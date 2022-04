dad7a93b1b

e47508e41f

Nacional Pensiones Diputada Schneider: “Echarnos la culpa de un lado para el otro muestra muy poca madurez hacia la ciudadanía” La parlamentaria del Frente Amplio indicó que se debe trabajar en conjunto con las otras fuerzas que apoyan al Gobierno para sacar adelante la agenda de transformaciones comprometida durante la campaña. Diario Uchile Miércoles 20 de abril 2022 12:45 hrs.

Whatsapp Tweet

El rechazo del proyecto del Gobierno para un retiro condicionado de fondos previsionales, generó reacciones donde algunos incluso acusan de falta de capacidad para el “aterrizaje” de los equipos del Ejecutivo, en particular de la Secretaría General de la Presidencia, ministerio que encabeza Giorgio Jackson y que es el encargado de la articulación entre La Moneda y el Parlamento. Pero más allá de que la convicción del Gobierno era que un nuevo retiro de fondos de pensiones era negativo para la economía, lo cierto es que es visto como un proceso para evaluar el trabajo y la actuación de las bancadas y en último término de los propios parlamentarios. Para la diputada de Comunes, Emilia Schneider, “es muy lamentable que el día lunes se hayan rechazado tanto el retiro parlamentario como el retiro que presentó el Gobierno que es el que yo apoyé. Porque efectivamente dejamos a un montón de personas sin soluciones, sin poder alivianar sus deudas”. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la Primera Edición de Radioanálisis, la parlamentaria indicó que esa es una parte del debate que se encuentra con la crisis de credibilidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones. “Hay una cuestión bien medular de lo que son los fenómenos de los retiros y que la ciudadanía ya no confía que las AFP controlen sus fondos. Por eso prefieren tenerlos pese a todas las advertencias que se hacen de la inflación, de cómo se empobrece su pensión futura, porque ya no hay confianza”, indicó la legisladora. Por eso, adelantó que se espera iniciar el debate sobre la reforma al sistema previsional con los diálogos ciudadanos a los que va a convocar el Gobierno para estructurar una propuesta que incluya la perspectiva no sólo de los especialistas, sino también de la gente. “Yo también he sido parte de quienes han emplazado al Gobierno en forma constructiva, a recuperar la conducción de la agenda y abrir ya los diálogos ciudadanos para empezar a construir esa reforma de pensiones que a mi juicio tiene que terminar con el modelo enteramente basado en la capitalización en las AFP y dar paso a uno tripartito, solidario, público, por cierto. Yo creo que ahí no caben los intereses de quienes quieren lucrar con las pensiones y para mí garantía de ello es un órgano público, pero por supuesto autónomo, técnico y que no dependa del gobierno de turno”, subrayó Schneider. La representante sostuvo que “el Gobierno va a intentar generar un consenso con distintas actorías ciudadanas. Yo ahí me imagino organizaciones sindicales, movimientos sociales que han trabajado por terminar efectivamente con este modelo de AFP, actores privados, etcétera, y ahí lograr un acuerdo ciudadano que tenga harto respaldo”. Sobre el panorama que enfrenta el Gobierno en futuras votaciones, Schneider indicó que “en el mismo Congreso, como no hay mayorías sustantivas, creo que muchas veces estas mayorías se construyen en base a la misma presión ciudadana que hay sobre las y los parlamentarios. Ahí creo que es clave con esta reforma que presentemos, que seamos capaces de generar un consenso con una ciudadanía que presione también al Congreso para llegar a un acuerdo”. La parlamentaria comentó además que como coaliciones de Gobierno, “nos jugamos demostrar que podemos gobernar distinto a la derecha, que podemos gobernar distinto a gobiernos pasados. Porque aquí también hay una coalición que nunca había estado en el gobierno de esta forma. Apruebo Dignidad como tal nunca habíamos llegado al gobierno. Y ahí tenemos que mostrar distintas señales de liderazgo, pero creo que es muy pronto para decir si algo está dinamitado o no”. A lo anterior sumó que “echarnos la culpa de un lado para el otro muestra muy poca madurez hacia la ciudadanía. Aquí el problema que tenemos es que somos dos coaliciones que hasta hace muy poco estábamos enfrentadas electoralmente, enfrentadas políticamente. Tenemos relato de origen de cada coalición muy distintos y a veces enfrentados también. Ha habido un retroceso de fuerzas que eran muy potentes y eso ha sido también para que otras fuerzas avancen, entonces eso genera roces”. Sobre las materias que espera que no sean controvertidas para su discusión en el Parlamento, Schneider indicó que “creo que para el sueldo mínimo, no nos va a costar de la misma forma que nos costó alinear a las y los parlamentarios de Gobierno, porque es una medida popular, porque es una medida del programa, porque es una medida de toda lógica para las necesidades ciudadanas”. Respecto a la reforma de pensiones, la ex líder estudiantil indicó que “tiene que ser un sistema de seguridad social y eso tiene ciertas distinciones, insisto, como es salir de este individualismo exacerbado y por ejemplo para mí también caminar hacia un sistema de seguridad social que no solo abarque la vejez, si no la cesantía, los accidentes laborales, situaciones excepcionales como lo que vivimos en la pandemia, un sistema de seguridad social integral”. Por último, puntualizó que “tenemos un programa de Gobierno que comprometimos a la ciudadanía, que tiene acuerdos de implementación con todos los partidos y las dos coaliciones que son parte de este Gobierno que hay que cumplir. Si tenemos miedo que se nos juzgue por una u otra votación, realmente hay que mirar el largo plazo. Por lo que nos va a juzgar la ciudadanía son por estos cuatro años y si es que hicimos todo lo posible por cumplir nuestras promesas electorales”. Revisa la entrevista completa aquí:

El rechazo del proyecto del Gobierno para un retiro condicionado de fondos previsionales, generó reacciones donde algunos incluso acusan de falta de capacidad para el “aterrizaje” de los equipos del Ejecutivo, en particular de la Secretaría General de la Presidencia, ministerio que encabeza Giorgio Jackson y que es el encargado de la articulación entre La Moneda y el Parlamento. Pero más allá de que la convicción del Gobierno era que un nuevo retiro de fondos de pensiones era negativo para la economía, lo cierto es que es visto como un proceso para evaluar el trabajo y la actuación de las bancadas y en último término de los propios parlamentarios. Para la diputada de Comunes, Emilia Schneider, “es muy lamentable que el día lunes se hayan rechazado tanto el retiro parlamentario como el retiro que presentó el Gobierno que es el que yo apoyé. Porque efectivamente dejamos a un montón de personas sin soluciones, sin poder alivianar sus deudas”. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la Primera Edición de Radioanálisis, la parlamentaria indicó que esa es una parte del debate que se encuentra con la crisis de credibilidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones. “Hay una cuestión bien medular de lo que son los fenómenos de los retiros y que la ciudadanía ya no confía que las AFP controlen sus fondos. Por eso prefieren tenerlos pese a todas las advertencias que se hacen de la inflación, de cómo se empobrece su pensión futura, porque ya no hay confianza”, indicó la legisladora. Por eso, adelantó que se espera iniciar el debate sobre la reforma al sistema previsional con los diálogos ciudadanos a los que va a convocar el Gobierno para estructurar una propuesta que incluya la perspectiva no sólo de los especialistas, sino también de la gente. “Yo también he sido parte de quienes han emplazado al Gobierno en forma constructiva, a recuperar la conducción de la agenda y abrir ya los diálogos ciudadanos para empezar a construir esa reforma de pensiones que a mi juicio tiene que terminar con el modelo enteramente basado en la capitalización en las AFP y dar paso a uno tripartito, solidario, público, por cierto. Yo creo que ahí no caben los intereses de quienes quieren lucrar con las pensiones y para mí garantía de ello es un órgano público, pero por supuesto autónomo, técnico y que no dependa del gobierno de turno”, subrayó Schneider. La representante sostuvo que “el Gobierno va a intentar generar un consenso con distintas actorías ciudadanas. Yo ahí me imagino organizaciones sindicales, movimientos sociales que han trabajado por terminar efectivamente con este modelo de AFP, actores privados, etcétera, y ahí lograr un acuerdo ciudadano que tenga harto respaldo”. Sobre el panorama que enfrenta el Gobierno en futuras votaciones, Schneider indicó que “en el mismo Congreso, como no hay mayorías sustantivas, creo que muchas veces estas mayorías se construyen en base a la misma presión ciudadana que hay sobre las y los parlamentarios. Ahí creo que es clave con esta reforma que presentemos, que seamos capaces de generar un consenso con una ciudadanía que presione también al Congreso para llegar a un acuerdo”. La parlamentaria comentó además que como coaliciones de Gobierno, “nos jugamos demostrar que podemos gobernar distinto a la derecha, que podemos gobernar distinto a gobiernos pasados. Porque aquí también hay una coalición que nunca había estado en el gobierno de esta forma. Apruebo Dignidad como tal nunca habíamos llegado al gobierno. Y ahí tenemos que mostrar distintas señales de liderazgo, pero creo que es muy pronto para decir si algo está dinamitado o no”. A lo anterior sumó que “echarnos la culpa de un lado para el otro muestra muy poca madurez hacia la ciudadanía. Aquí el problema que tenemos es que somos dos coaliciones que hasta hace muy poco estábamos enfrentadas electoralmente, enfrentadas políticamente. Tenemos relato de origen de cada coalición muy distintos y a veces enfrentados también. Ha habido un retroceso de fuerzas que eran muy potentes y eso ha sido también para que otras fuerzas avancen, entonces eso genera roces”. Sobre las materias que espera que no sean controvertidas para su discusión en el Parlamento, Schneider indicó que “creo que para el sueldo mínimo, no nos va a costar de la misma forma que nos costó alinear a las y los parlamentarios de Gobierno, porque es una medida popular, porque es una medida del programa, porque es una medida de toda lógica para las necesidades ciudadanas”. Respecto a la reforma de pensiones, la ex líder estudiantil indicó que “tiene que ser un sistema de seguridad social y eso tiene ciertas distinciones, insisto, como es salir de este individualismo exacerbado y por ejemplo para mí también caminar hacia un sistema de seguridad social que no solo abarque la vejez, si no la cesantía, los accidentes laborales, situaciones excepcionales como lo que vivimos en la pandemia, un sistema de seguridad social integral”. Por último, puntualizó que “tenemos un programa de Gobierno que comprometimos a la ciudadanía, que tiene acuerdos de implementación con todos los partidos y las dos coaliciones que son parte de este Gobierno que hay que cumplir. Si tenemos miedo que se nos juzgue por una u otra votación, realmente hay que mirar el largo plazo. Por lo que nos va a juzgar la ciudadanía son por estos cuatro años y si es que hicimos todo lo posible por cumplir nuestras promesas electorales”. Revisa la entrevista completa aquí: