Rosa Catrileo: “Cámara de las Regiones debe tener más atribuciones, más injerencia en la tramitación de las leyes”

dad7a93b1b

e47508e41f

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional representante del pueblo Mapuche y co-coordinadora de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Rosa Catrileo, se refirió al avance de la instancia encargada de redactar una nueva Constitución para nuestro país. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de lo ocurrido ayer en la instancia con la aprobación de una serie de derechos, la convencional señaló que “ayer fue un día histórico, estábamos muy contentas porque había conciencia de lo que significaba pasar de un modelo de protección de los derechos individuales a uno de protección de derechos sociales y colectivos”. A juicio de Rosa Catrileo “esto viene a dar cuenta de cómo se han acogido las demandas sociales que dieron inicio este proceso, cuestiones que hace tiempo vienen siendo levantadas por la ciudadanía y que nosotros hemos acogido porque también venimos de esas mismas realidades”. Respecto de algunos de los avances que se vieron durante la votación en el pleno, por ejemplo, respecto de los cuidados, la convencional Catrileo señaló que “hay una valoración de lo colectivo porque cuando se piensa que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de ancianos y niños no tienen ningún valor es un gran error. Es una contribución que generalmente hacemos las mujeres y por lo mismo quisimos relevar el trabajo de cuidados y doméstico donde se piensa que por no recibir remuneración no se contribuye al progreso del país y eso no es así”. La convencional destacó que “ahora es cuando se están viendo las cartas sobre la mesa y donde uno puede comenzar a jugar con ellas a la vista. Yo soy autocrítica y creo que el trabajo de la Convención Constitucional y el hecho de haber tenido que suspender las semanas territoriales no ha contribuido para que nosotros podamos ir informando lo que estamos debatiendo y el sentido de las normas que se están aprobando”. Sobre los efectos prácticos de las normas que se han aprobado en la Convención Constitucional, la convencional Catrileo señaló que “nosotros aprobamos ayer una vivienda digna, es decir, tiene que contar con equipamiento y metros cuadrados adecuados para el desarrollo de una familia. Entonces, las políticas del Estado tendrán que orientarse no solo a resolver las necesidades de la familia individualmente, sino que también de la comunidad donde se van a insertar”. Respecto del debate sobre sistema político, la co-coordinadora de la comisión a cargo señaló que “ha sido bastante complejo llegar a acuerdos respecto del sistema político, sobre todo, lo relativo al poder legislativo. El término del Senado y el reemplazo por una Cámara de las Regiones se hace cargo de los avances en torno a tener regiones más autónomas”. En ese sentido, Rosa Catrileo agregó que “muchos han apostado a que la Cámara de las Regiones sea el contrapeso para el caso en que exista un Presidente con un Congreso mayoritario. El ejercicio del poder no debe facilitar que cuestiones así sucedan, tiene que haber un órgano que permita controlar el ejercicio del poder y mientras más órganos controlen tendremos un sistema más justo y equilibrado”. “Esta Cámara de las Regiones debe tener más atribuciones, debe tener más injerencia en la tramitación de las leyes para que esto no se transforme en una mayoría circunstancial que cambie fácilmente todo el sistema. Hay que dar señales de estabilidad a la ciudadanía, pero eso no significa volver al Senado, un órgano elitista y señorial que ha estado alejado de las demandas sociales”, explicó la convencional. Finalmente, respecto de las razones que explican la dificultad de llegar a acuerdos sobre este tema, Rosa Catrileo sostuvo que “lo más complejo es el temor de que la Cámara de las Regiones se convierta en un nuevo Senado si le damos más atribuciones. Entonces, los que estaban con la posición unicameralista, les ha sido difícil moverse a este bicameralismo asimétrico”. Por lo mismo, la convencional añade que “estamos avanzando, tendremos más reuniones y veremos si podemos seguir avanzando. Yo creo que el acuerdo está ahí, falta afinar algunos detalles, pero esto es muy difícil de construir porque si algo falla el sistema completo no va a funcionar”. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional representante del pueblo Mapuche y co-coordinadora de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Rosa Catrileo, se refirió al avance de la instancia encargada de redactar una nueva Constitución para nuestro país. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de lo ocurrido ayer en la instancia con la aprobación de una serie de derechos, la convencional señaló que “ayer fue un día histórico, estábamos muy contentas porque había conciencia de lo que significaba pasar de un modelo de protección de los derechos individuales a uno de protección de derechos sociales y colectivos”. A juicio de Rosa Catrileo “esto viene a dar cuenta de cómo se han acogido las demandas sociales que dieron inicio este proceso, cuestiones que hace tiempo vienen siendo levantadas por la ciudadanía y que nosotros hemos acogido porque también venimos de esas mismas realidades”. Respecto de algunos de los avances que se vieron durante la votación en el pleno, por ejemplo, respecto de los cuidados, la convencional Catrileo señaló que “hay una valoración de lo colectivo porque cuando se piensa que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de ancianos y niños no tienen ningún valor es un gran error. Es una contribución que generalmente hacemos las mujeres y por lo mismo quisimos relevar el trabajo de cuidados y doméstico donde se piensa que por no recibir remuneración no se contribuye al progreso del país y eso no es así”. La convencional destacó que “ahora es cuando se están viendo las cartas sobre la mesa y donde uno puede comenzar a jugar con ellas a la vista. Yo soy autocrítica y creo que el trabajo de la Convención Constitucional y el hecho de haber tenido que suspender las semanas territoriales no ha contribuido para que nosotros podamos ir informando lo que estamos debatiendo y el sentido de las normas que se están aprobando”. Sobre los efectos prácticos de las normas que se han aprobado en la Convención Constitucional, la convencional Catrileo señaló que “nosotros aprobamos ayer una vivienda digna, es decir, tiene que contar con equipamiento y metros cuadrados adecuados para el desarrollo de una familia. Entonces, las políticas del Estado tendrán que orientarse no solo a resolver las necesidades de la familia individualmente, sino que también de la comunidad donde se van a insertar”. Respecto del debate sobre sistema político, la co-coordinadora de la comisión a cargo señaló que “ha sido bastante complejo llegar a acuerdos respecto del sistema político, sobre todo, lo relativo al poder legislativo. El término del Senado y el reemplazo por una Cámara de las Regiones se hace cargo de los avances en torno a tener regiones más autónomas”. En ese sentido, Rosa Catrileo agregó que “muchos han apostado a que la Cámara de las Regiones sea el contrapeso para el caso en que exista un Presidente con un Congreso mayoritario. El ejercicio del poder no debe facilitar que cuestiones así sucedan, tiene que haber un órgano que permita controlar el ejercicio del poder y mientras más órganos controlen tendremos un sistema más justo y equilibrado”. “Esta Cámara de las Regiones debe tener más atribuciones, debe tener más injerencia en la tramitación de las leyes para que esto no se transforme en una mayoría circunstancial que cambie fácilmente todo el sistema. Hay que dar señales de estabilidad a la ciudadanía, pero eso no significa volver al Senado, un órgano elitista y señorial que ha estado alejado de las demandas sociales”, explicó la convencional. Finalmente, respecto de las razones que explican la dificultad de llegar a acuerdos sobre este tema, Rosa Catrileo sostuvo que “lo más complejo es el temor de que la Cámara de las Regiones se convierta en un nuevo Senado si le damos más atribuciones. Entonces, los que estaban con la posición unicameralista, les ha sido difícil moverse a este bicameralismo asimétrico”. Por lo mismo, la convencional añade que “estamos avanzando, tendremos más reuniones y veremos si podemos seguir avanzando. Yo creo que el acuerdo está ahí, falta afinar algunos detalles, pero esto es muy difícil de construir porque si algo falla el sistema completo no va a funcionar”. Revisa la entrevista completa acá: