “se han validado los retiros por dos motivos: primero porque las AFP tienen un descrédito total, algo que comparto, entonces, muchos quieren sacar su plata porque no le creen a las AFP Y otros, en la lógica individual, quieren sacar esos recursos porque defienden a rajatabla que esos recursos les pertenecen y no entienden que un sistema de previsión social, en cualquier lugar del mundo, se hace sobre la base de lo colectivo”. Sobre los pasos que debe tomar el Gobierno de aquí en adelante, el parlamentario recalcó que “se debería avanzar rápidamente en la presentación de un proyecto de ley que termine con las AFP y genere un sistema de seguridad social bien estructurado. Yo creo que para eso hay una voluntad real de toda la coalición para avanzar”. Respecto de las dificultades que representa avanzar en una legislación de ese tipo, Tomás Hirsch señaló que “necesariamente hay que ir en esa dirección, el Gobierno puede hacerlo o no hacerlo, pero si me preguntas qué es lo que creo para que podamos avanzar, la respuesta va por ahí y todo lo demás serán respuestas puntuales y parciales”. El representante de Acción Humanista se refirió además al futuro de las dos coaliciones que apoyan al Gobierno y la forma en que convivirán, sobre ese punto el legislador explicó que “es una situación compleja, hay que reconocerlo, cuando tú tienes mayoría de tu coalición en el Congreso puedes avanzar de forma distinta, ese no fue el caso de Apruebo Dignidad“. En ese sentido, Tomás Hirsch señaló que “no basta con repartir cargos, no fue fácil el proceso frente a esta votación y de hecho no se logró que todos los diputados y diputadas apoyaran con claridad al Gobierno, hubo descuelgues en todas las bancadas, entonces, eso nos habla de la necesidad de profundizar esta relación y que no sea solo una relación basada en los cargos, sino que en la convicción de un programa”. Finalmente, respecto de la gestión que debe hacer el Gobierno sobre este punto, Tomás Hirsch recalcó que “se tiene que hacer con mucho diálogo, apertura, paciencia, decisión y escuchando a los distintos actores, no solo a los dirigentes políticos sino que también al mundo social. Soy un convencido de que para avanzar en las transformaciones es fundamental la participación social y la movilización“.

